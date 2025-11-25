Его убивали 638 раз. Шокирующие тайны Фиделя Кастро: команданте считали Антихристом, почему он хотел ядерной войны?
ЦРУ пыталось убить Фиделя Кастро 638 раз, Ватикан отлучил его от церкви, Forbes приписывал ему богатства арабских шейхов, пока народ стоял в очередях за рисом по карточкам. Почему Кастро запомнили лишь харизматичным революционером, когда на самом деле он лично едва не устроил ядерную войну между США и СССР?
Как мажор стал главным врагом капитализма
История Фиделя Алехандро Кастро Руса далеко не сказка о бедном парне из трущоб. Будущий вождь пролетариата родился с серебряной ложкой во рту в семье богатого землевладельца. Его отец, суровый галисиец, сколотил состояние на сахарном тростнике, пока его рабочие гнули спины за гроши.
Юный Фидель рос в роскоши, учился в лучших иезуитских колледжах.
Уже тогда в нем бурлила взрывоопасная смесь: он был лучшим спортсменом, лучшим оратором и самым опасным драчуном. Кастро презирал систему, которая его вскормила.
Первая схватка с диктатором
Изначально Кастро не планировал никаких революций, он просто хотел попасть в парламент. Однако к власти вернулся диктатор Батиста, все выборы он отменил.
Спустя год Фидель Кастро решил Батисту свергнуть. Он собрал 160 энтузиастов и атаковал гарнизон в Монкада.
Укрепленный блокпост взять не удалось и революционер отправился в тюрьму. На суде он выступил со знаменитой речью — «История меня оправдает».
В тюрьме Кастро провел всего несколько месяцев. Батиста амнистировал революционера, и тот сбежал в Мексику, где основал «Движение 26 июля». Вместе с ним мечтал о переменах аргентинец Эрнесто «Че» Гевара.
Как кучка безумцев на дырявой лодке опрокинула режим
Революция Кастро — чистый, дистиллированный авантюризм. Он забил крошечную яхту десятками людей и отправился на Кубу.
«Судно являло собою живую трагедию: мужчины с тоской на лице держались за животы; некоторые просто погрузили лица в ведра, другие сидели неподвижно», — позднее вспоминал Че Гевара.
На пляже революционеров встретил шквальный огонь. В живых осталась жалкая горстка оборванцев, скрывающихся в горах Сьерра-Маэстра. Любой нормальный человек сдался бы, но Кастро был одержим.
Несколько набегов оказались удачными, затем его поддержал народ — Кастро пообещал земельную реформу. В итоге на сторону революционеров перебежали несколько тысяч солдат правительственной армии.
Годом спустя Кастро въехал в Гавану на танке, Батиста сбежал. Народ, впрочем, ликовал недолго.
Расстрелы, тюрьмы и Че Гевара
«Революция — не постель из роз», — любил говорить Кастро, отправляя очередную партию несогласных к стенке.
Печально известная тюрьма-крепость Ла-Кабанья, где комендантом был Че Гевара, стала конвейером смерти.
Пламенный аргентинец управлял тюрьмой всего пять месяцев. Все это время он лично руководил трибуналом и казнями тех, кого новые власти заподозрили в антипатии к революции.
Десятками расстреливали здесь осведомителей-chivatos и экс-сотрудников тайной полиции Батисты. На Кубе целые стадионы переоборудовали для содержания арестованных.
Как Фидель Кастро всем соврал
Сам Кастро обещал уйти из правительства сразу после успеха революции, но вместо этого отменил выборы и стал править страной декретами.
Как только власть оказалась в его руках, он начал «закручивать гайки» с таким скрипом, что его слышали в Вашингтоне. Казино, бордели и отели национализировали.
Крупные земельные участки забрали у владельцев и разделили между крестьянами.
Тут в США поняли, что на их заднем дворе появился «карманный СССР» — а чтобы не разочаровывать Вашингтон, Кастро тут же национализировал крупные предприятия и банки. Эти организации в основном принадлежали уже американцам. США ответили жесткими санкциями.
Операция в заливе Свиней
Решение о военной операции на Кубе принял Кеннеди в 1961 году. Формально США в ней не участвовали: восемь самолетов с кубинскими пилотами сбросили бомбы на аэродромы ВВС острова.
На следующий же день Кастро объявил свою революцию социалистической, что стало шоком для американских властей.
Мы совершили социалистическую революцию под носом у Соединенных Штатов. Этого они нам простить не могут!
Фидель Кастро
Разведка США никогда не знала о политических взглядах Фиделя Кастро. Еще в 1959 году в ЦРУ полагали, что к власти на Кубе пришел мелкий буржуа.
Спустя два дня после бомбардировки 1400 кубинских эмигрантов высадились в Заливе Свиней. Бойцов готовило ЦРУ, они хотели начать против Кастро массовое восстание. Операция полностью провалилась.
