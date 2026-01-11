Сегодня 04:10 Первое свидание в колонии, поцелуй с Памелой Андерсон и побег с Первого канала. Тайная жизнь и скандалы Андрея Малахова 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Знаменитости

Он создал новую медиареальность, вскрыл многие гнойники российского общества и перетряс немало грязного белья с экрана телевизора. Его передачи грозились закрыть, но истории из шоу обсуждались на всех уровнях. Один из самых узнаваемых шоуменов России Андрей Малахов празднует свой 54-й день рождения. О жизни, карьере и семье известного телеведущего — в материале 360.ru.

Работал почтальоном в Москве, продавал газеты в США, но мечтал о другом В детстве и юности Андрея Малахова не было трагедий, взлетов и падений — отличник, медалист и хороший сын любящих родителей. Мать работала воспитателем в детском саду, отец — геофизик, работал на Кольском полуострове. Школу будущий телеведущий окончил с серебряной медалью. На летних каникулах подрабатывал почтальоном.

Интересно Одноклассником Малахова был Евгений Рудин, впоследствии известный как DJ Грув. Одноклассником Малахова был Евгений Рудин, впоследствии известный как DJ Грув.

Становление Малахова как ведущего началось еще в школе. Родители отдали мальчика в музыкальную школу по классу скрипки. Но с музыкой у Андрея не задалось, зато он попробовал себя в роли ведущего на концертах и школьных мероприятиях. Этот опыт оказался определяющим.

Фото: РИА «Новости»

После школы Малахов поступил в МГУ на факультет журналистики. Вуз он окончил с красным дипломом и попал на стажировку в Мичиганский университет в США, где работал на телевидении Детройта в представительстве Paramount Pictures. Чтобы прокормить себя, Малахов подрабатывал: продавал газеты. В Америке юноша выучил английский язык и освоил стандарты западного телевидения, которые позже станут основой его стиля на ТВ.

Начало карьеры: первые годы прошли «в тени» В «Останкино» Андрей пришел работать еще будучи студентом. С 1992 года он делал сюжеты для программы «Воскресенье с Сергеем Алексеевым», готовил тексты для рубрики «Погода на планете». Через четыре года Малахов стал специальным корреспондентом Дирекции информационных программ Первого канала и программы «Доброе утро».

Фото: РИА «Новости»

Полученных в МГУ знаний Малахову оказалось недостаточно и он получил диплом юриста в РГГУ. Сейчас он преподает в этом вузе основы журналистики. Впервые в эфире в качестве ведущего Малахов появился в 1996 году в передаче «Телеутро», где потом стал одним из самых постоянных лиц на протяжении пяти лет.

Первое лицо Первого канала Опыт работы в США пригодился Малахову при формировании ток-шоу «Большая стирка», которая появилась в эфире в 2001 году. Это стало поворотным моментом в карьере телеведущего, точкой его профессионального взлета. В студии «Большой стирки» обсуждались семейные драмы, измены, зависимости, социальные острые проблемы. Рейтинги программы быстро взлетели до небес, а Малахов стал самым узнаваемым ведущим в стране. Со временем «Большая стирка» трансформировалась в «Пять вечеров», а затем — в «Пусть говорят». Эта передача просуществовала более 10 лет, а самого Малахова возвела в статус первых лиц Первого канала.

Фото: РИА «Новости»

За годы существования передача не раз становилась предметом дискуссий: кто-то резко выступал против вмешательства в частную жизнь, но даже ярые критики признавали, что многие наболевшие темы стали обсуждать публично именно в рамках этого шоу. Параллельно с «Пусть говорят», Малахов вел и другие проекты: «Детектор лжи», субботнее шоу «Сегодня вечером», а также работал ведущим на «Евровидении-2009», которое проходило в Москве. Его соведущей была топ-модель Наталья Водянова.

«Кризис жанра» и переход на «Россия 1» В 2017 году Малахов после 25 лет работы неожиданно покинул Первый канал. Он написал прощальное письмо, в котором простился с коллегами и обратился к директору канала Константину Эрнсту. Он отметил, что Первый канал «стал частью его ДНК», а также поблагодарил за опыт, который он получил за годы работы. Малахов объяснил свой уход «кризисом жанра», который случился с ним в 45-летний юбилей. «Я всегда был в подчинении. Человек-солдат, исполняющий приказы. А захотелось самостоятельности. Смотрел на коллег: они становились продюсерами своих программ, сами начинали принимать решения. И вдруг пришло понимание: жизнь идет, и нужно расти, выходить из тесных рамок», — поделился позднее телеведущий.

Фото: РИА «Новости»

Также одной из причин ухода стала смена студии — «Пусть говорят» выселили из «Останкино». «Когда увидел новое помещение в тысячу метров против наших кулуарных двухсот, понял, что это точка, наверное. Я просто не потяну студию такого объема. А потом мне прислали видео, как разбирают студию „Пусть говорят“. Не знаю, с чем сравнить то, что я почувствовал. Наверное, если бы в морг привели и показали, как препарируют близкого тебе человека… И вот так — капля за каплей — выжигали все, что дорого, к чему я был душевно привязан. <…> Понимаешь, что наступил новый этап. Ты должен закрыть эту дверь», — признался Малахов. Намекнул он и на конфликт с новым продюсером «Пусть говорят» Натальей Никоновой. Но комментировать это Малахов не стал. «Это как в семейной жизни: сначала была любовь, потом это переросло в привычку, а в какой-то момент — это брак по расчету», — прокомментировал Малахов свой уход с Первого канала в интервью «Коммерсанту».

