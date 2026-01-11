Первое свидание в колонии, поцелуй с Памелой Андерсон и побег с Первого канала. Тайная жизнь и скандалы Андрея Малахова
Он создал новую медиареальность, вскрыл многие гнойники российского общества и перетряс немало грязного белья с экрана телевизора. Его передачи грозились закрыть, но истории из шоу обсуждались на всех уровнях. Один из самых узнаваемых шоуменов России Андрей Малахов празднует свой 54-й день рождения. О жизни, карьере и семье известного телеведущего — в материале 360.ru.
Работал почтальоном в Москве, продавал газеты в США, но мечтал о другом
В детстве и юности Андрея Малахова не было трагедий, взлетов и падений — отличник, медалист и хороший сын любящих родителей. Мать работала воспитателем в детском саду, отец — геофизик, работал на Кольском полуострове. Школу будущий телеведущий окончил с серебряной медалью. На летних каникулах подрабатывал почтальоном.
Интересно
Становление Малахова как ведущего началось еще в школе. Родители отдали мальчика в музыкальную школу по классу скрипки. Но с музыкой у Андрея не задалось, зато он попробовал себя в роли ведущего на концертах и школьных мероприятиях. Этот опыт оказался определяющим.
После школы Малахов поступил в МГУ на факультет журналистики. Вуз он окончил с красным дипломом и попал на стажировку в Мичиганский университет в США, где работал на телевидении Детройта в представительстве Paramount Pictures. Чтобы прокормить себя, Малахов подрабатывал: продавал газеты.
В Америке юноша выучил английский язык и освоил стандарты западного телевидения, которые позже станут основой его стиля на ТВ.
Начало карьеры: первые годы прошли «в тени»
В «Останкино» Андрей пришел работать еще будучи студентом. С 1992 года он делал сюжеты для программы «Воскресенье с Сергеем Алексеевым», готовил тексты для рубрики «Погода на планете».
Через четыре года Малахов стал специальным корреспондентом Дирекции информационных программ Первого канала и программы «Доброе утро».
Полученных в МГУ знаний Малахову оказалось недостаточно и он получил диплом юриста в РГГУ. Сейчас он преподает в этом вузе основы журналистики.
Впервые в эфире в качестве ведущего Малахов появился в 1996 году в передаче «Телеутро», где потом стал одним из самых постоянных лиц на протяжении пяти лет.
Первое лицо Первого канала
Опыт работы в США пригодился Малахову при формировании ток-шоу «Большая стирка», которая появилась в эфире в 2001 году. Это стало поворотным моментом в карьере телеведущего, точкой его профессионального взлета.
В студии «Большой стирки» обсуждались семейные драмы, измены, зависимости, социальные острые проблемы. Рейтинги программы быстро взлетели до небес, а Малахов стал самым узнаваемым ведущим в стране.
Со временем «Большая стирка» трансформировалась в «Пять вечеров», а затем — в «Пусть говорят». Эта передача просуществовала более 10 лет, а самого Малахова возвела в статус первых лиц Первого канала.
За годы существования передача не раз становилась предметом дискуссий: кто-то резко выступал против вмешательства в частную жизнь, но даже ярые критики признавали, что многие наболевшие темы стали обсуждать публично именно в рамках этого шоу.
Параллельно с «Пусть говорят», Малахов вел и другие проекты: «Детектор лжи», субботнее шоу «Сегодня вечером», а также работал ведущим на «Евровидении-2009», которое проходило в Москве. Его соведущей была топ-модель Наталья Водянова.
«Кризис жанра» и переход на «Россия 1»
В 2017 году Малахов после 25 лет работы неожиданно покинул Первый канал. Он написал прощальное письмо, в котором простился с коллегами и обратился к директору канала Константину Эрнсту. Он отметил, что Первый канал «стал частью его ДНК», а также поблагодарил за опыт, который он получил за годы работы.
Малахов объяснил свой уход «кризисом жанра», который случился с ним в 45-летний юбилей.
«Я всегда был в подчинении. Человек-солдат, исполняющий приказы. А захотелось самостоятельности. Смотрел на коллег: они становились продюсерами своих программ, сами начинали принимать решения. И вдруг пришло понимание: жизнь идет, и нужно расти, выходить из тесных рамок», — поделился позднее телеведущий.
Также одной из причин ухода стала смена студии — «Пусть говорят» выселили из «Останкино».
«Когда увидел новое помещение в тысячу метров против наших кулуарных двухсот, понял, что это точка, наверное. Я просто не потяну студию такого объема. А потом мне прислали видео, как разбирают студию „Пусть говорят“. Не знаю, с чем сравнить то, что я почувствовал. Наверное, если бы в морг привели и показали, как препарируют близкого тебе человека… И вот так — капля за каплей — выжигали все, что дорого, к чему я был душевно привязан. <…> Понимаешь, что наступил новый этап. Ты должен закрыть эту дверь», — признался Малахов.
Намекнул он и на конфликт с новым продюсером «Пусть говорят» Натальей Никоновой. Но комментировать это Малахов не стал.
«Это как в семейной жизни: сначала была любовь, потом это переросло в привычку, а в какой-то момент — это брак по расчету», — прокомментировал Малахов свой уход с Первого канала в интервью «Коммерсанту».
