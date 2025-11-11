Сегодня 05:51 Хрупкость со стальным стержнем. Горькая тайна Веры Глаголевой, которую она до последнего скрывала ото всех 0 0 0 Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press / www.globallookpress.com Шоу-бизнес

Веру Галголеву называли одной из самых хрупких и поэтичных актрис советского кинематографа, но за этим утонченным обликом скрывалась железная воля настоящего борца. Ее жизненный путь — это пример эволюции от всенародной звезды советского экрана к режиссеру-автору с узнаваемым почерком. Как случайный дебют в кино перерос в осознанное служение искусству и через что актрисе пришлось пройти — ответы на эти вопросы кроются в удивительной судьбе актрисы.

Случайность, определившая судьбу Вера Глаголева родилась и выросла в Москве, в семье учителя физики и учительницы младших классов. Она всерьез увлекалась стрельбой из лука и после окончания школы она планировала связать жизнь со спортом. Судьбоносная встреча с кинематографом произошла совершенно случайно, когда ассистенты режиссера заметили девушку на улице и пригласили на пробы. Так в 1974 году Глаголева дебютировала в фильме «На край света…», хотя никогда ранее не думала об актерской профессии. Режиссер Родион Нахапетов сразу разглядел в ней огромный актерский потенциал и природную харизму. И после первого фильма последовали яркие роли, которые принесли ей всесоюзную славу и признание зрителей.

Фото: Вера Глаголева и Виталий Соломин в фильме «Искренне ваш» / РИА «Новости»

Так, в фильме «Не стреляйте в белых лебедей» актриса создала очень цельный женский образ, сочетающий внешнюю хрупкость с внутренней силой. И каждая ее новая работа укрепляла статус одной из самых востребованных актрис советского кино. Настоящими народными хитами стали картины «Бедная Саша» и «Выйти замуж за капитана», где Глаголева раскрылась как мастер тонкой психологической игры. Ее героини всегда излучали свет и доброту, но при этом обладали твердым характером. Секрет невероятной популярности актрисы крылся в удивительной органичности и психологической достоверности. Она создавала на экране образы современных женщин — красивых, умных, сохраняющих достоинство в любых ситуациях. Новое амплуа и новый способ высказаться Устав от ограниченности актерского амплуа, Вера Глаголева решила взять творческую судьбу в собственные руки. В 1990 году она смело шагнула по другую сторону камеры, начав работу над дебютным фильмом «Сломанный свет». Эта психологическая драма о судьбах советской интеллигенции хоть и столкнулась с прокатными трудностями, но уверенно заявила о Глаголевой как о серьезном режиссере. Уже здесь проявился ее фирменный стиль — глубокое внимание к внутреннему миру человека и чуткое понимание социальных противоречий. Настоящим прорывом в ее режиссерской карьере стала драма «Одна война» 2009 года. Картина смело исследовала трагическую судьбу женщин, родивших детей от немецких солдат во время оккупации.

Фото: РИА «Новости»

Фильм получил широкое международное признание и завоевал около десятка Гран-при на различных кинофестивалях. Эта работа окончательно утвердила репутацию Глаголевой как мастера сложной психологической драмы. Вершиной ее режиссерского пути стала изящная экранизация «Две женщины» 2014 года по пьесе Тургенева «Месяц в деревне». Для участия в этом международном проекте британский актер Рэйф Файнс специально выучил русский язык. Несмотря на сдержанные оценки некоторых критиков, картина получила награду за лучший художественный фильм в Ханое, а также около десятка премий российских кинофестивалей. По мнению экспертов, экранизация тургеневской пьесы получилась «по-женски неспешной, нежной и порой самовлюбленной, но вполне достойной великого русского литературного наследия». За кадром этой впечатляющей творческой трансформации складывалась не менее насыщенная личная жизнь режиссера. Обретая гармонию в профессии, Глаголева выстраивала и свои семейные отношения, находя в них опору для новых свершений. За кадром славы Тот самый режиссерский дебют в картине «На край света…» предопределил не только творческую, но и личную судьбу актрисы. На съемочной площадке Глаголева познакомилась с уже известным режиссером Родионом Нахапетовым, который стал ее первым мужем. Их 20-летний брак был одним из самых красивых и прочных союзов в советском кинематографе, вызывавшим искреннюю симпатию зрителей. Актриса родила двух дочерей — Анну и Марию, сумев гармонично сочетать активную съемочную деятельность с семейной жизнью.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press.jpg / Вера Глаголева с дочерями / www.globallookpress.com

Брак с Нахапетовым закончился после того, как режиссер перебрался в США по приглашению своего знакомого в 1989 году. Даже после расставания пара сохранила взаимное уважение и достойно воспитывала общих детей. Новую любовь актриса обрела в лице бизнесмена Кирилла Шубского, с которым познакомилась во время работы над своим первым режиссерским проектом. Их отношения развивались постепенно — начавшись с дружеской поддержки, они переросли в крепкий семейный союз. В 1991 году у пары родилась дочь Анастасия, ставшая младшей и самой любимой наследницей актрисы. Глаголева создала по-настоящему крепкую семью, где царили любовь и взаимопонимание. Особенную радость ей доставляла семейная жизнь младшей дочери, вышедшей замуж за хоккеиста Александра Овечкина. Актриса не скрывала теплого отношения к зятю, называя его надежным человеком и «Александром Великим» в их семейном кругу. Творить до последнего дня Обретя гармонию в семье и реализовавшись как режиссер, Вера Глаголева продолжала активно работать в кино. Однако в последние годы жизни ей пришлось столкнуться с серьезным испытанием — тяжелой болезнью, о которой она предпочитала не говорить публично. Актриса мужественно боролась с онкологическим заболеванием, продолжая творческую деятельность до последних дней. Ее последней режиссерской работой стал фильм «Глиняная яма» (вышедший под названием «Не чужие»), съемки которого проходили в 2016–2017 годах. Трагической иронией судьбы стала скоропостижная кончина Глаголевой 16 августа 2017 года — всего через месяц после счастливого события в семье. В июле того же года прошла свадьба Анастасии с Овечкиным, где актрису видели счастливой и улыбающейся.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press / www.globallookpress.com

Завершение работы над фильмом «Не чужие» легло на плечи съемочной группы и семьи Глаголевой. Картину представили на кинофестивале «Кинотавр» в 2018 году, где она стала трогательным прощанием с великой актрисой и режиссером. Наследие, которое продолжает жить Веру Глаголеву похоронили на Троекуровском кладбище в Москве — месте, где нашли последний приют многие выдающиеся деятели культуры. Ее уход стал огромной потерей для российского кинематографа, но не прервал связи с благодарными зрителями. Актриса и режиссер оставила богатое творческое наследие, которое продолжает жить в десятках любимых фильмов. Образ хрупкой, но невероятно сильной женщины, который она создавала на экране и в жизни, навсегда останется в памяти миллионов людей как символ красоты, стойкости и преданности искусству.