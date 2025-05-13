Сегодня 03:11 Напугала Зеленского, делила мужа, вытащила брата из тюрьмы. Скандальные тайны Маши Распутиной 0 0 0 Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look / www.globallookpress.com Знаменитости

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Скандальная Маша Распутина в последние годы притихла. Тому есть тысяча причин, которые артистка хотела бы скрыть. Пела она о любви и бунте, но ее реальная жизнь намного жестче. Почему Распутина сдала дочь в психушку, что говорила певица об СВО, чем грозила «предателям Родины» и что на самом деле связывает ее с Украиной — в материале 360.ru.

Настоящее имя Маши Распутиной Будущая звезда появилась на свет далеко от столичной сцены — в глубинке Сибири. Не многие знают, что настоящее имя Маши Распутиной — Алла Николаевна Агеева. Она родилась 13 мая 1965 года в Кемеровской области. Детство Маши Распутиной было отнюдь не безоблачным. Девочка росла болезненной: врачи ставили ей множество диагнозов, среди которых называли даже порок сердца. Провинциалка в Москве После девятого класса Алла решила попробовать пойти по стопам родителей и поступила в техническое училище. Но очень быстро поняла, что это была ошибка: душа тянулась к творчеству. В подростковом возрасте она даже подумывала стать врачом. В 16 лет дерзкая провинциалка бросила учебу и уехала покорять Москву, поступить в «Щуку» ей не удалось.

Фото: РИА «Новости»

Кто придумал Распутину Девушка осталась в Москве. Пришлось идти работать: юная провинциалка устроилась на трикотажную фабрику. Но в 1982 году ее пригласили в московский ансамбль, здесь же она встретила продюсера Владимира Ермакова. Он стал не только наставником начинающей певицы, но и первым мужем Агеевой. Именно Ермаков увидел, как превратить скромную девушку из глубинки в яркую звезду. Он решил, что имя Алла Агеева эстраде не запомнится, и придумал для подопечной звучный псевдоним — Маша Распутина.

Она была брюнеткой. Я попросил ее перекраситься в блондинку и отрезать челку. Учил улыбаться: зрителю она должна была казаться «девчонкой своей, из народа». Владимир Ермаков

Первый хит Успеха Распутина добилась далеко не сразу. По воспоминаниям певицы, одну из дебютных песен, записанную на студии Иосифа Кобзона, никто не взял в ротацию — слишком уж нестандартной показалась манера исполнения молодой провинциалки. Несколько лет упорной работы не приносили оглушительной известности, пока судьба не свела Распутину с композитором Игорем Матетой.

Фото: РИА «Новости»

Вместе они записали песню «Играй, музыкант!». Зажигательная композиция, сочетающая эстраду с хрипотцой рок-надрыва, мгновенно запомнилась публике. В конце 1980-х «Играй, музыкант!» прозвучала в эфире популярной программы «Утренняя почта» — и Маша проснулась знаменитой на весь Союз. Городская сумасшедшая Первый диск певицы получил провокационное название — «Городская сумасшедшая». На нем Маша предстала в дерзком образе «отчаянной штучки», которая поет хриплым голосом про тяжелую женскую долю и одновременно шутит и эпатирует. В альбом вошли песни на стихи Дербенева, а заглавный трек «Отпустите меня в Гималаи» мгновенно стал визитной карточкой Распутиной. Публика напевала и лиричную «Кружит музыка», и игривую «Льется музыка» в дуэте с Вячеславом Добрыниным. Распутина заигрывала с Западом Успеха на отечественной сцене певице показалось мало. Она выпустила альбом с прицелом на западный рынок — I Was Born in Siberia.

Фото: РИА «Новости»

Пик славы пришелся на середину 1990-х. Маша Распутина не только записывала по альбому почти каждый год, но и задавала моду на дерзкий стиль. Она выходила на сцену в ультракоротких юбках, в кожаных корсетах, с вызывающим макияжем — такой имидж тогда не рискнула бы примерить ни одна другая певица.