На телеканале «Россия 1» Малахов стал не только телеведущим программы «Прямой эфир», но и сопродюсером, что позволило ему определять направление и выбирать героев.
«Программа должна быть более актуальной и эксклюзивной. Мы не будем цитировать то, что уже где-то было. Наоборот постараемся находить какие-то истории, которые после выхода у нас будут рассматриваться другими программами», — рассказывал Малахов.
Вслед за шоу «Прямой эфир» в эфир вышли программы «Привет, Андрей!», «Малахов», «Песни от всей души». Передачи сохранили интерес аудитории, но стали менее агрессивными, адаптированными под новый формат.
Скандалы с Малаховым: драки в эфире и публичное осуждение
Профессиональная деятельность Малахова сопровождалась скандалами не только в эфире программ, но и за пределами студии. Публичное обсуждение личного вызывало критику в обществе.
Одними из самых обсуждаемых стали выпуски, посвященные смерти певицы Юлии Началовой в 2019 году. Малахова обвинили в том, что он эксплуатирует трагедию.
Однако нашлись и «негласные адвокаты», которые в защиту отметили, что программа дала слово близким артистки и позволила вытащить на свет проблемы, связанные со здоровьем и давлением шоу-бизнеса.
Наиболее громким получился скандал на студии во время записи программы с участием сестер Хачатурян. Правозащитник Павел Пятницкий напал на оппонента, запись показали в эфире.
Эти и ряд других инцидентов подняли вопрос допустимого на телевидении. Резонанс вызвал выпуск «Прямого эфира» под названием «Рынок шкур», в котором обсуждали эскорт-услуги. После него ряд актрис публично осудили программу, а Мария Шукшина призвала закрыть проект Малахова.
Сам Малахов также был фигурантом дел, связанных с его шоу. Певица Наташа Королева пригрозила судебным разбирательством после выхода выпуска с участием любовницы ее мужа.
Первое свидание в колонии и свадьба в Версале: личная жизнь Малахова
Долгое время Малахов считался завидным холостяком. И как водится, ему приписывали романы со многими известными женщинами. Среди них называли бизнесвумен Марину Кузьмину, актрису Елену Корикову, певицу Анну Седокову.
Телеведущий не опровергал и не подтверждал слухи, однако к своим романам относился серьезно. В период отношений с Еленой Кориковой он готов был сделать ей предложение публично — на церемонии вручения премии ТЭФИ в 2005 году, но актриса не появилась на мероприятии.
Свою будущую супругу Малахов встретил на работе в Издательском доме Hearst Shkulev Media, где он занимает пост главного редактора журнала StarHit. Наталья Шкулева — издатель журнала ELLE и дочь медиаменеджера Виктора Шкулева.
На первое свидание свою будущую жену Малахов пригласил в колонию строгого режима, где у него были съемки.
«Наше первое свидание прошло в колонии строгого режима, я позвал ее с собой в командировку, она согласилась, но не сразу узнала, куда мы едем. Она это никак не прокомментировала, что мне понравилось. Наверно, там я уже начал понимать, что она — моя судьба», — рассказал Малахов в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека».
Малахов сделал предложение Шкулевой спустя некоторое время в Нью-Йорке.
Впервые на публике пара появилась в 2009 году, а в 2011 году Наталья и Андрей сочетались браком во Франции.
Малахов тщательно скрывал от публики свою личную жизнь, даже дату свадьбы перенес, когда про нее узнала пресса. Мероприятие прошло в Версальском дворце в закрытом формате. Малахов уточнил, что они не заключали брачного договора.
В 2017 году он впервые стал отцом. Имя мальчику выбирала вся страна. Супруги не могли решить, как назвать сына — Николай или Александр. Телеведущий предложил поклонникам помочь с выбором.
В итоге мальчика назвали Александр, в честь Александра Невского. Сын Малахова с раннего возраста изучает иностранные языки, играет в шахматы и интересуется искусством.
Интересные факты
- Малахов не раз снимался в кино, но во всех кинопроектах играл самого себя. В его фильмографии полнометражное кино: «Нулевой километр», «Индиго», «Кухня. Последняя битва», а также сериалы: «Папины дочки», «Счастливы вместе», «Воронины».
- В 2006 году Малахов написал роман о современном телевидении и нравах в «Останкино». Книга «Мои любимые блондинки» разошлась тиражом 30 тысяч экземпляров.
- Малахов считает себя «фитнес-зависимым». Спортзал он посещает четыре раза в неделю, и проводит там по полтора часа.
- Малахов — опытный филателист. Гордость его коллекции — новогодние марки, которых у него около 1000.
- Телеведущий увлекается выращиванием цветов на балконе.
- Иногда ездит в метро, если в городе пробки.
- В детстве мечтал найти клад. И нашел: подобрал на улице кошелек с 680 рублями. Находку сдали в милицию, которая нашла владельцев. Те в благодарность подарили Андрею фотоаппарат.
- Целовался с Памелой Андерсон. В 2007 году актриса приехала на «Кинонаграды MTV», а на вечеринке ее расстроил своими шутками Павел Воля. Малахов нашел ее в слезах и решил успокоить знаменитость. Памела попросила Малахова обнять ее, а он заметил, что может и поцеловать. Момент поцелуя попал на камеру.