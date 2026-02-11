Юра Ковалев из «Сватов» всячески располагал к себе зрителей добродушностью интеллигента, но в реальности актер Анатолий Васильев оказался полным антиподом своего героя. Резкий и прямолинейный, он отказывался подстраиваться под форматы телевизионных эфиров и ожидание публики. В личной жизни артист не пожалел даже родных, отказавшись от общения с сыном и игнорируя звонки внуков.

Пошел на сцену вопреки воле отца

Будущий актер родился в Нижнем Тагиле в 1946 году. Его родители познакомились еще подростками. Любовь оказалась настолько крепкой, что пережила Великую Отечественную войну, которую отец Васильева провел на фронте, а мать продолжала работать на «Уралвагонзаводе». После окончания боевых действий пара поженилась, а через год у них родился сын.

Отец Васильева, как фронтовик и рабочий, сделал головокружительную карьеру и быстро вошел в число пусть и провинциальной, но номенклатуры. Мать оставила работу на заводе и переквалифицировалась в домохозяйку, полностью посвятив себя сыну. Именно она привила ему любовь к театру и музыкальным концертам.

Когда мальчику исполнилось девять лет, семья переехала в Брянск из-за службы отца. В новой школе Васильев попал в драматический кружок, где ему очень понравилось. До конца учебы молодой человек считал, что теперь его жизнь и будущая профессия будет связана только со сценой. Против этого решения выступил отец, посчитавший, что лицедейство — это не то занятие, которым должен заниматься его сын. По его требованию Васильев поступил в машиностроительный техникум, где отучился два года. После этого он сбежал в Москву и с первой же попытки поступил в Школу-студию МХАТ, где попал на курс Василия Маркова. Отец выбор сына не одобрил, а мать всячески поддерживала, считая, что такой актерский талант скрывать нельзя.

Быстрая карьера Анатолия Васильева

После окончания учебы Васильев попал в труппу московского Театра Сатиры, где проработал всего четыре года и перешел в Театр Советской Армии. Он достаточно быстро освоился в театральной среде. Сильного драматического актера заметили кинорежиссеры, которые пригласили его попробовать свои силы на съемочной площадке. В 1978 году в свет вышли сразу три фильма с участием Васильева. Хоть сами картины были не очень успешными в прокате, но дебют актера оказался достаточно громким.

Свою первую главную роль балагура-мелиоратора Сергея Букреева Васильев сыграл уже в третьей картине «Близкая даль». Фактически он миновал периоды массовок и эпизодических ролей.

Всесоюзную славу актеру принесла роль второго пилота Валентина Ненарокова в первом советском фильме-катастрофе «Экипаж». История мужчины, отказавшегося от большой авиации ради жены, которая изводила его постоянными придирками, и вернувшегося за штурвал лайнера, понравилась зрителям.

Васильев полностью раскрыл своего умного, сложного и напряженного внутри персонажа. Он выбирал роли больше ориентированные на психологию героя. Этим и объясняется его дальнейшее недовольство образом, который ему придумали в «Сватах». Актер продолжал сниматься в кино, поражая зрителей своими талантами. Картины

«Корпус генерала Шубникова» и «Михайло Ломоносов» пользовались большой популярностью. Васильев не отказывался и от работы в сериалах, постепенно захватывающих российское телевидение. Также он не бросал и театральную сцену, меняя только труппы, с которыми он работал. В 1995 году он прервал свою 22-летнюю карьеру в Театре Советской Армии и перешел в Театр имени Моссовета, где продолжает работать до сих пор.

Как Васильев попал в сериал «Сваты» и почему ушел?

Решение пригласить на роль городского и слегка высокомерного интеллигента Юрия Ковалева актера Васильева принял режиссер первого сезона сериала «Сваты» Юрий Морозов. Он искал полную противоположность для деревенского Ивана Будько, которого играл Федор Добронравов.

Партнершей Васильева по сериалу стала актриса Людмила Артемьева, которая исполняла роль его жены Ольги. На своей новой работе актер выкладывался по полной. Васильев признавался, что сначала не думал, что сериал затянется на огромное количество сезонов. Чем больше серий появлялось, тем меньше ему нравилось. «У меня накопилась большая творческая неудовлетворенность. Я считал и до сих пор уверен, что при такой любви, при таком уважении и при такой мощной команде — а у нас там только сценаристов было восемь человек! — можно было бы сделать сериал много лучше», — подчеркивал Васильев.

Актер объяснял, что предлагал всей творческой команде объединить усилия и не оставлять «Сватов» поверхностным сериалом, а углубить его, раскрыть всю душу героев, не оставлять место шуткам, которые уже приелись публике.

«Один зритель подмигнул мне и сказал, что смотрит „Сватов“ „под пивко“. Это меня так резануло! Я пришел к Тане Кравченко, Люде Артемьевой и сценаристу Андрею Яковлеву, все им пересказал. Но мои коллеги никак не прореагировали, их это не волновало», — рассказывал Васильев. Он добавлял, что разногласия с командой у него начались во время съемок четвертого сезона, когда сериал из качественной работы начал превращаться в дешевый ситком, наполненный шутками Будько над своим сватом Ковалевым. «Я ушел в первую очередь от Феди, а потом уже от режиссера. Федя, он же вообще начинал как клоун. Но и клоуны разные бывают. Я был знаком с Леонидом Енгибаровым, Юрием Никулиным. Это был умный, тонкий юмор. А есть клоуны, которые работают на самом грубом и примитивном уровне. И я в таком участвовать не хочу», — подчеркивал Васильев.