Фото: РИА «Новости»

На телеканале «Россия 1» Малахов стал не только телеведущим программы «Прямой эфир», но и сопродюсером, что позволило ему определять направление и выбирать героев. «Программа должна быть более актуальной и эксклюзивной. Мы не будем цитировать то, что уже где-то было. Наоборот постараемся находить какие-то истории, которые после выхода у нас будут рассматриваться другими программами», — рассказывал Малахов. Вслед за шоу «Прямой эфир» в эфир вышли программы «Привет, Андрей!», «Малахов», «Песни от всей души». Передачи сохранили интерес аудитории, но стали менее агрессивными, адаптированными под новый формат.

Скандалы с Малаховым: драки в эфире и публичное осуждение Профессиональная деятельность Малахова сопровождалась скандалами не только в эфире программ, но и за пределами студии. Публичное обсуждение личного вызывало критику в обществе. Одними из самых обсуждаемых стали выпуски, посвященные смерти певицы Юлии Началовой в 2019 году. Малахова обвинили в том, что он эксплуатирует трагедию. Однако нашлись и «негласные адвокаты», которые в защиту отметили, что программа дала слово близким артистки и позволила вытащить на свет проблемы, связанные со здоровьем и давлением шоу-бизнеса.

Фото: РИА «Новости»

Наиболее громким получился скандал на студии во время записи программы с участием сестер Хачатурян. Правозащитник Павел Пятницкий напал на оппонента, запись показали в эфире. Эти и ряд других инцидентов подняли вопрос допустимого на телевидении. Резонанс вызвал выпуск «Прямого эфира» под названием «Рынок шкур», в котором обсуждали эскорт-услуги. После него ряд актрис публично осудили программу, а Мария Шукшина призвала закрыть проект Малахова. Сам Малахов также был фигурантом дел, связанных с его шоу. Певица Наташа Королева пригрозила судебным разбирательством после выхода выпуска с участием любовницы ее мужа.

Первое свидание в колонии и свадьба в Версале: личная жизнь Малахова Долгое время Малахов считался завидным холостяком. И как водится, ему приписывали романы со многими известными женщинами. Среди них называли бизнесвумен Марину Кузьмину, актрису Елену Корикову, певицу Анну Седокову. Телеведущий не опровергал и не подтверждал слухи, однако к своим романам относился серьезно. В период отношений с Еленой Кориковой он готов был сделать ей предложение публично — на церемонии вручения премии ТЭФИ в 2005 году, но актриса не появилась на мероприятии.

Фото: РИА «Новости»

Свою будущую супругу Малахов встретил на работе в Издательском доме Hearst Shkulev Media, где он занимает пост главного редактора журнала StarHit. Наталья Шкулева — издатель журнала ELLE и дочь медиаменеджера Виктора Шкулева. На первое свидание свою будущую жену Малахов пригласил в колонию строгого режима, где у него были съемки. «Наше первое свидание прошло в колонии строгого режима, я позвал ее с собой в командировку, она согласилась, но не сразу узнала, куда мы едем. Она это никак не прокомментировала, что мне понравилось. Наверно, там я уже начал понимать, что она — моя судьба», — рассказал Малахов в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека».

Фото: РИА «Новости»

Малахов сделал предложение Шкулевой спустя некоторое время в Нью-Йорке. Впервые на публике пара появилась в 2009 году, а в 2011 году Наталья и Андрей сочетались браком во Франции. Малахов тщательно скрывал от публики свою личную жизнь, даже дату свадьбы перенес, когда про нее узнала пресса. Мероприятие прошло в Версальском дворце в закрытом формате. Малахов уточнил, что они не заключали брачного договора. В 2017 году он впервые стал отцом. Имя мальчику выбирала вся страна. Супруги не могли решить, как назвать сына — Николай или Александр. Телеведущий предложил поклонникам помочь с выбором. В итоге мальчика назвали Александр, в честь Александра Невского. Сын Малахова с раннего возраста изучает иностранные языки, играет в шахматы и интересуется искусством.

Фото: РИА «Новости»

Интересные факты Малахов не раз снимался в кино, но во всех кинопроектах играл самого себя. В его фильмографии полнометражное кино: «Нулевой километр», «Индиго», «Кухня. Последняя битва», а также сериалы: «Папины дочки», «Счастливы вместе», «Воронины».

В 2006 году Малахов написал роман о современном телевидении и нравах в «Останкино». Книга «Мои любимые блондинки» разошлась тиражом 30 тысяч экземпляров.

Малахов считает себя «фитнес-зависимым». Спортзал он посещает четыре раза в неделю, и проводит там по полтора часа.

Малахов — опытный филателист. Гордость его коллекции — новогодние марки, которых у него около 1000.

Телеведущий увлекается выращиванием цветов на балконе.

Иногда ездит в метро, если в городе пробки.

В детстве мечтал найти клад. И нашел: подобрал на улице кошелек с 680 рублями. Находку сдали в милицию, которая нашла владельцев. Те в благодарность подарили Андрею фотоаппарат.

Целовался с Памелой Андерсон. В 2007 году актриса приехала на «Кинонаграды MTV», а на вечеринке ее расстроил своими шутками Павел Воля. Малахов нашел ее в слезах и решил успокоить знаменитость. Памела попросила Малахова обнять ее, а он заметил, что может и поцеловать. Момент поцелуя попал на камеру.