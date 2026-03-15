Тайна Александра Ширвиндта раскрылась после смерти. Почему он говорил, что круглосуточно врет

Его харизма и актерский талант очаровывали зрителей, а острые реплики больно жалили коллег. Народный артист Александр Ширвиндт всегда создавал вокруг себя ауру загадочности своими шуточными и противоречивыми заявлениями. В одной из своих последних книг актер предупредил читателей: «Вру круглосуточно». После его ухода многие личные тайны стали достоянием общественности.

«Я был „свой интеллигентик“»

Детство и юность Александра Ширвиндта прошло в большой коммунальной квартире около Никитских ворот в центре Москвы. Его родители — известный скрипач и педагог и редактор Московской филармонии — считали, что сын пойдет по музыкальной стезе. Их надежды не оправдались. После шести лет музыкальной школы, которую Ширвиндт старательно прогуливал, педагоги попросили отца забрать ребенка из-за полной непригодности. «Последней каплей стал экзамен по сольфеджио, на котором я с удивлением узнал от педагогов, что в музыке существуют два ключа — скрипичный и басовый», — рассказывал Ширвиндт.

По его словам, в детстве он хотел стать таксистом, считая, что это самая выгодная и удобная профессия. Свое мнение он поменял после личного знакомства с известными артистами театра и кино, которые часто приходили в гости к его родителям.

Общение с Василием Качаловым, Ростиславом Пляттом, Риной Зеленой и Леонидом Утесовым произвело на юношу неизгладимое впечатление. Он загорелся мечтой стать актером. «Моя первая серьезная роль была в школе. Ставили „Бориса Годунова“. Мне доверили сидеть под столом и дергать скатерть, чтобы свеча колыхалась, как от ветра», — делился Ширвиндт. В учебном заведении он считался главным шутником, за что его неоднократно отстраняли от занятий. Сам актер рассказывал, что когда учитель физкультуры потребовал от мальчиков прийти на занятия в трусах и майках, то он пришел в панталонах и ночной рубашке бабушки. Ширвиндт признавался, что школу не любил и отстранение от уроков тщательно скрывал от родителей. Чтобы не выдавать себя, утром он уходил из дома, но шел не на занятия, а в кинотеатр повторного фильма, где сеанс начинался в 08:20. «Когда он заканчивался мы с друзьями выходили на бульвар, завтракали, а потом шли в [кинотеатр] „Художественный“, где фильм шел до 11:00. Ну так где-то к часу дня, когда уроки закончились мы возвращались домой», — признавался актер.

По словам Ширвиндта, большую часть времени он проводил во дворе, где собралась большая компания его друзей. «Я был свой интеллигентик. То есть относились снисходительно, но все равно я считался своим и трогать меня было нельзя. У нас были драки и доходило до поножовщины. У этого были причины раздела дворовой территории или месть за маленького пацана, если на него налетали из других переулков», — вспоминал Ширвиндт. Среди друзей по двору актер нашел своего будущего партнера по сцене Михаила Державина. Они стали одним из главных творческих дуэтов.

Карьера Александра Ширвиндта

После окончания школы Ширвиндт подал документы во все театральные вузы Москвы. После сдачи экзаменов он выбрал Театральное училище имени Щукина, где попал на курс Веры Львовой. Бывший школьный прогульщик преобразился в лучшего студента. Он с жадностью постигал азы актерского мастерства, не пропуская ни одного занятия. Талантливый студент попался на глаза руководству Театра-студии киноактера. Ширвиндта пригласили туда на работу сразу после получения им красного диплома. Это открыло ему дорогу в кино. Спустя годы после окончания училища молодой артист впервые снялся в картине «Она вас любит». На полученный гонорар Ширвиндт купил автомобиль «Победа», на котором потом ездил много лет.

Со съемочной площадки он перешел в Театр Ленинского Комсомола. Работавший там режиссер Анатолий Эфрос помог Ширвиндту раскрыть весь его актерский потенциал.

