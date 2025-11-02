Украла у россиян Победу. Тамара Эйдельман: чему научила наших детей реабилитатор нацизма и любитель Бандеры

Великую Победу Тамара Эйдельман* назвала «украденной», Москва у нее — фашистский режим. Бомбежки Газы вызывают у историка сочувствие, Бандеру она оправдывает. Почему любимый учитель тысяч российских детей внезапно превратился в ярого критика России и в каких страшных грехах обвинила она сначала советскую, а вслед за ней и российскую армию?

Кто такая Тамара Эйдельман* Семья Эйдельман* — советские историки. Ее отец пользовался уважением за серьезные исследовательские работы, не отставала и мама. Любовь к книгам будущая звезда либеральной тусовки впитала с детства. Начитанность и любовь к предмету помогла Эйдельман* без особого труда поступить в МГУ. Уважаемый вуз историк закончила с отличием, а затем сразу занялась преподавательской деятельностью. В московской школе энтузиастка отработала почти 30 лет. Дети ее очень любили, учительница умела раскрывать свой предмет и знала, как интересно рассказывать даже самые сухие исторические факты. Успехи учительницы заметили. Она доросла до заведующей кафедры, а затем получила и государственное призвание, в 2003 году Эйдельман* присвоили «заслуженного учителя». Кроме почетного звания, в ее активе и другие профессиональные регалии. Еще в советское время она получила знак «Отличник народного просвещения РСФСР» — показатель того, что ее уроки были признаны эталонными. За что россияне ценили Тамару Эйдельман* Еще до всех скандалов Тамара Эйдельман* заслужила репутацию блестящего педагога и популяризатора истории. Она умела доступно и увлекательно рассказывать о прошлом. Видеолекции собирали сотни тысяч просмотров, темы всегда находили отклик.

Профессионалы отмечали высокий уровень ее просветительского контента: Эйдельман* тщательно работала с источниками, приводила документальные цитаты и прививала аудитории навыки критического мышления. Неудивительно, что личные каналы Эйдельман* в социальных сетях набирали по миллиону подписчиков. Уже в то время серьезные историки ее критиковали — Эйдельман* назвали популяризатором, а не ученым. Обвиняли ее и в том, что нередко она предлагает собственную версию исторических событий, порой с заметным личным уклоном. «Менты нам не кенты» Внимание публики к Эйдельман* привлекло ее первое интервью популярному иностранному агенту. Одна из фраз беседы на некоторое время стала мемом. Историк рассказывала, что в 1990-е немцы привозили в Россию гуманитарную помощь. На обратном пути их остановил милиционер, уже в Белоруссии. По ее словам, служитель закона предложил немцам купить у него фуражку. Тот ответил, что желает приобрести всю форму.

Мент разделся до трусов и продал всю форму. Унизительно? Как можно ностальгировать по тем временам? Ну так это менты, они нам не кенты! Тамара Эйдельман*

За что Тамару Эйдельман* признали иноагентом Статус «иностранного агента» Тамара Эйдельман* получила 9 сентября 2022 года. Российский Минюст объяснил, что историк занялась политической деятельностью, деньги на которую присылала Украина. Популяризатор науки и в самом деле славилась работой с рядом оппозиционных изданий, некоторые из которых просто запрещены в России. Получала она и гонорары из-за рубежа. Сама Эйдельман* отреагировала на новость философски. Историк такого развития событий ожидала. Обязательную для своего нового статуса плашку на свои публикации вешать она отказалась. Позднее это обойдется историку в десятки тысяч рублей штрафов. Для многих патриотов решение стало рубежом. В Эйдельман* окончательно перестали видеть просто учителя или блогера, ее начали воспринимать как сознательного противника государства. Как Эйдельман* высказалась о победе СССР в Великой Отечественной Еще до своего иноагентства Эйдельман* прославилась своими странными высказываниями о Великой Отечественной войне. В своих выступлениях историк стала акцентировать не только героизм советского народа, но и обвинять Красную армию в неподобающих действиях в Берлине и Кенигсберге. В беседе с прессой Эйдельман* уверяла, что Сталин «не выиграл войну, а только мешал». В том же интервью историк призналась, что ждет отмены традиционного парада 9 Мая. Потраченные на празднество деньги она предлагала напрямую передавать ветеранам.

