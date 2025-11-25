Сегодня 02:38 Его убивали 638 раз. Шокирующие тайны Фиделя Кастро: команданте считали Антихристом, почему он хотел ядерной войны? 0 0 0 Фото: imago stock&people / www.globallookpress.com Знаменитости

ЦРУ пыталось убить Фиделя Кастро 638 раз, Ватикан отлучил его от церкви, Forbes приписывал ему богатства арабских шейхов, пока народ стоял в очередях за рисом по карточкам. Почему Кастро запомнили лишь харизматичным революционером, когда на самом деле он лично едва не устроил ядерную войну между США и СССР?

Как мажор стал главным врагом капитализма История Фиделя Алехандро Кастро Руса далеко не сказка о бедном парне из трущоб. Будущий вождь пролетариата родился с серебряной ложкой во рту в семье богатого землевладельца. Его отец, суровый галисиец, сколотил состояние на сахарном тростнике, пока его рабочие гнули спины за гроши. Юный Фидель рос в роскоши, учился в лучших иезуитских колледжах. Уже тогда в нем бурлила взрывоопасная смесь: он был лучшим спортсменом, лучшим оратором и самым опасным драчуном. Кастро презирал систему, которая его вскормила. Первая схватка с диктатором Изначально Кастро не планировал никаких революций, он просто хотел попасть в парламент. Однако к власти вернулся диктатор Батиста, все выборы он отменил. Спустя год Фидель Кастро решил Батисту свергнуть. Он собрал 160 энтузиастов и атаковал гарнизон в Монкада. Укрепленный блокпост взять не удалось и революционер отправился в тюрьму. На суде он выступил со знаменитой речью — «История меня оправдает». В тюрьме Кастро провел всего несколько месяцев. Батиста амнистировал революционера, и тот сбежал в Мексику, где основал «Движение 26 июля». Вместе с ним мечтал о переменах аргентинец Эрнесто «Че» Гевара.

Фото: Lisl Steiner/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Как кучка безумцев на дырявой лодке опрокинула режим Революция Кастро — чистый, дистиллированный авантюризм. Он забил крошечную яхту десятками людей и отправился на Кубу. «Судно являло собою живую трагедию: мужчины с тоской на лице держались за животы; некоторые просто погрузили лица в ведра, другие сидели неподвижно», — позднее вспоминал Че Гевара. На пляже революционеров встретил шквальный огонь. В живых осталась жалкая горстка оборванцев, скрывающихся в горах Сьерра-Маэстра. Любой нормальный человек сдался бы, но Кастро был одержим. Несколько набегов оказались удачными, затем его поддержал народ — Кастро пообещал земельную реформу. В итоге на сторону революционеров перебежали несколько тысяч солдат правительственной армии. Годом спустя Кастро въехал в Гавану на танке, Батиста сбежал. Народ, впрочем, ликовал недолго. Расстрелы, тюрьмы и Че Гевара «Революция — не постель из роз», — любил говорить Кастро, отправляя очередную партию несогласных к стенке. Печально известная тюрьма-крепость Ла-Кабанья, где комендантом был Че Гевара, стала конвейером смерти. Пламенный аргентинец управлял тюрьмой всего пять месяцев. Все это время он лично руководил трибуналом и казнями тех, кого новые власти заподозрили в антипатии к революции. Десятками расстреливали здесь осведомителей-chivatos и экс-сотрудников тайной полиции Батисты. На Кубе целые стадионы переоборудовали для содержания арестованных.

Фото: KEYSTONE Pictures USA/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Как Фидель Кастро всем соврал Сам Кастро обещал уйти из правительства сразу после успеха революции, но вместо этого отменил выборы и стал править страной декретами. Как только власть оказалась в его руках, он начал «закручивать гайки» с таким скрипом, что его слышали в Вашингтоне. Казино, бордели и отели национализировали. Крупные земельные участки забрали у владельцев и разделили между крестьянами. Тут в США поняли, что на их заднем дворе появился «карманный СССР» — а чтобы не разочаровывать Вашингтон, Кастро тут же национализировал крупные предприятия и банки. Эти организации в основном принадлежали уже американцам. США ответили жесткими санкциями. Операция в заливе Свиней Решение о военной операции на Кубе принял Кеннеди в 1961 году. Формально США в ней не участвовали: восемь самолетов с кубинскими пилотами сбросили бомбы на аэродромы ВВС острова. На следующий же день Кастро объявил свою революцию социалистической, что стало шоком для американских властей.

Мы совершили социалистическую революцию под носом у Соединенных Штатов. Этого они нам простить не могут! Фидель Кастро

Разведка США никогда не знала о политических взглядах Фиделя Кастро. Еще в 1959 году в ЦРУ полагали, что к власти на Кубе пришел мелкий буржуа. Спустя два дня после бомбардировки 1400 кубинских эмигрантов высадились в Заливе Свиней. Бойцов готовило ЦРУ, они хотели начать против Кастро массовое восстание. Операция полностью провалилась.

