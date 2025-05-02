Сегодня 02:22 Тайны Леонида Каневского. Как контрабандист из «Бриллиантовой руки» стал голосом советских маньяков Леониду Каневскому 2 мая исполняется 86 лет 0 0 0 Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look / www.globallookpress.com Знаменитости

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Гипсовый контрабандист из «Бриллиантовой руки», народный майор Томин и главная звезда отечественного тру-крайма Леонид Каневский продолжает летать с гастролями по России, хотя сам давно сбежал в Израиль. Что скрывает популярный ведущий за харизматичной улыбкой, о каких важных вещах не сказал ни слова и что на самом деле связывает его с Украиной — в материале 360.ru.

Настоящий украинец? Киев, 2 мая 1939 года. У четы инженера Семена и пианистки Рахили родился маленький Леонид — семья же в годы Великой Отечественной войны спаслась в эвакуации в Сибири. Отца после освобождения Сталинграда направили восстанавливать разрушенный город, тот вызвал родных к себе. И только в 1945-м Каневские вновь вернулись в Киев, где получили две комнаты в коммунальной квартире. Будущий актер окончил школу № 78. Искусство у артиста было в крови — его мама училась играть на фортепиано в Киевской консерватории, но бросила карьеру ради семьи, а отец трудился технологом. С детства Каневский грезил сценой — уже в 11 лет он точно знал, что станет артистом. В 17 лет он решился на отчаянный шаг: бросил родной Киев и уехал в Москву, чтобы поступить в Щукинское театральное училище. Под руководством Веры Львовой он окончил его в 1960 году и тут же окунулся в мир театра, работая с такими мастерами, как Анатолий Эфрос, которого позже называл своим главным учителем. Так начинался путь звезды, чье имя вскоре прогремит на всю страну. Учился рядом с Мироновым и Ширвиндтом Преподавал Каневскому в «Щуке» и знаменитый Владимир Шлезингер. На параллели учились будущие советские звезды, Андрей Миронов, Александр Ширвиндт, Михаил Державин и Лев Дуров. Учителя вспоминали, что Леонид проводил в училище дни напролет — работал над дикцией, тренировал даже фехтование. Впрочем, молодой актер в ту пору снимал угол в коммунальной квартире, где кроме него жили еще 50 человек. Само собой, он предпочитал такой тесноте учебу.

Фото: РИА «Новости»

«Сорок минут до рассвета» Билет в жизнь Каневскому дал все тот же Эфрос. Под его руководством актер сыграл в «Чайке» и нескольких других громких спектаклях. В кино же ему приходилось довольствоваться ролями пьяниц, бандитов и тому подобных асоциальных элементов. Дебютировал Каневский в «Сорока минутах до рассвета», где сыграл простого владельца магазина в деревне. Контрабандист из «Бриллиантовой руки» Переломным для Каневского стал 1968 год — роль в комедии Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука» сделала его звездой. Он сыграл контрабандиста, который накладывает гипс на руку героя Юрия Никулина, — эпизод небольшой, но настолько яркий, что зрители запомнили его навсегда. Фраза «Березина каманит» стала культовой, позднее же выяснилось, что актер придумал ее не просто так. Фамилию Березина носила его избранница, а «каманит», как позднее рассказывал сам артист, означало «Каневский манит». Успех фильма прогремел на весь СССР, и Каневский в одночасье стал узнаваемым лицом советского кино. Как майора Томина хотели обокрасть Каневский получил роль майора Томина в «Следствие ведут знатоки» в 1971 году. Телесериал стал настоящей легендой, актеры и в самом деле катались на обыски вместе с сыщиками Петровки, 38. Однажды в номере Каневского милиция поймала вора. Тот признался, что пошел на преступление исключительно из-за актера — в криминальном мире мужчина стал бы звездой, если бы сумел обокрасть одного из «знатоков».

Фото: РИА «Новости»

Кинокарьера Леонида Каневского Карьера Каневского в кино — это более 70 ролей, каждая из которых — маленький шедевр. В «Городе мастеров» (1965) его невысокий рост сыграл на руку — он блестяще воплотил начальника тайной полиции. А в 1979 году в «Д’Артаньяне и трех мушкетерах» он сыграл Бонасье — его фраза «Галантерейщик и кардинал — это сила!» стала крылатой. Среди других ярких работ — «Мэри Поппинс, до свидания» и «Пеппи Длинныйчулок». Каневский часто играл второстепенных персонажей, но его харизма и талант превращали каждый эпизод в событие. Он также озвучивал фильмы и мультфильмы, добавляя свой голос к десяткам проектов. Совсем другая история С 2006 года Леонид Каневский стал бессменным ведущим документального сериала «Следствие вели…» на канале НТВ — и это был настоящий триумф. Проект, посвященный громким преступлениям советской эпохи, быстро завоевал любовь зрителей. Более 600 эпизодов — и в каждом Каневский мастерски рассказывает о мрачных тайнах прошлого, добавляя исторические детали и свои фирменные драматические паузы.