Сексуальность должна быть в каждой женщине, даже в последней доярке. Я всегда одевалась красиво, подчеркивая, что у меня есть. Если кого-то раздражают мои красивые ноги и походка — это их проблемы!

Скандал с Киркоровым В 2003 году Распутина после перерыва триумфально вернулась на сцену, да еще и в компании самого Филиппа Киркорова. Их дуэт «Роза чайная» прогремел на всю страну, вернув Распутину в эфиры и чарты. Сотрудничество с Киркоровым закончилось скандалом. Поп-король в интервью заявил, что это он помог Распутиной вернуться в шоу-бизнес. Гордая певица не стерпела, обиделась, что ее заслуги умаляют.

Мы тогда начали выяснять, кто из нас звезда большего калибра… Сейчас понимаем, что то были глупости. Маша Распутина

Вернувшись на олимп отечественной сцены, Маша выпустила сборник лучших песен и даже приняла участие в популярном шоу «Суперстар» в 2011 году, где соревновались легенды эстрады. Она вновь блистала на экране, но после проекта неожиданно объявила, что устала от публичной жизни. Такой творческий «затворнический период» продлился около трех лет. В 2015 году певица все же порадовала поклонников новой песней — представила композицию «Когда мы вместе», которую посвятила президенту Владимиру Путину. Ссора с Аллой Пугачевой Артистка известна взрывным характером и острым языком, ссорилась она и с Аллой Пугачевой. Юную Распутину тогда пригласили на съемки программы «Рождественские встречи», которую традиционно проводила Примадонна. Однако дерзкая дебютантка не захотела быть просто фоном для легенды эстрады.

Фото: Alexander Keltik/Russian Look / www.globallookpress.com

Я не намерена водить хороводы вокруг Пугачевой и участвовать в этом балагане.

Говорят, после такого выпада Распутину на долгие годы фактически отлучили от пугачевских телепрограмм и концертов — влиятельная Алла Борисовна якобы сделала все, чтобы строптивицу не приглашали на крупные эфиры. Ходили слухи, что и псевдоним певице пришлось брать из-за Пугачевой. В те годы на сцене могла быть только одна Алла. Припугнула Зеленского В 2000-х Распутина умудрилась поссориться на сцене с будущим президентом Украины Владимиром Зеленским. Тогда еще шоумен Зеленский пригласил Распутину на юмористическое шоу «Вечерний квартал» в Киеве и неудачно пошутил насчет пышной груди певицы. Маша вспыхнула и устроила разнос: сорвала съемки, осадила нахального комика и демонстративно покинула сцену. До драки дело не дошло, но украинскому юмористу запомнилось, что с российской звездой шутки плохи. За кулисами артистка сказала Зеленскому, что он «плохо кончит».

Фото: Gennadii Sergeev/Russian Look / www.globallookpress.com

Брат-убийца Распутиной Гораздо менее веселая история связана с братом Распутиной — Николаем Агеевым. Несколько лет назад выяснилось, что родной брат певицы отбывал срок за тяжкое преступление. Его обвинили в непредумышленном убийстве маленького ребенка — сына его сожительницы. Николай уверял, что трагедия произошла случайно, но суд приговорил его к десяти годам колонии. Маша не могла бросить брата в беде: она писала прошения, подключала знакомых, чтобы облегчить его участь. По слухам, даже знаменитый певец и депутат Иосиф Кобзон вмешался и помог перевести Николая в более безопасное место после того, как в тюрьме его едва не убили сокамерники. В итоге добились пересмотра дела, и Агеева освободили досрочно.

Я ездила по гастролям, приходилось набирать разных товаров, чтобы возить начальникам зоны и их ублажать, чтобы к брату нормально относились.