Фидель Кастро мог начать ядерную войну
Осенью 1962 года мир стоял в одной секунде от превращения в радиоактивный пепел, и палец на спусковом крючке чесался именно у Кастро.
В тот год СССР перебросил на Кубу ракеты средней дальности, американцы это заметили. США блокировали остров военными кораблями, к этому моменту сюда шли уже 30 советских кораблей с ракетами.
Дипломатическая дуэль длилась почти две недели. Обе стороны хотели отыграть ситуацию назад, первым на сближение пошел Хрущев.
Но в Гаване политическая обстановка накалилась до предела. О новой позиции СССР узнал Кастро. Он тут же отправился писать Хрущеву, чтобы потребовать более решительных действий. В то же время военные советники убеждали Кеннеди напасть на Кубу.
Кастро через советского посла предложил СССР нанести по США превентивный ядерный удар. Диктатор заявил, что кубинский народ готов принести себя в жертву. Хрущев прочел телеграмму от осмелевшего кубинца и сухо отметил: «У товарища Кастро сдали нервы». В итоге переговоры с американцами завершились успешно.
Врачи для мира, нищета для своих
Нельзя отрицать: Кастро сделал кубинскую медицину брендом. Он превратил остров в фабрику врачей, которых «экспортировал» по всему миру в обмен на нефть и валюту. Детская смертность упала, продолжительность жизни выросла.
Образование стало бесплатным, и неграмотность ликвидировали в рекордные сроки. Однако при этом Кастро втянул небольшой остров в войны по всему миру. Около 60 тысяч солдат он отправил в Анголу, кубинцы приезжали в Сирию, Северную Корею, Лаос и Афганистан.
Платил за все удовольствие Советский Союз. Экономика острова зависела только от этой страны, но с началом перестройки помощь иссякла. Куба моментально скатилась практически в нищету.
Гавана, слывшая «Парижем Латинской Америки», начала осыпаться штукатуркой и погружаться в вечный сумрак дефицита. Кастро отобрал у людей все: бизнес, землю, право голоса. Кубинцы тысячами бежали в США на плотах, многие из них погибли.
Мишень № 1: 638 способов убить бессмертного
Книга рекордов Гиннесса должна была выделить Кастро отдельную главу. ЦРУ превратило охоту на него в сюрреалистический мультфильм. Всего на Фиделя Кастро совершили 638 покушений, фантазия агентов Лэнгли не знала границ.
Кастро пытались убить и мафиози, и местные революционеры. Сигары кубинца начиняли взрывчаткой. Его акваланг пропитали вирусами, в комнате диктатора находили яд.
Однажды агент ЦРУ заложил взрывчатку в ракушку, раскрасил ее в яркий цвет и подкинул в место, где любил нырять Кастро — тот ее не заметил. В ботинки революционеру сыпали таллий, в кофе добавляли стрихнин.
Самая пикантная история случилась с Маритой Лоренц, любовницей революционера, которую ЦРУ завербовало, чтобы она дала ему капсулу с ядом. Девушка замешкалась, ее заметил Кастро и все понял. Затем он протянул ей свой пистолет со словами: «Ты не можешь меня убить. Никто не может». Та покорно вернула оружие.
Еще смешнее оказалась ситуация с сектантами. ЦРУ пытались распространить слухи о том, что Кастро — Антихрист. Сумасбродная идея включала в себя появление на Кубе американской подводной лодки, реализовать ее не удалось.
Если бы способность выживать после покушений была олимпийской дисциплиной, я бы имел по ней золотую медаль.
Фидель Кастро
За что Кастро отлучили от церкви
В 1962 году Папа Иоанн XXIII отлучил Фиделя Кастро от церкви. Кубинские власти постулировали атеистический характер революционного государства.
Впрочем, существует и другая версия. Дело в том, что еще в 1949 году Пий XII издал указ, автоматически накладывающий отлучение на любого активного коммуниста. Теоретически Фидель как коммунист подпадал под это общее определение.
Лишь в старости, почувствовав дыхание вечности, Фидель Кастро смягчился. Он пригласил Папу Иоанна Павла II на Кубу, надел костюм вместо френча и изображал смирение.
Понтифик приехал в 1998 году и отслужил на острове несколько месс, а затем призвал США ослабить санкции против острова.
Где деньги, команданте?
В 2005 году Forbes включил «скромного борца за счастье народа» в список богатейших людей планеты, оценив его состояние сначала в 550, а потом и в 900 миллионов долларов. Это ставило его в один ряд с британской королевой.
По данным журналистов, Кастро лично контролировал сеть государственных предприятий, выкачивая прибыль на секретные счета в Швейцарии.
Пока кубинцы штопали одежду и ездили на разваливающихся машинах 50-х годов, их лидер, предположительно, купался в золоте. Кастро пришел в ярость.
Он вышел в прямой эфир и долго рассказывал о том, что никаких доходов от государственных предприятий не получает. Кубинцам пришлось поверить — второго революционера на острове уже не нашлось.