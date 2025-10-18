18 октября 2025 09:54 «Тяжелый и неблагодарный труд»: звездный путь героя «Ментовских войн» Александра Устюгова 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Знаменитости

Сериалы

Театры

Актеры

Артисты

Александр Устюгов — актер, прославившийся благодаря остросюжетному сериалу «Ментовские войны». Помимо прочего, он талантливый режиссер-постановщик, мотоциклист, музыкант и реставратор. Его звездный путь был нелегким. Подробности — в материале 360.ru.

Детство и юность Устюгова Устюгов родился 17 октября 1976 года в Казахстане в семье столяра и воспитательницы. С ранних лет будущий актер ходил в театральную студию при народном театре «Данко» и учился в художественной школе у Сергея Пантелеева. После школы юноша поступил в ПТУ на слесаря-электрика и работал на угольном разрезе «Восточный». «Тяжелый и неблагодарный труд — в темноте и пыли добывать антрацит… Не думаю, что кто-нибудь скажет: „Всю жизнь мечтал спуститься в забой“. Мне кажется, о таких профессиях не мечтают», — говорил артист. Параллельно он работал осветителем в Омском театре юного зрителя, а вскоре стал выходить на сцену в качестве актера. Мечта прославиться привела его в театральный институт Бориса Щукина, куда он поступил с четвертой попытки.

Фото: РИА «Новости»

Звездный путь После получения диплома Устюгов работал в Российском академическом молодежном театре, где сыграл множество ролей. Но кинематограф долго не замечал актера. До начала 2000-х он снимался в эпизодах, которые зачастую вырезали. Все изменилось в 2004-м. Тогда Устюгову предложили роль оперативника Романа Шилова в сериале «Ментовские войны». Артист прошел кастинг за пять минут. Он даже не подозревал, что это будет его звездная роль на 15 лет. «За 15 лет чего только с ним ни делали! Убирали из милиции и возвращали, сажали в тюрьму и освобождали. Постепенно я стал играть непонятного фрика с седыми висками, который что-то там расследует. Так и дотянули до 11-го сезона», — рассказывал Устюгов. Актер оказался слегка «перекормлен» этой ролью и не раз отказывался сниматься, если видел в сценарии персонажа в погонах. Устюгов принял участие в таких проектах, как «Банда „ЗИГ-ЗАГ“», «Адъютанты любви» и «Петя Великолепный». Он исполнил роль Базарова в экранизации романа Ивана Тургенева «Отцы и дети» и снялся в картине Никиты Михалкова «Солнечный удар».

Фото: РИА «Новости»

Личная жизнь Устюгова Устюгов впервые женился в 2005 году на однокурснице Янине Соколовской. В 2007-м у супругов родилась дочь Евгения. Когда ей исполнилось восемь лет, родители развелись. Актер сохранил теплые отношения с дочерью. «На съемки ко мне не приезжает. Дочь тоже хочет стать актрисой, учится сейчас в колледже и намерена за ближайшие полгода окончить учебный год экстерном. Так что занятий очень много», — отметил отец. Второй женой стала Анна Озар — они сыграли пышную свадьбу и провели медовый месяц во Франции. Уже через несколько месяцев брак распался. После двух разводов Устюгов посвятил себя профессиональной деятельности, а в 2022-м во время съемок ему стало плохо. Он потерял сознание из-за резкой боли в груди. Врачи диагностировали предынфарктное состояние. Актер приостановил карьеру и отказался от части проектов. С тех пор Устюгов не распространялся о личной жизни, а в 2025 году в СМИ появились новости о его романе с актрисой Аглаей Шиловской. Разница в возрасте в 16 лет не помешала им официально оформить отношения. Супруги подтвердили этот факт в эфире телепередачи «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Фото: РИА «Новости»

Увлечения Устюгова С 2003 года Устюгов увлекается мотоциклами. Тогда же ему доставили из США байк марки Honda Magna, актер любит на нем путешествовать.

Скорее всего, это уход от людей. Мотоцикл и горы не позволяют случайным людям оказаться рядом со мной. Если ты оказываешься на высоте 4200 метров, сама природа отсеивает тех, кто рядом. Александр Устюгов актер

В 2015-м артист создал музыкальную группу и назвал ее в честь родного города — «Экибастуз». Сформировать коллектив удалось после того, как Устюгов написал песню «Дорога в рай»: ее нужно было записать и рядом оказались пять человек, которые помогли это сделать. В «Ментовских войнах» использовали восемь композиций коллектива. Помимо прочего, актер увлекается реставрацией антикварной мебели. В доме Устюгова хранятся зеркало 300-летней давности и подлинное кресло Петра I.