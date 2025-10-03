Трагедия гения: как Джигарханян пережил смерть дочери, безумие жены и нашел истинную любовь

Полтора часа в полном одиночестве, ведя диалог с магнитофонной записью собственного голоса, проводил Армен Джигарханян в моноспектакле «Последняя лента Крэппа». Актер играл эту роль, снимая зубные протезы, чтобы его Крэпп «гнил и разлагался» до конца, оставляя на сцене часть своих нервов. Имя актера занесли в Книгу рекордов Гиннесса, как одного из самых снимаемых актеров. Но путь к этим высотам начался далеко от московских подмостков.

За кулисами Еревана Его детство в Ереване, пришедшееся на военные годы, было лишено беззаботности. Мальчик рос без отца, который оставил семью, когда ребенку был всего месяц, а самым ярким воспоминанием тех лет стали слезы матери, потерявшей хлебные карточки. Однако именно мама, Елена Васильевна, страстная театралка, стала тем человеком, кто заронил в душу сына искру любви к искусству, водя его на спектакли и делясь своей всепоглощающей страстью. После школы юноша, окрыленный мечтой, отправился покорять Москву, но ГИТИС не принял его — помешали акцент и отсутствие «актерской» внешности. Несломленный первой неудачей, Армен вернулся в Ереван, устроился помощником оператора на киностудию «Арменфильм» и продолжал верить в свою звезду.

Фото: РИА «Новости»

Его упорство было вознаграждено в 1954 году, когда он поступил в Ереванский художественно-театральный институт. Уже на втором курсе, в январе 1955 года, Джигарханян вышел на сцену Ереванского русского драматического театра, произнеся свою первую роль: «Товарищ капитан, вам телефонограмма!». А вскоре его приняли в труппу, где к нему пришли первые признание и известность. Ереванский успех стал для него трамплином в Москву. Но даже оказавшись в столице, он быстро понял: его главным врагом и одновременно союзником станет его собственная, ни на чью не похожая внешность. Актер без грима Сам актер с иронией говорил о своей нестандартной для профессии внешности, отмечая низкий рост, короткую шею и длинный нос как поводы для комплексов. Однако именно эти черты стали его главным преимуществом, позволив создавать не шаблонные, а живые и запоминающиеся образы.

Фото: РИА «Новости»

Его уникальная пластика, выразительная мимика и мгновенно узнаваемый хрипловатый голос превратились в мощные инструменты перевоплощения. Армен Джигарханян виртуозно демонстрировал свой диапазон, с одинаковой убедительностью играя как обаятельных, так и пугающих персонажей. Так, в легендарном телесериале «Место встречи изменить нельзя» он создал жуткий и трагичный образ главаря банды «Черная кошка» по кличке Горбатый. Легендарный киллер Макс в шпионском детективе «Тегеран-43» был воплощением холодной, интеллигентной жестокости, а его вкрадчивая, негромкая речь заставляла зрителей замирать.

Фото: РИА «Новости»

Совершенно иным предстал актер в музыкальной комедии «Собака на сене», где сыграл ироничного и ловкого слугу Тристана, ставшего истинным украшением фильма. Не менее гениально его мастерство проявлялось и в работе за кадром — к примеру, его голосом говорят Волк из мультфильма «Жил-был пес» и пират Джон Сильвер в «Острове сокровищ». На экране он мог быть кем угодно, но в жизни его собственная судьба порой складывалась как настоящая трагедия, оттеняя блеск его славы. Тень за спиной славы Первой глубокой привязанностью Армена Джигарханяна стала актриса Ереванского русского драматического театра Алла Ванновская. Их гражданский брак, наполненный творческими планами, омрачился тяжелой болезнью Аллы. После рождения дочери Елены в 1964 году у Ванновской стали проявляться симптомы серьезного психического расстройства, сопровождавшиеся неконтролируемой ревностью и агрессией. Джигарханян до последнего пытался ей помочь, но был вынужден забрать маленькую дочь и поместить супругу в специализированную клинику, где она скончалась в 1966 году. Спустя год, в 1967 году, актер встретил актрису Татьяну Власову, которая стала его официальной женой и опорой на долгие десятилетия. Татьяна, воспитывавшая сына Степана от первого брака, старалась стать для Елены заботливой матерью, а Джигарханян усыновил Степана и относился к нему как к родному.

Фото: Армен Джигарханян с сыном Степаном / РИА «Новости»

Супруги вместе переехали из Еревана в Москву, где позже, в 1996 году, артист открыл собственный театр, а Власова стала его верным помощником и заместителем. Сокрушительным ударом для актера стала гибель его единственной родной дочери. В декабре 1987 года 23-летняя Елена трагически погибла, отравившись угарным газом в автомобиле своего друга. Джигарханян до конца дней винил себя в этой страшной потере, переживая из-за последней ссоры с дочерью, и завещал похоронить себя рядом с ней на Ваганьковском кладбище. В 1998 году Джигарханян купил дом в США и настоял на переезде супруги для присмотра за недвижимостью. Пока Татьяна жила и работала в Далласе, в жизни актера в Москве появилась пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская, младше его на 43 года. Их знакомство состоялось еще в 1994 году, а близкие отношения начались в 2008-м, когда Виталина начала работать в театре Джигарханяна. После того как актер перенес инсульт в 2009 году, именно она взяла на себя заботу о нем. В 2015 году, после почти 48 лет совместной жизни, Джигарханян официально развелся с Татьяной Власовой. В феврале 2016 года, несмотря на тяжелое состояние здоровья, 80-летний актер заключил брак с Виталиной Цымбалюк-Романовской.

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press / Армен Джигарханян с Виталиной Цымбалюк-Романовской / www.globallookpress.com

Однако этот союз продлился всего полтора года и завершился громким скандалом. Осенью 2017 года Джигарханян публично обвинил молодую жену в попытках завладеть его имуществом, а также в том, что она не пускала его в собственный театр. После болезненного развода Армен Борисович, лишившийся значительной части имущества, вернулся к своей бывшей жене Татьяне Власовой. Именно она приютила актера в своей квартире и взяла на себя заботу о нем в последние три года его жизни. По свидетельствам близких, незадолго до смерти Джигарханян поблагодарил Татьяну за все и назвал ее «лучшей женой». Вечное возвращение к себе В 1996 году Армен Джигарханян основал свой собственный Московский драматический театр, известный как Театр «Д», который стал главным делом его жизни. Он не только руководил им, но и выходил на сцену, демонстрируя свою безграничную преданность профессии.

Фото: РИА «Новости»

Его подход к актерскому ремеслу был тотальным: о роли в моноспектакле «Последняя лента Крэппа» он говорил, что актер должен «оставлять на сцене куски своих нервов». Он буквально растворялся в своих персонажах, играя до полного самоистощения. Армен Джигарханян скончался 14 ноября 2020 года в Москве на 86-м году жизни. Его уход стал концом целой эпохи, но наследие актера продолжает жить в сотнях киноролей, которые так или иначе повлияли на всех, кто их увидел.