Сегодня 04:43 От Вероники в «Летят журавли» до Карениной. Как «несоветская» Татьяна Самойлова стала легендой и потеряла все 0 0 0 Фото: Russian Look / www.globallookpress.com Знаменитости

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Сегодня Татьяне Самойловой исполнился бы 91 год — легендарная актриса ушла из жизни в день своего рождения, замкнув круг земного пути. Ее Вероника из «Летят журавлей» покорила Канны, а личная жизнь стала чередой драматических выборов. Как Самойлова стала иконой советского кино, почему трижды выходила замуж и что скрывала в последние годы жизни — в материале 360.ru.

Ленинградское начало: корни звезды Татьяна Самойлова родилась 4 мая 1934 года в Ленинграде. Ее отец, Евгений Самойлов, уже тогда был известным театральным актером, а впоследствии стал народным артистом СССР. Мать, Зинаида Левина, происходившая из семьи польских евреев, работала инженером-электротехником.

Фото: РИА «Новости»

В 1937 году семья перебралась в Москву, где Евгений Самойлов получил место в Театре имени Мейерхольда. Военное детство за кулисами Во время войны в 1941 году Самойловы эвакуировались из Москвы, но уже в 1943 году вернулись в столицу. Несмотря на все трудности военного времени, детство Татьяны было наполнено творчеством — она часто бывала в Театре имени Маяковского, где служил отец после закрытия Театра имени Мейерхольда, и с ранних лет мечтала о сцене. Балет или драма С восьми лет Татьяна серьезно занималась балетом в студии при Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко. Ходили слухи, что сама Майя Плисецкая предлагала ей поступать в хореографическое училище при Большом театре, однако педагоги сочли ее физические данные неподходящими для балетной карьеры.

Фото: РИА «Новости»

Как позже признавалась сама актриса, ее всегда больше привлекала драматическая сцена, где блистал отец. В 1945 году в семье появился младший ребенок — брат Алексей, который впоследствии тожевыбрал актерскую профессию. Щукинские университеты: первые шаги к славе В 1953 году она поступила в Театральное училище имени Щукина, где познакомилась с будущим мужем Василием Лановым. Учеба давалась непросто — педагоги отмечали ее природную одаренность, но критиковали за недостаточную технику. Согласно архивным документам училища, Самойлову хотели отчислить за нарушение дисциплины. Официальной причиной назывались систематические пропуски занятий, но по слухам, причиной могли стать съемки в «Мексиканце» без разрешения ректора.

Фото: РИА «Новости»

В 1956 году она приняла решение оставить учебу ради съемок в «Летят журавли». Позже актриса сожалела о неоконченном образовании, хотя в 2000-х годах ей вручили символический диплом «За особые заслуги». Пробы, которые изменили все Фильм «Летят журавли» стал поворотным моментом в карьере Татьяны Самойловой и вошел в историю мирового кинематографа. Картина Михаила Калатозова, снятая по пьесе Виктора Розова «Вечно живые», рассказывала о любви, предательстве и ужасах войны через судьбу молодой девушки Вероники. Изначально на роль Вероники рассматривали более опытных актрис, в том числе Елену Добронравову. Однако второй режиссер заметил Татьяну Самойлову, которая тогда была студенткой Щукинского училища.

Фото: РИА «Новости»

На пробах она произвела впечатление на Калатозова и оператора Сергея Урусевского. Алексей Баталов, который играл ее возлюбленного Бориса, сразу поддержал ее кандидатуру, сказав: «Это настоящая Белка». Роль, ставшая судьбой Именно так называли Веронику — хрупкую, но сильную героиню, пережившую потерю близких, предательство и войну. Самойлова не играла, а проживала эту роль. Ее героиня вызывала споры: в СССР некоторые критики называли Веронику «несоветской» за слабость и ошибки, но именно это сделало образ живым и человечным. Съемки давались тяжело. Самойлова работала на износ — некоторые сцены снимали по 20 дублей. В одной из самых эмоциональных сцен, где Вероника бежит по разрушенному городу, актриса потеряла сознание от переутомления. Позже выяснилось, что во время съемок она скрывала туберкулез, боясь, что ее снимут с роли. Каннский триумф: когда весь мир рукоплескал В 1958 году фильм представили на Каннском кинофестивале. Картина произвела фурор. «Летят журавли» получили «Золотую пальмовую ветвь» — высшую награду фестиваля. Татьяна Самойлова была удостоена специального приза «Апельсиновое дерево» с формулировкой «самой скромной и очаровательной актрисе».

Фото: РИА «Новости»

Ее игра потрясла зрителей и критиков. Пабло Пикассо, присутствовавший на показе, сказал: «В глазах этой русской богини можно утонуть». Фильм не только принес Самойловой мировую славу, но и навсегда вписал ее имя в историю кино. Испытание тайгой После триумфа фильма «Летят журавли» Самойлова снялась в драме «Неотправленное письмо» (1959) у того же Калатозова.

Оператор Урусевский поднимал нас в пять утра, и лишь в двенадцать ночи мы возвращались с натуры — мокрые, грязные. Ужасно! Он меня заставлял то тонуть в реке, то падать в грязь, то бежать по тайге… Из всего фильма мне нравится лишь один кадр — где моя героиня кричит: «Андрей, я люблю тебя!»