После его отказа от дальнейшей работы сценаристы просто похоронили его героя, подобрав оставшейся вдове нового ухажера.

В жизни к игравшей его супругу Артемьевой Васильев относился не очень хорошо. По его словам, актриса хамила своим поклонникам, которые подходили к ней за автографами. «Мне стыдно было находиться рядом во время подобных сцен, я убегал. И ради чего срыв такой, такая непримиримость?! К ней подходят как к любимому человеку, любимой актрисе, женщине. И вдруг такое к зрителям отношение», — отмечал актер. Васильев подчеркивал, что большая часть съемок сериала «Сваты» проходила на Украине и никакой русофобии он тогда не замечал. По его словам, первые «тревожные звоночки» появились, когда в Киев зачастили западные политики.

«Стало понятно, что Украину обрабатывают и во что может вылиться все. Когда Украине начали „помогать“ западные люди, туда пошли другие деньги, при помощи которых начали тотальную обработку населения и воспитание ненависти к России», — говорил актер.

По его словам, он никогда не мог подумать, что придут настолько страшные времена, что основатель студии «Квартал 95» Владимир Зеленский, имевший прямое отношение к созданию популярного сериала, окажется врагом. «В силу своей политической неподготовленности он не до конца понимал, что вообще может случиться в перспективе. И сейчас только, думаю, у него открываются глаза на что-то. Но теперь уже сложней и сложней свернуть назад и признать свою ошибку», — заявлял Васильев. Он отмечал, что в глазах его бывшего коллеги по актерскому цеху сначала все выглядело радужно: народная любовь и родная страна. Но этим отношением воспользовались силы, которые он не мог контролировать, а после они начали диктовать ему условия пойти на конфликт с Россией. Зеленский из талантливого актера превратился в испуганную политическую марионетку, которая только делает вид, что все решения принимает самостоятельно, скрывая ведущую ее руку.

Личная жизнь Анатолия Васильева

Самым первым серьезным романом Васильева стали его отношения с Екатериной Градовой, известной по роли радистки Кэт в многосерийном телевизионном фильме «Семнадцать мгновений весны». Сам актер называл их роман юношеской ошибкой. Со своей первой супругой Татьяной Ицыкович он познакомился в Школе-студии МХАТ. Васильев считался главным красавцем курса и имел множество поклонниц, в число которых входила Ицыкович. Чтобы сблизится со своим избранником, она добилась, чтобы ей давали роли в тех же спектаклях, где играл Васильев. Совместные репетиции дали свои плоды, студенты сблизились, а после поженились.

Васильев рассказывал, что из-за постоянных измен чувствовал себя обманутым. Ситуацию не исправило даже рождение сына Филиппа.

Любвеобильная Татьяна Васильева (после замужества она взяла фамилию мужа) много лет крутила романы с режиссером Театра Сатиры Валентином Плучеком, который давал ей главные роли, а также актером Михаилом Державиным, который в те годы тоже находился в браке.

«Мы слушали джаз, он меня водил по гостям в такие дома, в которых бы я никогда не оказалась сама по себе. Меня все воспринимали как „походную жену“ в отсутствие настоящей, а мне было совершенно все равно», — рассказывала Васильева. Окончательной точкой стал ее роман с Георгием Мартиросяном. Узнав о новом любовнике, Васильев не сдержался и впервые поднял на жену руку. После этого он подал на развод, посчитав, что так жить невозможно. Он разорвал все отношения с бывшей супругой, а также прекратил общение с сыном, который остался с матерью. Сердечная рана оказалась настолько глубокой, что Васильев до сих пор старается не выходить на контакт с ними. Несколько раз бывшие супруги появлялись в совместных спектаклях. Но Васильев каждый раз говорил, что это всего лишь работа и о налаживании отношений речи не идет.

Филипп иногда публиковал в социальных сетях совместные фотографии с отцом, но, по всей видимости, обиду Васильева не смогли погасить даже его внуки. Супруга Филиппа Мария Болонкина рассказывала, что актер заблокировал их контакты еще несколько лет назад после того, как дочь его сына от первого брака несколько раз отправила ему поздравления с днем рождения.

Второй раз Васильев женился в 1991 году на редакторе телеканала «Культура». В этом браке у него родилась дочь Варвара. Актер подчеркивал, что фактически лишил жену карьеры. «Она у меня факультет журналистики в МГУ закончила, много в газетах печаталась, стремилась работать на телевидении. И когда свершилась ее мечта и она попала туда, куда хотела, я ее на пять лет забрал», — рассказывал Васильев. Дочь родилась, когда ему исполнилось 45 лет. Она стала для него самым любимым ребенком. По его словам, вся строгость, которую он к ней проявлял, была напускной. Сейчас Варвара уже замужем, но родителям внуков пока не родила. На свадьбу дочери Васильев подарил квартиру в центре Москвы. Актер продолжает выступать в театре имени Моссовета и сниматься в кино.