На этой сцене тандем проработал 12 лет. Они вместе ушли в Драматический театр на Малой Бронной, где расстались окончательно. Ширвиндта переманил художественный руководитель Театра Сатиры Валентин Плучек. Он искал срочную замену покинувшему сцену Валентину Гафту, игравшему роль Альмавива в спектакле «Безумный день, или Женитьба Фигаро». «Триумвират, состоящий из моих ближайших друзей — Андрюши Миронова, Марка Захарова, Миши Державина, уговорили Плучека переманить меня из другого театра. Я тогда работал на Малой Бронной. Мой ввод в этот мощный спектакль, да еще на место Гафта, проходил катастрофически. Было всего три репетиции», — рассказывал Ширвиндт. Актер в свойственной ему манере слукавил, потому что в постановке он остался надолго. Он также выходил на сцену в пьесах «Дом, где разбиваются сердца», «Горе от ума», «Ревизор», «Трехгрошовая опера». Театр Сатиры стал для него вторым домом. В 1970 году Ширвиндт попробовал себя в качестве режиссера. В тандеме с Марком Захаровым он поставил спектакль «Проснись и пой!». Успешную премьеру они решили отпраздновать в Ленинграде, а заодно сделать сюрприз находящемуся в городе актеру Андрею Миронову. Но кто-то из труппы успел его предупредить, поэтому когда Захаров и Ширвиндт добрались до гостиницы, Миронов их уже ждал их с забронированным в ресторане столиком.

В Театре Сатиры Ширвиндт проработал до конца своей жизни. В 2000 году он стал художественным руководителем, сменив оставившего пост по состоянию здоровья Александра Плучека. «Я стал худруком случайно, по безвыходности. У меня амбиций никаких в этом плане нет», — заявлял Ширвиндт. Но именно под его руководством популярность Театра Сатиры значительно выросла. Все зарубежные гастроли труппы проходили с аншлагами, а количество зрителей в 2015 году превысило 2,5 миллиона человек. «Как держать в страхе банду из 90 актеров. У меня в кабинете висит секира, чтобы боялись. Но она маленькая, могу отсечь только крайнюю плоть. Очень крайнюю. Как-то меня спросили, строгий ли я руководитель, я ответил: „Очень строгий, резкий и сонливый“», — писал Ширвиндт в своей книге «Опережая некролог».

Совмещать работу в театре со съемками в кино Ширвиндту оказалось довольно сложно, поэтому он вернулся на экраны только через 10 лет после своего кинодебюта, снявшись в трехсерийной телевизионной картине «Майор Вихрь» в роли подпольщика Юзефа, действующего в оккупированном фашистами Кракове.

Настоящую всесоюзную славу Ширвиндту принесла роль Павлика, друга Ипполита, в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!». Режиссер Эльдар Рязанов остался доволен его работой и потом пригласил его на съемки фильмов «Вокзал для двоих» и «Забытая мелодия для флейты». В большей части картин Ширвиндт играл эпизодические роли, но зрители его любили за огромный талант. Блистал актер и на телевидении. Вместе с другом и коллегой Михаилом Державиным Ширвиндт выступал на всех «Голубых огоньках», «Театральных встречах», а также вел программу «Утренняя почта».

Личная жизнь Ширвиндта

В фильмах и театре Ширвиндт часто играл роли ходока и гуляки. Но за всю его долгую жизнь у него была только одна жена — архитектор Наталья Белоусова. Будущие супруги познакомились еще подростками, так как были соседями по даче. В дом симпатичной девочки Ширвиндт регулярно бегал за свежим молоком. Семья Белоусовой держала корову. Летний подростковый роман перерос в серьезные отношения.

