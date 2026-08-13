13 августа 2026 14:34 Темная душа Альфреда Хичкока. Чего боялся сам мастер ужасов Фото: Supplied by FilmStills.net / www.globallookpress.com Шоу-бизнес

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Сегодня, 13 августа, исполняется 127 лет со дня рождения человека, который научил мир бояться по-настоящему и превратил собственные детские травмы в искусство. Альфред Хичкок — гений, невротик, тиран, создатель эталонных триллеров. Почему режиссер наотрез отказывался смотреть свои же фильмы, как терроризировал коллег черным юмором и почему был помешан на чистоте — в материале 360.ru.

Почему «Психо» страшнее, чем кажется Когда в 1960 году на экраны вышел «Психо», зрители покидали залы в шоке. Сцена в душевой длилась всего 48 секунд, в ней было 78 монтажных склеек и ни одного момента с прямым попаданием ножа в тело. Но мир запомнил ее как самое кровавое убийство в истории кино. Хичкок не показывал насилие — он заставлял дорисовывать его в собственном воображении. Пожалуй, единственным человеком, которого этот фильм в итоге не впечатлил, оказался сам режиссер. Он не смотрел «Психо» в кинотеатре. Как и «Окно во двор». Как и «Головокружение». Как и большинство других своих картин.

Меня ужасают собственные фильмы. Я никогда не хожу на их просмотр. Я не знаю, как люди могут выносить просмотр моих фильмов. Альфред Хичкок

Парадокс гения: человек, заставлявший миллионы зрителей дрожать от страха в кинозалах, сам жил в состоянии перманентного ужаса. И именно это состояние упаковывал в свои картины на протяжении полувека. Католики и полицейская камера Альфред Джозеф Хичкок родился в строгой католической семье. Его отец Уильям торговал овощами — потомственный бакалейщик, требовательный и сухой. Мать Эмма была мягче, и к ней кинематографист сохранил глубокую привязанность на всю жизнь.

Фото: Supplied by FilmStills.net / www.globallookpress.com

Отец же нанес первый и главный удар по детской психике будущей знаменитости. Однажды Уильям решил наказать сына за небольшой проступок и договорился с полицейским. Маленького Альфреда заперли в настоящей камере. Через 10 минут мальчика выпустили, а правоохранитель заявил ему, что так наказывают плохих людей. Наказание длилось совсем недолго, но этого хватило, чтобы страх перед полицией и несправедливым обвинением остался жить в Хичкоке на всю жизнь. Невиновный, которого преследуют по ложному обвинению, — этот сюжет повторяется в фильмах кинематографиста с завидным постоянством. В «Тридцати девяти ступенях», «К северу через северо-запад» — везде один и тот же кошмар: система против беззащитного человека. Иезуитский колледж добавил к этой травме чувство вины и греховности. Хичкок на всю жизнь остался католиком, и его кино пропитано моралью: нарушивший закон (даже случайно) будет наказан. В том же «Психо» Мэрион Крейн украла деньги — и спустя сутки погибает. От телеграфа до «Оскара» В 1914 году, после смерти отца, 15-летний Альфред пошел работать в телеграфную компанию. Он учился на инженера, но душа лежала к другому — к фотографии и кино. Юноша читал профильные журналы, смотрел фильмы Гриффита, Чаплина, особое его внимание привлекали работы немецких режиссеров.

Фото: FSN-D / www.globallookpress.com

В 1920 году Хичкок устроился дизайнером титров в кинокомпанию — рисовал карточки с именами актеров. Постепенно дорос до ассистента режиссера, сценариста, художника-постановщика. В 1925 году снял свой первый фильм — «Сад наслаждений». В 1926-м — «Жильца», который считается первой по-настоящему «хичкоковской» картиной. Публика и критика приняли его восторженно: британское кино наконец-то заговорило на новом языке. В 1929 году он создал первый британский звуковой фильм — «Шантаж». А в 1939 году уехал в Голливуд, где заключил контракт с продюсером Дэвидом Селзником. Первый же американский фильм — «Ребекка» по роману Дафны Дюморье — получил «Оскар» как лучший фильм года. Правда, Селзник так измучил режиссера своими вмешательствами, что Хичкок поклялся больше никогда не работать с продюсерами, которые лезут в творческий процесс. И сдержал слово: с 1948 года он продюсировал свои фильмы сам.

Фото: imago stock&people / www.globallookpress.com

Саспенс: искусство напряженного ожидания Слово «саспенс», обозначающее нарастающее напряженное ожидание, вошло в киноведческий лексикон во многом благодаря Хичкоку. Он объяснял свой метод простой аналогией.

Что такое саспенс? Это когда бомба находится под столом, и зрители знают об этом. Они в курсе, что бомба взорвется в определенное время, и следят за ним на часах в интерьере. Зрители видят, что осталось 15 минут. В таких условиях один и тот же пустяковый разговор становится увлекательным, потому что публика участвует в происходящем. Зрители жаждут предупредить героев на экране: «Вы не должны говорить о таких пустяках. Под вами бомба, и она вот-вот взорвется!»

