«Только в трусы не залез». Микки Рурк облапал Алену Водонаеву

Фото: Clinton Wallace/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

В Сети распространилось видео, на котором актер Микки Рурк гладит голый живот звезды «Дома 2» Алены Водонаевой. Пользователи обвинили 72-летнего артиста в сексуальных домогательствах до телеведущей.

Алена Водонаева в США Российская телеведущая провели последние летние месяцы в Соединенных Штатах. Звезда семь лет отдыхала там с бывшим мужем Алексеем Косинусом, теперь компанию ей составила подруга. Модель много гуляла по улицам американских городов, а сегодня объявила о возвращении в Россию. «Двухмесячные каникулы подходят к концу. Пора домой. Это было лето, полное приключений, новых знакомств и ярких моментов, которые запомнятся навсегда», — написала Водонаева в социальных сетях.

Рурк «домогался» до Водонаевой Алена опубликовала ролик, снятый на улице. Там 43-летняя модель предстала в футболке с логотипом рок-группы Black Sabbath и черных брюках, голову украсила косынкой. В таком виде россиянка появилась у книжного магазина, где встретила Микки Рурка. Экс-супруг Кэрри Отис был в черной рубашке с расстегнутыми пуговицами, джинсах и яркой обуви. Сначала Рурк обнял Водонаеву, затем погладил рукой ее голый живом. Потом он приподнял модель и обнял ее сзади.

Реакция пользователей на объятия Рурка и Водонаевой Ролик вызвал ажиотаж в Сети. Многие поклонники Водонаевой осудили ее. «А если бы это был не Микки Рурк, а дедушка из соседнего подъезда? Ты бы тоже позволила ему такое сексуальное домогательство?» — возмутились пользователи. Алена ответила фразой «по Сеньке шапка». «Думаю, таких красоток он еще не встречал… Видно, что он в восторге… Алена достойно держалась перед камерой. Микки явно себе много позволяет»; «Пересмотрела сто раз. Какая у него бешеная энергетика!»; «Ну ты всю ее облапал, зараза! Только в трусы не залез»;

«Ужасное поведение. Мне самой стало некомфортно от просмотра этого видео. Алена, он тебя всю облапал. Кем бы он ни был, зачем так нагло себя вести. То, что его знает весь мир, не дает ему права вести себя по-хамски»; «Алена сама решает, кому что можно, а кому нет»; «Требую продолжения „9 ½ недель“ с Аленой в главной роли». Рурк тоже похвастался встречей. Он опубликовал фото Водонаевой, на котором та держит в руках собаку. Микки признался в любви к России.