Молодые люди встречались целых шесть лет и только потом договорились о свадьбе. К этому времени Ширвиндт закончил театральное училище, а Белоусова получила диплом архитектора. «Самый главный наш цемент — это разные профессии. Когда оба в одном клубке, это ужасно. Когда говорят, что жены растворены в мужьях, в их профессии, в их искусстве, то хочется повеситься», — подчеркивал Ширвиндт.

Спустя год после свадьбы, у пары родился сын, которого назвали Михаилом. Родители молодоженов приложили все усилия и выбили семье квартиру в высотке на Котельнической набережной.

Из-за постоянных гастролей Ширвиндт часто отправлял жене письма и телеграммы. Спустя много лет он рассказывал, что супруга нашла на антресолях всю их переписку и сказала, что ей жалко ее выбрасывать. «Я открыл письма, прочитал и сказал, что это никому не нужно. Но она мне рассказала забавные истории, сопровождающие каждое письмо. У нее уникальная память, в отличие от меня», — вспоминал артист. Ширвиндт никогда не рассказывал о том, что у него был еще один ребенок. Правда вышла наружу только после его смерти. О тайной жизни артиста рассказала его коллега Наталья Селезнева, пришедшая на программу Андрея Малахова.

Театральный роман Александра Ширвиндта

Во время работы в «Ленкоме» у Ширвиндта начался роман с актрисой Мариной Лукьяновой, с которой он играл в спектакле «Чемодан с наклейками». В 1967 году она родила сына, которого назвала Федором. По словам Селезневой, супруга Ширвиндта знала о внебрачном сыне супруга, но подавать на развод не стала. Она просто запретила ему хоть как-то контактировать с ребенком. Но актер сына не бросил. Через лучшего друга Михаила Державина он отправлял Федору игрушки, сладости и детскую одежду.

По мнению коллег, Ширвиндт пошел на такой шаг, чтобы сохранить свой статус. В Советском Союзе известные артисты были обязаны демонстрировать безупречную репутацию, поэтому он выбрал молчание, чтобы сохранить семью и профессию.

Федор Лукьянов закончил филологический институт МГУ и начал свою карьеру в журналистике в редакции Иновещания Гостелерадио СССР. Сейчас он известный политолог и директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай». Сам он никогда не подтверждал свое родство с народным артистом, подчеркивая, что не готов отвечать на вопросы о личной жизни. Но при этом Лукьянов приехал на похороны Ширвиндта и даже пообщался с его сыном Михаилом. Актер Юрий Назаров в беседе с журналистами заявил, что единокровные братья давно знают о существовании друг друга и хорошо общаются, несмотря на все обстоятельства.

Как уходил Александр Ширвиндт

Сообщения об ухудшении состояния здоровья Ширвиндта впервые появились еще до наступления пандемии. Актер лично опровергал все подобные заявления, угрожая авторам дожить до 116 лет. Только в 2019 году он признался, что у него начались «шалости» сердца. Ширвиндт перенес операцию по установке кардиостимулятора. В 2020 году он снова попал в больницу, на этот раз с коронавирусной инфекцией. Но, судя по сообщениям сына Михаила, что отец обменивался стихотворными записками с пациентом соседней палаты, состояние артиста опасений у врачей не вызвало. Через год Ширвиндт внезапно объявил о своем уходе со всех постов в Театре Сатиры. «Лимит все-таки ограничен, 87 лет обнулить невозможно, я благодарю всех за долготерпение и покидаю должность», — объявил он на встрече с труппой. При этом он не оставил сцену и продолжил выступать в спектакле «Где мы?». Между тем, возраст все чаще давал о себе знать. В начале 2024 года Ширвиндт признался, что перестал слышать левым ухом, а правый глаз практически не видит.

Через полтора месяца актер скончался в больнице. Причиной смерти медики назвали остановку сердца. Ширвиндт в своем завещании прописал, чтобы его тело кремировали. Родные исполнили его просьбу. Урну с прахом великого артиста предали земле на Новодевичьем кладбище.