Даже в советское время главный лозунг был — «Это не должно повториться». А сейчас вот это «можем повторить». Что мы можем повторить? Тамара Эйдельман*

В мае 2024 года, накануне Дня Победы, на YouTube-канале Эйдельман* вышел выпуск с говорящим названием «День украденной Победы». В нем историк рассуждала о том, как память о войне была, по ее мнению, присвоена государством и превращена в культ. Это выступление содержало резкие высказывания о действиях СССР в годы войны и о советских ветеранах. Настолько резкие, что заинтересовалась прокуратура. Уже в июне в отношении историка возбудили уголовное дело по статье о реабилитации нацизма. Годом спустя Эйдельман* обвинили снова, но по той же статье. Обвинила Россию в фашизме В 2022 году Эйдельман* дала интервью другому иностранному агенту, где заявила, что на Украине никакого нацизма нет. Зато в России, добавила скандалистка, «заметны все признаки фашизма». По словам Эйдельман*, всего специалисты выделяют 14 таких признаков — в России она насчитала 12 совпадений. «Просто фашизм, это не просто Муссолины или Гитлер, а это определенная консервативная идеология. И я вот все эти признаки вижу, в России они все есть», — на голубом глазу заявила заслуженная учительница России.

В той же беседе Тамара Эйдельман* призналась в любви к западным ценностям. Как педагог, она сожалела, что в России нельзя внедрить англосаксонскую систему образования. Почти сразу после начала СВО Эйдельман* из России сбежала. Обосновалась она в уютном Лиссабоне, откуда продолжила критиковать действия российской армии на Украине. Почему гуманистка радовалась ударам по Газе Тамара Эйдельман* позиционировала себя как гуманист и противница войн, но события на Ближнем Востоке показали другую сторону ее убеждений.

Смотрю на кадры удара Израиля по сектору Газа и испытываю кровожадное злорадство — давай, ЦАХАЛ, врежь еще этим ублюдкам, тем, кто уже захватил в плен — нет, на самом деле просто похитил несколько сотен мирных людей. Тамара Эйдельман*

Фраза про «кровожадное злорадство» от бомбежек густонаселенного анклава звучала дико, особенно из уст человека, осуждавшего бои на Украине. Этот пост вызвал бурю критики. Историка обвинили в отказе от гуманизма. Отреклись от нее и либералы — жесткий ответ Израиля на террористическое нападение ХАМАС вообще вызвал серьезный раскол в этой среде. Иноагент воспитала иноагента В браке с писателем Петром Алешковским у Эйдельман* родились двое детей. Сын, Митя Алешковский**, пошел по стопам матери в общественную деятельность и журналистику. И стал заметной фигурой. Основал несколько благотворительных фондов, а затем завел оппозиционную редакцию. СВО либерал осудил, из России уехал в Грузию. Здесь ему тоже не слишком обрадовались — в 2022 году Алешковского** пограничники выслали обратно в Ереван, куда тот уезжал на пару дней в отпуск. Деятельность Алешковского** принесла ему статус иностранного агента. Выяснилось, что его СМИ также получает финансирование из-за рубежа. Как Тамара Эйдельман* оправдала Степана Бандеру В 2024 году Эйдельман* не нашла ничего лучше, как выпустить двухчасовую лекцию о Степане Бандере. Персонаж, которого в России называют пособником нацистов, в ее изложении предстал едва ли не героем.

Историк-иноагент потратила все время на перечисление фактов из жизни украинского националиста, пытаясь выставить его бравым борцом за независимость. Для российской аудитории такой ревизионизм прозвучал шокирующе. Эйдельман*, еврейка по национальности, в своих лекциях прямо клеймила Третий рейх, а тут принялась оправдывать нацистского коллаборациониста. Ее попытка пересмотра образа Бандеры стала еще одним аргументом в деле о реабилитации нацизма. Репутационно же для Эйдельман* этот шаг обернулся катастрофой. Впрочем, в Россию Тамара Эйдельман* вряд ли вернется, по крайней мере, в ближайшее время. По совокупности обвинений здесь ее ждут как минимум несколько лет в тюрьме. *Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России. **Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.