Первый муж Распутиной Первым мужем артистки стал все тот же Владимир Ермаков — человек, который фактически открыл ее как певицу. В 1983 году у них родилась дочь Лидия, и только после этого молодые родители официально оформили брак. Идиллия рухнула из-за измен. После 17 лет вместе певица решилась на развод. Разрыв получился тяжелым: дочь Лида, уже подросток, встала на сторону отца и отказалась переезжать к матери. Распутина оставила дочь бывшему мужу, что потом аукнулось трагедией. Ермаков умер во время съемок шоу. Комментарий Распутиной о его смерти в тот момент поразил поклонников.

Он сдох в эфире какой-то программы. Как собака. Ему там не доплатили какую-то сумму, около ста долларов, и он начал скандалить. Так и умер с пеной у рта. Как жил подло, так и умер.

Делила мужа с другой Второй крупной любовью жизни Маши стал бизнесмен Виктор Захаров. Он старше ее на 11 лет, успешный продюсер и предприниматель. Любопытно, что формально Захаров все это время оставался женат на другой женщине. Развелся он только в 2023 году, однако на Распутиной жениться тогда не стал. Дочери Распутиной домогался брат В 2021-м на телевидении вдруг всплыли мрачные тайны семьи Захарова. В эфир вышел выпуск ток-шоу, где старший сын Виктора от первого брака — Роман — признался, что домогался своей сестры Маши, то есть младшей дочери Распутиной. Юная Мария тоже пришла на передачу и со слезами рассказала, как боялась старшего брата.

Фото: РИА «Новости»

Сдала дочь в психбольницу Самая тяжелая страница биографии Маши Распутиной — отношения с ее старшей дочерью Лидией. После развода с Ермаковым девочка осталась жить с отцом. Уже подростком Лидия начала странно себя вести — у нее появились признаки серьезного психического заболевания. Распутина позже вспоминала, что поначалу не верила, будто с дочерью что-то не так: думала, переходный возраст, капризы. По словам певицы, проблемы с психикой могли передаться по наследству от родни бывшего мужа. Якобы у родственников Ермакова уже бывали подобные нарушения. Как бы то ни было, Лида заболела и Распутина выбрала жесткие меры. Девушку силой отправили на лечение в закрытую психиатрическую клинику. Это произошло примерно в 2005 году, когда Лидия была совсем юной.

Мы часто кладем ее в клинику, но все равно у нее случаются еще депрессии, плохое настроение. Приходится ей жить на препаратах, бывают галлюцинации. Маша Распутина

Отношение к России После начала специальной военной операции России на Украине в 2022 году многие отечественные знаменитости покинули страну. Распутина же осудила коллег-беглецов. Она также заявила, что никогда не покинет Россию, потому что считает это предательством. «Россия для меня — все. Я не покидаю ее и никогда не покину. Я — русская душа», — с гордостью сказала Распутина. Расстрелять предателей Годом позже Распутина высказалась еще жестче. В эфире передачи она призвала «расстреливать и отправлять на виселицу всех предателей». В контексте передачи это прозвучало так, будто певица требует казнить тех самых звезд-эмигрантов.

Фото: РИА «Новости»

Что говорила Маша Распутина об СВО С самого начала событий на Украине Маша Распутина заняла однозначную патриотическую позицию. Она открыто поддержала проведение так называемой специальной военной операции и неоднократно говорила, что полностью доверяет руководству страны. «Не народ Украины виноват в том, что произошло. Украинцы нашими врагами никогда не были. Надо зрить в корень. <…> Виноват режим!» — позднее высказывалась артистка. Что связывает Машу Распутину с Украиной Мать певицы, Лидия, была украинкой из Одессы. В детстве маленькая Алла нередко гостила у украинских родственников. Более того, в подростковом возрасте родители отправляли ее учиться на некоторое время в Киев, под присмотр родни. Поэтому юность будущей звезды частично прошла именно на украинской земле. Да и карьерный путь Маши пересекался с Украиной неоднократно. Она гастролировала там несколько раз в 90-е, снималась в украинских телепрограммах. Украинский кризис теперь не дает Распутиной навестить могилу матери.