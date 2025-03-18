Сегодня 04:25 Тихие тайны Жанны Бадоевой. За что Украина возненавидела украинку и почему никогда не простит 0 0 0 Фото: www.globallookpress.com Знаменитости

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Имя Жанны Бадоевой вызывает ожесточенные споры по обе стороны украинского конфликта. В свое время ведущую обожала вся Украина, а теперь ее, украинку, там ненавидят и обвиняют в работе на Кремль. Почему теледива захотела сбежать из России, на что променяла украинское гражданство и о чем предпочитает молчать — в материале 360.ru.

Как девочка из Литвы завоевала украинское ТВ Жанна Бадоева родилась 18 марта 1976 года в литовском городе Мажейкяй. Девочка с детства отличалась артистизмом, она занималась танцами — да и вся семья Бадоевой была музыкальной. Бабушка играла на фортепьяно, отец выступал в джаз-бэнде. «Я росла в интеллигентной семье, где любовь к музыке, искусству и литературе поощрялась. В моей семье все много читали <…> Сколько себя помню, я всегда была окружена книгами и музыкой — мой папа был джазовым музыкантом», — рассказывала позднее ведущая. Раннее увлечение телевидением привело Жанну сначала на режиссерский факультет Киевского университета культуры и искусств, а потом — прямо в мир телевизионного шоу-бизнеса. Первый серьезный успех Жанны пришел после работы на украинском телеканале «Интер», где она занималась режиссурой популярных программ. Коллеги быстро отметили ее способность создавать шоу, которые смотрели миллионы зрителей. Однако настоящая слава ждала телеведущую впереди. «Орел и решка» В 2011 году Жанна Бадоева вместе со своим мужем, известным украинским клипмейкером Аланом, запустила проект, ставший настоящим телехитом — шоу «Орел и решка». Идея была проста и гениальна одновременно: двое ведущих путешествуют по миру, один — с неограниченным бюджетом, другой — с сотней долларов в кармане. Эту передачу быстро полюбили зрители на Украине, в России и других странах СНГ.

Фото: РИА «Новости»

Бадоева стала одним из символов популярного шоу. В кадре она всегда была живая, веселая и искренняя. Но на пике славы неожиданно ушла из проекта. Поклонники гадали: почему Жанна так резко покинула успешную передачу? Сама теледива объясняла решение усталостью, в проект она возвращалась лишь два раза. Три мужа, два ребенка Личная жизнь Жанны всегда была под прицелом камер. В 2003 году она вышла замуж за известного украинского режиссера и клипмейкера Алана Бадоева. У пары родилась дочь Лолита, также Жанна воспитывала и сына Алана от первого брака, Бориса. Их союз казался идеальным: творческий тандем, общие проекты и яркая семейная жизнь. Однако в 2012 году брак распался. Причины развода остались за кадром, но Жанна позже призналась, что расставание далось ей нелегко. После развода она недолго оставалась одна. В 2014 году Бадоева вышла замуж за итальянского бизнесмена Василия Мельничина. В 2013 году пара переехала в Италию, где Жанна обосновалась в небольшом городке Сан-Феличе-Чирчео.

Теперь она живет там с детьми, наслаждаясь спокойствием вдали от драм и конфликтов. «Моя семья — это мое все», — говорила она в интервью, подчеркивая, что дети и муж стали ее главным приоритетом.

Мне пришлось учиться жить спокойно, без стресса. Это очень непросто, особенно тем иммигрантам, у которых в крови — переживать, винить кого-то в собственных неудачах. Жанна Бадоева телеведущая

Россия в жизни Бадоевой: работа, успех и обвинения Карьера Жанны Бадоевой тесно связана с Россией. После успеха «Орла и решки» она продолжила работать с российскими телеканалами. С 2015 года она сотрудничала с каналом «Пятница!», участвуя в проектах «Битва салонов» и «#ЖаннаПожени». Позже Первый канал стал для нее новой площадкой: шоу «Жизнь других», запущенное в 2019 году, закрепило ее статус звезды российского ТВ. Программа, где Жанна рассказывала о быте людей по всему миру, стала хитом и транслировалась вплоть до 2022 года. Работа в России принесла ей не только деньги и славу, но и проблемы. После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году многие украинцы стали с подозрением смотреть на тех, кто сотрудничает с российской стороной. Попала под огонь критики и Бадоева. Ее обвиняли в том, что она «продалась» ради карьеры, забыв о родине.

Фото: РИА «Новости»

Как Бадоева перестала быть украинкой В 2019 году стало известно, что украинская звезда Бадоева отказалась от гражданства Украины. Она объяснила, что пошла на это ради брака — телеведущая постоянно живет в Италии и предпочла получить гражданство в этой стране. После начала специальной военной операции на Украине Бадоева в своих социальных сетях писала, что боится за живущих в Киеве родителей и брата. Работать на российском телевидении при этом телеведущая продолжила. В результате Украина внесла ее в санкционный список. На территории Украины заблокировали все активы Жанны Бадоевой. С ней прекратили сотрудничество, такие меры подразумевают и лишения украинских госнаград.

Я уехала из Киева. Я там ничего не веду, они меня, наверное, забыли. Я работаю в развлекательном слоте, поэтому, в принципе, я развлекаю людей всего мира. Жанна Бадоева

Позиция Жанны Бадоевой по СВО С началом специальной военной операции (СВО) в феврале 2022 года давление на Бадоеву усилилось. Многие украинские звезды высказались против действий России, но Жанна осталась в стороне. Никаких заявлений, постов в соцсетях или комментариев от нее не последовало. Она продолжала жить в Италии, публикуя фото с прогулок и семейных ужинов, словно ничего не происходило. Ее молчание стало поводом для споров на Украине. В социальных сетях появились гневные комментарии: «Где твоя позиция, Жанна?», «Ты забыла, откуда родом?». Некоторые предположили, что она боится потерять российскую аудиторию, ведь ее шоу до сих пор популярны в России.

В Госдуме призывали выгнать Бадоеву В 2022 году глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина потребовала уволить Жанну Бадоеву с Первого канала. Соответствующее письмо парламентарий направила Константину Эрнсту, как писал «Стар Хит». «Мне непонятно, каким образом на главное федеральное телевидение в качестве ведущей вернулась гражданка Украины и Италии Жанна Бадоева, которая выступает против специальной военной операции. Полагаю, что таким персонам не место на ТВ и ее необходимо снять с эфира», — объясняла свою позицию Нина Останина.

Фото: РИА «Новости»

Что сказал бывший муж о позиции Жанны Бадоевой Бывший муж теледивы Алан Бадоев не стал критиковать экс-супругу за молчание о конфликте на Украине. На вопрос одного из украинских СМИ о том, почему Жанна снимает проекты для российского пропагандистского телевидения, Алан отвечал, что «не хочет давать корм для рыбок». Заступался за Жанну и режиссер «Орла и Решки». Он заявил, что Бадоева хранит молчание «по личным обстоятельствам».