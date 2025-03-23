23 марта 2025 12:15 Только один наследник. Кому отойдет все имущество звезды «Гусарской баллады» 0 0 0 Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look / www.globallookpress.com Знаменитости

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Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина, известная по главной роли в «Гусарской балладе», завещала все свое имущество одному человеку. Подробности — в материале 360.ru.

Смерть Голубкиной: кому она все завещала О том, кто может предъявить права на имущество актрисы, рассказал News.ru юрист Давид Адамс. Он подтвердил, что Голубкина составила завещание еще в 2022 году и распорядилась передать все имущество дочери Марии. Если других наследников первой очереди нет, то распоряжение укладывается в рамки статьи ГК России о праве гражданина распорядиться имуществом по своему усмотрению, подчеркнул юрист.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press / www.globallookpress.com

Адамс обратил внимание, что Голубкину связывали с дочерью не только родственные, но и эмоциональные связи. Мария долгое время ухаживала за матерью, сопровождала ее при лечении и регулярно навещала в больнице.

По словам специалиста, в таких случаях снижается вероятность исков со стороны родственников, которые могут оспорить завещание по признаку недостойности наследника или злоупотребления влиянием в период ослабления воли наследодателя. Он также напомнил о праве наследников на обязательную долю, которое распространяется на нетрудоспособных иждивенцев, родителей, супруга и детей «С учетом возраста дочери и отсутствия данных о нетрудоспособности оснований для возникновения такого права у кого-либо не просматривается», — отметил эксперт.

Фото: РИА «Новости»

Что известно о болезни Голубкиной Голубкина ушла из жизни в 85 лет. Перед смертью она тяжело болела — страдала от рака крови и болезни Паркинсона. Последние дни актриса провела в хосписе и перед смертью весила всего 30 килограммов. В учреждение артистку перевели по просьбе ее дочери. До этого Голубкина находилась в пансионате администрации президента «Сосны». Врачи признали болезнь неизлечимой и помогали облегчить страдания пациентке. Мария незадолго до смерти матери рассказала, что та находится в очень тяжелом состоянии. «Лучше уже вряд ли будет, честно признаюсь… У мамы еле-еле душа в теле. В общем, вот так», — призналась она. Актриса не могла есть и не вставала с постели. Из-за проблем с головным мозгом она ослепла и оглохла, тело покрылось пролежнями. Обезболивающие не выполняли свою задачу и не заглушали сильную боль. В итоге Голубкина умерла 22 марта от остановки сердца.