Фото: РИА «Новости»

Все сценарии для программ Каневский редактировал лично.

Герои программы — погибшие, расстрелянные, попавшие под каток времени. Я имею право говорить сейчас о них, объясняя людям, что это время их так сковырнуло, заставило встать на эту дорогу. Я их адвокат. Многие мне симпатичны. Леонид Каневский

За что Каневского полюбили в интернете В последние годы Каневский стал звездой интернета. Клипы из «Следствия вели…» на YouTube собирают миллионы просмотров, а его фразы превратились в мемы — «Но это уже совсем другая история» или «Без долгих предисловий, мужчина умер» гуляют по соцсетям. Молодежь, которая даже не застала его в «знатоках», открывает для себя актера через эти вирусные ролики. Его суховатый юмор и драматичная подача сделали его героем мемов, доказав, что Каневский актуален и в цифровую эпоху. Он стал своего рода мостом между поколениями — от советских зрителей до пользователей TikTok. Без длинных предисловий: мужчина умер Слухи о здоровье Каневского в СМИ появляются регулярно. В 2016 году артиста успели даже похоронить. Новость об этом появилась в неофициальном аккаунте передачи «Следствие вели…», но прессе для повода больше ничего и не понадобилось. Информацию о смерти Каневского перепечатали десятки изданий, опровергать их пришлось жене артиста. «Да вы что! Мы сейчас в Юрмале, отдыхаем, все хорошо. Где это написали?» — поразилась Березина. Почему Каневский сбежал Переезд Леонида Каневского в Израиль вызвал определенные слухи. Артист репатриировался еще в 1991 году, притом совершил настоящий жизненный поворот. Вместе с режиссером Евгением Арье он основал театр «Гешер» в Тель-Авиве, чтобы объединить русскую и израильскую культуры.

Фото: РИА «Новости»

Актер рассказывал, что к переезду его подтолкнули проблемы с безопасностью в России.

Театральные залы стремительно пустели, на улицах становилось все более опасно — я, например, всегда встречал дочку <…> А еще помню, как приходилось улыбаться в магазине, чтобы тебе по блату продали колбасу, сыр или чай. Леонид Каневский

Впрочем, сам артист предпочитает рассказывать, что толком и не уезжал. «Потом люди встречали меня в России и спрашивали: „Вы вернулись?“. Я отвечал: „А я и не уезжал“. Я поехал работать в Израиль. У меня в Москве осталась квартира», — говорил Каневский.

Жалел Израиль, молчал о России В публичном поле Леонид Каневский ни разу не высказался о специальной военной операции России на Украине. Как отмечало агентство «Регнум», артист не говорил слов поддержки ни жителям Донбасса, ни пострадавшим от атак в Белгородской области. Однако после кровопролитной атаки ХАМАС на Израиль Каневский молчать не стал. Он записал несколько роликов в память жертв террористов. Разозлил и Украину Молчание Каневского привлекло внимание не только российских, но и украинских СМИ. На Украине артиста также обвинили «в выборочном сострадании» — и в том, что он, урожденный киевлянин, продолжает работать в России. Не помогло и то, что «Гешер» впускал на свою сцену оппозиционных к власти российских артистов. Говорили, что сам Каневский участвовал в благотворительных сборах для пожилых репатриантов-беженцев с Украины — официально такую информацию не подтверждали. Театр для иноагентов Израильский театр «Гешер» и в самом деле пригодился многим отечественным звездам, решившим уехать из страны после начала СВО. Именно здесь выступал Анатолий Белый*, признанный в России иностранным агентом. Здесь же свое 70-летие отметил иностранный агент Андрей Макаревич**, притом на концерт пришли еще несколько звезд с тем же статусом. Появилась и Алла Пугачева.

Фото: РИА «Новости»

Личная жизнь Леонида Каневского С 1975 года Каневский женат на Анне Березиной — дочери легендарного комика Ефима Березина, известного как Штепсель. Их союз стал опорой в жизни актера. У пары есть дочь Наталья, которая пошла по стопам отца, изучив театральное искусство в Тель-Авивском университете и став художником по костюмам. Семья часто путешествует с Каневским между Израилем и Россией, поддерживая его в напряженном графике. Он не раз говорил, как важна для него поддержка жены и дочери — это его тихая гавань. Где зарабатывает Леонид Каневский В свои 86 Каневский не теряет темпа. Он продолжает вести «Следствие вели…», новые эпизоды которого выходят на НТВ, и играет в театре «Гешер». Недавно он блистал в спектакле «Поздняя любовь» под руководством Евгения Арье. Параллельно он снимается в кино и сериалах — например, в 2022 году появился в «Оливье и роботах». Живя на два дома — в Израиле и России, — он умудряется балансировать между проектами, зарабатывая, судя по загруженности, неплохие деньги. * признан иноагентом по решению Минюста РФ. * *признан иноагентом по решению Минюста РФ.