Каренина: Преодоление стереотипов Но настоящим эталоном стала ее «Анна Каренина» (1967). Режиссер Александр Зархи два года готовил ее к роли, заставляя полностью погрузиться в образ. Самойлова не просто играла — она жила Карениной, что отразилось даже на ее здоровье: после премьеры с высокой температурой ее госпитализировали с аппендицитом. Критики называли эту работу лучшей экранизацией романа Толстого, хотя изначально сомневались в актрисе: «Она слишком низкая, с раскосыми глазами — где тут аристократка?»

Если бы я не сыграла в «Анне Карениной», никогда бы не почувствовала себя актрисой в кино. Татьяна Самойлова актриса

Зарубежный опыт: Opel вместо славы В 1961 году она снялась в венгерском фильме «Альба Регия». «Это единственная картина, за которую я получила большие деньги. После Венгрии я была роскошно одета, привезла в Москву автомобиль Opel», — рассказывала Самойлова. В 1964 году она сыграла в советско-итальянской ленте «Они шли на Восток». Цена уникальности С середины 1970-х ролей у актрисы почти не было. «Каждый месяц я приходила на студию, в отдел кадров, и спрашивала: „Когда будет работа? Что в портфеле студии?“ И каждый раз мне отвечали: „Для вас пока ничего нет“», — рассказывала Самойлова в одном из интервью.

Фото: РИА «Новости»

В 1970-х она играла в Театре-студии киноактера, но главным доходом стали концертные турне по провинции с программой «Товарищ кино». В 1990-х были эпизоды в сериалах («Московская сага»), но настоящего возвращения так и не случилось. «Я снялась в 20 фильмах. А потом как-то неожиданно для самой себя поняла, что все прошло мимо… Что осталось? Рожать надо было. А я себя посвятила кино», — с горечью констатировала актриса уже в тот период. Личные трагедии Лановой: любовь на фоне кинопроб Самойлова познакомилась с Василием Лановым во время учебы в Щукинском училище. Их студенческий роман быстро перерос в серьезные отношения, и в 1956 году они поженились. «Мы знали друг друга еще по училищу, но по-настоящему познакомились в Одессе, на даче у друзей. Помню, как вдвоем наблюдали за петухами, и Вася сказал: „Смотри, петух клюет курицу, потому что любит ее“», — вспоминала актриса в одном из интервью. Несмотря на хорошее начало, брак распался через два года. Причиной стала беременность Самойловой во время съемок «Летят журавли», которая закончилась абортом. Лановой хотел оставить ребенка, но актриса отказалась, переживая за свою карьеру.

Фото: РИА «Новости»

Позже она сожалела об этом решении. «Была двойня», — говорила она, вспоминая слова врача. Осипов: несостоявшееся материнство После развода с Лановым Самойлова встретила писателя Валерия Осипова. В 1958 году они поженились. Актриса называла эти отношения самой большой любовью своей жизни.

Валерий Дмитриевич Осипов — это была моя большая любовь на всю жизнь. Как красиво он за мной ухаживал! Он буквально бомбил меня телеграммами! Татьяна Самойлова актриса

Однако через десять лет, в 1968 году, брак распался. На этот раз причиной стало бесплодие Осипова — актриса теперь мечтала о ребенке, но муж не мог его ей дать. Шульман: мимолетный роман Параллельно с браком с Осиповым у Самойловой были отношения с кинодокументалистом Соломоном Шульманом. Их роман начался в 1964 году, когда актриса уже отдалялась от мужа. Через три года эти отношения угасли, ничем не закончившись. Машкович: позднее материнство В 1968 году Самойлова вышла замуж за администратора Театра-студии киноактера Эдуарда Машковича, который был младше ее на девять лет. И уже в 1969 году у них родился сын Дмитрий — единственный ребенок актрисы. Однако брак распался в 1973 году из-за разных взглядов на быт и жизнь в общем.

Эдик хотел, чтобы я не только вела хозяйство, но и обеспечивала семью. Конечно же, мы расстались.

Закат: болезни и одиночество В 90-х годах сын Самойловой переехал в США, и она осталась одна. Дмитрий, став врачом-рентгенологом, женился на американке и обосновался в Мичигане. Внучку, родившуюся в 2005 году, назвали в честь бабушки — Татьяной.

Фото: РИА «Новости»

Последние годы жизни актриса провела в одиночестве в московской квартире, страдая от сердечных заболеваний и рассеянного склероза. В 2009 году ее состояние резко ухудшилось — 16 июня 75-летняя актриса ушла из дома и только через день ее нашли в больнице № 83 в отделении пульмонологии. Прощание: уход в день рождения В день 80-летия, 4 мая 2014 года, Самойлову экстренно доставили в Боткинскую больницу. Врачи диагностировали острое нарушение сердечной деятельности. В 23:30 того же дня актриса скончалась.

Фото: РИА «Новости»

Прощание состоялось 7 мая в Доме кино. Похоронили Татьяну Самойлову на Новодевичьем кладбище, где в 2018 году установили памятник с бронзовым бюстом работы Зураба Церетели. Бессмертие в бронзе и памяти Татьяна Самойлова вошла в список лучших актрис XX века, оставив неизгладимый след в мировом кинематографе. В Париже ее именем назвали аллею роз, а в Каннах отпечаток ее ладони увековечен на звездной набережной Круазет. Фильм «Летят журавли» остается эталоном военного кино, а ее Вероника — одним из самых пронзительных женских образов в истории.