Тяжелое детство, смерть мужа и его внебрачный ребенок. Боль и предательство в жизни Аллы Демидовой

Народной артистке РСФСР Алле Демидовой исполнилось 89 лет. Загадочная интеллигентка и эстетка прошла нелегкий путь от закомплексованной девочки с плохой дикцией до примы сцены. О жизни и творчестве актрисы, не ставшей матерью и прощавшей измены мужа, — в материале 360.ru.

Детство и юность Аллы Демидовой Будущая актриса родилась 29 сентября 1936 года в Москве. Мать Аллы работала на кафедре экономического факультета МГУ, отца репрессировали в 1932 году. После начала войны он ушел добровольцем на фронт, погиб при взятии Варшавы. Мать снова вышла замуж, но у Аллы отношения с отчимом не сложились. Во время войны она жила с бабушкой в деревне под Владимиром. Позже актриса признавалась, что очень ее любила, хотя они постоянно ссорились. В детские годы Алла тяжело болела туберкулезом. Была освобождена от физкультуры, но из-за своего природного лидерства «прыгала со всеми вместе».

Вообще, дети — жестокий народ, им надоедало мое неумение и мои амбиции. И как-то они взяли меня за руки — за ноги, отнесли к Москве-реке и долго держали над водой, сказав, что они меня сейчас туда бросят. И после этого у меня, видимо, началось одиночество, и, видимо, начался комплекс предательства. Алла Демидова

Алла мечтала стать актрисой с пяти лет. В школьные годы участвовала в самодеятельности, выступала с собственной чтецкой программой. После школы решила поступить в Щукинское училище, но первый раз провалилась из-за плохой дикции — шепелявила. Тогда поступила на экономический факультет МГУ, окончив с отличием в 1959 году.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Но ее тянуло на сцену. В Щукинское училище она поступила со второй попытки. Сначала, играя в спектаклях, стеснялась, но потом освоилась и стала выделяться среди однокурсников пронзительным взглядом и необычной пластикой.

Начало карьеры После окончания училища Демидова поступила на службу в Театр на Таганке, где исполняла ведущие роли в спектаклях. Именно там она познакомилась с Владимиром Высоцким, которого считала своим другом. В начале 90-х годов создала собственный театр «А», сотрудничала с греческим режиссером Теодоросом Терзопулосом. Один раз сыграла Донну Анну из «Каменного гостя» в спектакле Анатолия Васильева в Театре «Школа драматического искусства».

В кино Демидова дебютировала в 1957 году с эпизодической ролью в «Ленинградской симфонии». Первую главную роль — поэтессы Ольги Берггольц — получила в картине Игоря Таланкина «Дневные звезды» в 1966 году.

Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press / www.globallookpress.com

Отдельно в фильмографии Демидовой стоит сага Владимира Басова о разведчиках «Щит и меч». Актриса достоверно сыграла хладнокровную нацистку Ангелику Бюхер. Не менее изумительно она воплощала образы своих героев и в других картинах, в частности, Лору Лайнс в серии «Собака Баскервилей» из сериала «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». После 2017 года перестала сниматься и играть в театре, но спустя три года поставила совместный с Кириллом Серебренниковым моноспектакль «Ахматова. Поэма без героя».

Полувековой брак и предательство мужа Единственный избранник Аллы Демидовой — актер Владимир Валуцкий. Они прожили вместе более 50 лет. Демидова и Валуцкий познакомились во время учебы в Щукинском училище. Парень покорил Аллу тем, что его выгнали из ВГИКа за пародию на Ленина. Мать Валуцкого была против их брака и постоянно третировала невестку, когда молодые жили с ними. Демидова не терялась, отвечала. Были скандалы.

Фото: Boris Kavashkin/Global Look Press / www.globallookpress.com

Их брак казался идеальным, но внутри кипели нешуточные страсти. Супруг жил на две семьи, причем имел дочь Александру от любовницы. Сама Демидова не хотела иметь детей.

Она слышала об изменах мужа, но пропускала мимо ушей. Для нее была важнее духовная близость, а не физическая. Она признавала за мужчиной право на полигамность. О дочери мужа на стороне она узнала, когда Саше было пять лет. Была в шоке, но позже наладила с девочкой отношения. Мать девочки — актриса Надежда Репина, надеялась, что Валуцкий бросит Демидову, но зря. Их историю позже запечатлели в сценарии «Зимней вишни», которую сам Валуцкий и написал. Демидова позже узнала себя в образе обманутой жены главного героя.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Валуцкий умер от рака в 2015 году. Актриса была с ним до конца. Она и сейчас не раскрывает деталей своей семейной жизни в интервью, бережет память о муже.

Чем сейчас занимается Алла Демидова Актриса продолжает развивать свой экспериментальный театр. Выступает с сольными поэтическими вечерами, пишет книги. В основном актриса любит проводить время в одиночестве, утверждая, что ей никогда не бывает скучно с собой наедине. Продолжает заботится о коте по имени Кися.

Я бы сказала, не одиночество, а уединение. Это совершенно разные слова и, соответственно, разные состояния души. Алла Демидова

Как признавалась Демидова, ей не раз предлагали эмигрировать из России, но у нее никогда не было такого желания.

Фото: Anton Kavashkin/Russian Look / www.globallookpress.com

«Творческая интеллигенция космополитична, мы все одинаковые. Но [там люди] другие книги читали, другое детство, другие задачи», - заявляла она. Современное кино и театр актриса оценивает невысоко, подчеркивая, что «актеру нельзя без таланта». Компьютерные и технологии считает ярко блестящим мыльным пузырем, который все-равно лопнет, причем чаще всего громко. О политике предпочитает не говорить, отмечая, что для этого в ней нужно хорошо разбираться. Демидова же не терпит разговоры обывателей.