Чувство юмора именитого кинематографиста было такиж же черным, как и его фильмы. В одном из эпизодов сериала «Альфред Хичкок представляет» домохозяйка убивает мужа бараньей ногой, запекает ее и кормит полицейских, которые гадают, что же послужило орудием преступления. Сам Хичкок вел этот сериал с иронией и легкой усмешкой. Фобии и странности Хичкока Но что скрывалось за кулисами? Человек, создававший эталонные триллеры и хорроры, сам был кладезем фобий. Одним из главных страхов Хичкока была овофобия (или яйцефобия). Он панически боялся куриных яиц. Если официант подавал яйцо, режиссер начинал нервничать. Его пугали и форма, и жидкое содержимое. Биографы до сих пор спорят, было ли это связано с каким-то детским инцидентом или просто причудой гения. Манией режиссера была чистота. После того как Хичкок мыл руки, он вытирал раковину и кран тремя разными полотенцами — в строгой последовательности. В своем кабинете требовал идеального порядка и не терпел хаоса.

Фото: imago stock&people / www.globallookpress.com

Людей в форме Альфред боялся всю жизнь после того самого детского эпизода за решеткой. Никогда не садился за руль — предполагал, что любой полицейский может его остановить, и этот страх был сильнее желания управлять машиной. Опасался Хичкок и детей, причем своего неприязненного отношения не скрывал. Однажды даже пригрозил мальчику-актеру, который вертелся на площадке, прибить его ступни к полу гвоздями, если тот не будет спокойно стоять. И при всем этом невротизме и внутреннем напряжении — злые, но забавные шутки, которые коллеги вспоминали со снисходительной улыбкой. Хичкок любил каламбуры и сальные анекдоты. Мог рассадить гостей на подушки, издающие неприличные звуки. По утрам на съемках бросал чашку через плечо и ждал, пока она разобьется, утверждая, что это хорошо снимает стресс. Музы, которые страдали Отдельная глава в жизни Хичкока — его отношения с актрисами. Холодные утонченные блондинки были его идеалом. Грейс Келли, Ким Новак, Эва-Мари Сент, Джанет Ли, Типпи Хедрен. Он преображал их на экране, превращая в «сияющую женственность», как выражались католические богословы, которым Хичкок внимал в юности. Но для самих артисток эти отношения часто превращались в ад.

Фото: Hollywood Photo Archive / MediaP / www.globallookpress.com

Грейс Келли была любимицей режиссера, с ней Хичкок выпустил три фильма — «Окно во двор», «В случае убийства набирайте М», «Поймать вора». И сравнивал ее с вулканом, покрытым снегом: внешняя холодность и скрытая страсть. Когда Келли вышла замуж за князя Монако и покинула Голливуд, режиссер был опустошен. Он предлагал ей роль в «Марни» — князь не возражал, но подданные Монако взбунтовались: княгиня не может играть воровку. Келли так и не вернулась в кино. Типпи Хедрен — самая мрачная страница в биографии Хичкока. Он был одержим ею. Заваливал подарками, приставил слежку, диктовал, с кем общаться и что носить. На съемках «Птиц» устроил настоящую пытку: пять дней настоящие живые птицы царапали и клевали лицо актрисы, пока врач не потребовал остановить происходящее. Позже Хедрен признавалась, что режиссер в деталях рассказывал ей о собственных фантазиях и просил прикоснуться к нему в определенных местах, а получив отказ, грозил уничтожить ее карьеру. Типпи называла Хичкока гением, но очень злым и девиантным человеком. Личная жизнь Хичкока При всей этой бушевавшей внутри кинематографиста темной энергии внешне он выглядел образцом семейной верности. С Альмой Ревиль, которая работала монтажером, они поженились в 1926 году и прожили вместе больше полувека — до самой его смерти. Альма была не просто супругой, но и настоящей соратницей Альфреда. Он прислушивался к ее мнению больше, чем к точке зрения любого продюсера.

Фото: imago stock&people via www.imago / www.globallookpress.com

При этом, как утверждал Хичкок, в их браке не было секса, за исключением момента зачатия дочери Патриции. Тема интимной жизни явно вызывала болезненные переживания у режиссера, хотя он постоянно собирал сплетни, знал сотни неприличных анекдотов и был кладезем скабрезных историй. Творчество кинематографиста наполнено сексуальными намеками. Как признавался сам Хичкок, в книге Уинстона Грэма, которая легла в основу «Марни», его привлекла идея фетиша — мужчина хочет лечь в постель с воровкой, как другие мечтают о китаянке или темнокожей. Но на экране все это оставалось завуалированным, спрятанным за изящными кадрами и диалогами. Публика тогда не принимала откровенности, и Альфред это знал.

Фото: Cinetext/VE / www.globallookpress.com