Фото: Scott Mc Kiernan/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Фидель Кастро мог начать ядерную войну Осенью 1962 года мир стоял в одной секунде от превращения в радиоактивный пепел, и палец на спусковом крючке чесался именно у Кастро. В тот год СССР перебросил на Кубу ракеты средней дальности, американцы это заметили. США блокировали остров военными кораблями, к этому моменту сюда шли уже 30 советских кораблей с ракетами. Дипломатическая дуэль длилась почти две недели. Обе стороны хотели отыграть ситуацию назад, первым на сближение пошел Хрущев. Но в Гаване политическая обстановка накалилась до предела. О новой позиции СССР узнал Кастро. Он тут же отправился писать Хрущеву, чтобы потребовать более решительных действий. В то же время военные советники убеждали Кеннеди напасть на Кубу. Кастро через советского посла предложил СССР нанести по США превентивный ядерный удар. Диктатор заявил, что кубинский народ готов принести себя в жертву. Хрущев прочел телеграмму от осмелевшего кубинца и сухо отметил: «У товарища Кастро сдали нервы». В итоге переговоры с американцами завершились успешно.

Фото: KEYSTONE Pictures USA/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Врачи для мира, нищета для своих Нельзя отрицать: Кастро сделал кубинскую медицину брендом. Он превратил остров в фабрику врачей, которых «экспортировал» по всему миру в обмен на нефть и валюту. Детская смертность упала, продолжительность жизни выросла. Образование стало бесплатным, и неграмотность ликвидировали в рекордные сроки. Однако при этом Кастро втянул небольшой остров в войны по всему миру. Около 60 тысяч солдат он отправил в Анголу, кубинцы приезжали в Сирию, Северную Корею, Лаос и Афганистан. Платил за все удовольствие Советский Союз. Экономика острова зависела только от этой страны, но с началом перестройки помощь иссякла. Куба моментально скатилась практически в нищету. Гавана, слывшая «Парижем Латинской Америки», начала осыпаться штукатуркой и погружаться в вечный сумрак дефицита. Кастро отобрал у людей все: бизнес, землю, право голоса. Кубинцы тысячами бежали в США на плотах, многие из них погибли.

Фото: IMAGO/Axel Springer jun./SVEN SI / www.globallookpress.com

Мишень № 1: 638 способов убить бессмертного Книга рекордов Гиннесса должна была выделить Кастро отдельную главу. ЦРУ превратило охоту на него в сюрреалистический мультфильм. Всего на Фиделя Кастро совершили 638 покушений, фантазия агентов Лэнгли не знала границ. Кастро пытались убить и мафиози, и местные революционеры. Сигары кубинца начиняли взрывчаткой. Его акваланг пропитали вирусами, в комнате диктатора находили яд. Однажды агент ЦРУ заложил взрывчатку в ракушку, раскрасил ее в яркий цвет и подкинул в место, где любил нырять Кастро — тот ее не заметил. В ботинки революционеру сыпали таллий, в кофе добавляли стрихнин. Самая пикантная история случилась с Маритой Лоренц, любовницей революционера, которую ЦРУ завербовало, чтобы она дала ему капсулу с ядом. Девушка замешкалась, ее заметил Кастро и все понял. Затем он протянул ей свой пистолет со словами: «Ты не можешь меня убить. Никто не может». Та покорно вернула оружие. Еще смешнее оказалась ситуация с сектантами. ЦРУ пытались распространить слухи о том, что Кастро — Антихрист. Сумасбродная идея включала в себя появление на Кубе американской подводной лодки, реализовать ее не удалось.

Если бы способность выживать после покушений была олимпийской дисциплиной, я бы имел по ней золотую медаль. Фидель Кастро

Фото: x99/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

За что Кастро отлучили от церкви В 1962 году Папа Иоанн XXIII отлучил Фиделя Кастро от церкви. Кубинские власти постулировали атеистический характер революционного государства. Впрочем, существует и другая версия. Дело в том, что еще в 1949 году Пий XII издал указ, автоматически накладывающий отлучение на любого активного коммуниста. Теоретически Фидель как коммунист подпадал под это общее определение. Лишь в старости, почувствовав дыхание вечности, Фидель Кастро смягчился. Он пригласил Папу Иоанна Павла II на Кубу, надел костюм вместо френча и изображал смирение. Понтифик приехал в 1998 году и отслужил на острове несколько месс, а затем призвал США ослабить санкции против острова. Где деньги, команданте? В 2005 году Forbes включил «скромного борца за счастье народа» в список богатейших людей планеты, оценив его состояние сначала в 550, а потом и в 900 миллионов долларов. Это ставило его в один ряд с британской королевой. По данным журналистов, Кастро лично контролировал сеть государственных предприятий, выкачивая прибыль на секретные счета в Швейцарии. Пока кубинцы штопали одежду и ездили на разваливающихся машинах 50-х годов, их лидер, предположительно, купался в золоте. Кастро пришел в ярость. Он вышел в прямой эфир и долго рассказывал о том, что никаких доходов от государственных предприятий не получает. Кубинцам пришлось поверить — второго революционера на острове уже не нашлось.