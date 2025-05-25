Сегодня 02:37 Сыграл донну Розу и озвучил кота Леопольда. Александр Калягин — актер с тысячей образов 0 0 0 Фото: Natalya Loginova/Russian Look / www.globallookpress.com Знаменитости

Кино

Режиссер

Фильмы

Театры

Актеры

Артисты

Когда он появился на экране в образе переодетого в женщину мошенника в комедии «Здравствуйте, я ваша тетя!», то зрители даже не подозревали, что видят одного из самых глубоких драматических актеров своего времени. Про Александра Калягина говорили, что у него нет диапазона ролей, потому что он способен сыграть все. Сегодня худруку театра Et Cetera и народному артисту России исполнилось 83 года.

Детство и юность Александра Калягина

Будущий актер родился в городе Малмыже Кировской области. Туда во время Великой Отечественной войны эвакуировали весь Московский областной педагогический институт, где его отец — Александр Калягин — работал деканом исторического факультета. Мать — Юлия Зайденман — преподавала французский язык и свободно владела еще пятью. Своего отца маленький Саша не помнил. Он умер, когда мальчику исполнился всего год. Мать увезла сына обратно в столицу и поселилась в квартире со своими сестрами. Калягин отмечал, что вырос в настоящем бабьем царстве, где его баловали все.

Фото: РИА «Новости»

В пятилетнем возрасте мальчик объявил, что хочет стать артистом. Мать тут же привела домой столяра, который сколотил небольшую сцену, где Саша устраивал кукольные представления, придумывая сценарии на ходу.

«Родные любили меня просто безмерно и были в восхищении от всех моих выступлений», — подчеркивал в своих интервью актер. Несмотря на идеальный слух, с музыкальной школой у Калягина не задалось. Уже тогда проявилась главная черта его характера — все делать по-своему. Он учился играть на скрипке и сильно обиделся на преподавателя, который ударил его смычком по руке за ошибку в исполнении. «Я рано понял, что кривляние и ничегонеделание — моя стихия», — признавался Калягин. Подростковый бунт начался в 14 лет. Саша объявил, что бросит школу ради того, чтобы стать артистом. Родные от таких заявлений впали в шок, а обиженный юноша написал письмо своему кумиру — актеру Аркадию Райкину — с вопросами о том, как воспитать в себе талант.

Фото: РИА «Новости»

Только спустя много лет Калягин узнает, что вместе с его письмом мама отправила Райкину свое послание с просьбой повлиять на сына. Но радости Саши не было предела, когда он получил ответ с советом, что для взращивания таланта нужно много трудиться.

Бедная моя мама! Как же ей доставалось от меня, я был неуправляемым. Ненавидел муштру, которая была в школе, какие-то предметы любил, а какие-то ненавидел. Александр Калягин

Своенравному подростку родные все же разрешили уйти из школы, но для начала получить настоящую профессию. Так он оказался в медицинском училище, а после его окончания два года работал фельдшером скорой помощи 50-й городской больницы Москвы. Но свое настоящее место он видел только на сцене.

Фото: РИА «Новости»

В Щукинское училище Калягин поступил только со второго раза. Он рассказывал, что приемной комиссии не понравился его хрипловатый голос. Его попросили сходить в поликлинику — проверить, нет ли на связках узелков. «Я так тогда испугался, что не стал никуда ходить — ни в поликлинику, ни в Щукинское», — подчеркивал актер. Но перед второй попыткой поступления в больницу он все же сходил. Никаких узелков у него не нашли, а приемную комиссию он очаровал, поэтому его тут же приняли. Но учиться оказалось тяжело. На втором курсе Калягин просил других студентов потренировать с ним этюды, однако все казалось бесполезным. На экзамене же молодой человек собрался, вспомнил свою практику фельдшером и показал три стадии опьянения, поразив ректора Бориса Захаву.

Театральные работы Калягина

Совету Райкина, что талант достигается огромным трудом, Калягин следовал во время всей учебы. Уже к четвертому курсу начинающего актера пригласили работать в Театр драмы и комедии на Таганке к режиссеру Юрию Любимову.

Под его руководством Калягин проработал всего два года. Два таланта не сошлись характерами. После были Театр имени Марии Ермоловой и «Современник», откуда Калягин ушел в МХТ.

Фото: РИА «Новости»

В 1983 году актеру вручили Государственную премию СССР за роль Ленина в спектакле «Так победим!». На эту роль Калягина продавил режиссер Олег Ефремов. К тому моменту актер уже прославился благодаря фильму «Здравствуйте, я ваша тетя!», но партийные деятели не верили, что вождя может сыграть комедиант. Они даже не знали, насколько ошибались. После развала легендарной площадки актер и режиссер вместе перешли в МХТ имени Чехова, где Калягин сыграл свои лучшие роли, а после распада Советского Союза создал собственный театр Et Cetera.

Работа Александра Калягина в кино

Впервые на съемочную площадку Калягин попал к режиссеру Сергею Туманову, который работал над фильмом «Николай Бауман». Эпизодическая роль представителя Московского комитета партии прошла для зрителей практически незаметно.

Фото: Russian Look / www.globallookpress.com

Последующие работы Калягина стали неотъемлемой частью советского кинематографа. Его появление в картинах «Преждевременный человек», «Пятнадцатая весна», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Омега» показало, насколько разноплановым он может быть.

Немногие знают, что все роли в серии мультфильмов про кота Леопольда озвучивал Калягин. Он даже выпустил детскую пластинку с песнями главного героя.

Предложения от кинорежиссеров поступали со всех сторон. Калягин с блеском сыграл школьного учителя Михаила Платонова в «Неоконченной пьесе для механического пианино», Павла Чичикова в «Мертвых душах», Петра Полуорлова в фильме «Старый Новый год».

Фото: Russian Look / www.globallookpress.com

На роль Платонова Калягина уговорил режиссер Никита Михалков. Но для начала он потребовал похудеть. Актер сбросил 20 килограммов и после выхода картины себя не узнал.

«Это был такой удар, что плакать хотелось. Смотрю: на экране другой человек. Это не Калягин, это не я… Меня тогда Никита выручил. Он мне тихо-тихо на ухо: „Запомни, ты сыграл свою лучшую роль!“» — рассказывал актер.

Фото: Anton Merkurov/Russian Look / www.globallookpress.com

Михалков оказался прав. За роль Платонова Калягин получил специальный приз жюри на Международном кинофестивале в Колумбии, а картина завоевала приз Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне и получила награды в Югославии, США и Италии. В девяностые и нулевые он снимался меньше, но все же его роли — Сан Саныча Любомудрова в «Прохиндиаде-2» и Василия Жуковского в сериале «Бедная Настя» — зрители помнят и любят.

Личная жизнь Калягина

Со своей первой женой Татьяной Коруновой познакомился на втором курсе института. У пары родилась дочь Ксения.

Супруги вместе работали в Театре на Таганке и также вместе оттуда ушли. Татьяна на сцену больше не вернулась, считая, что Калягин более талантливый, и выбрала роль домохозяйки.

Фото: Russian Look / www.globallookpress.com

Когда дочери исполнилось четыре года, жена актера умерла от рака, а спустя год Калягин потерял мать. «Мы жили с дочкой вдвоем. Я тогда поклялся: „Поставлю Ксюшу на ноги, чего бы это ни стоило. Чтобы хоть перед Татьяной не было стыдно“», — рассказывал артист о том, как стал отцом-одиночкой.

Калягин полностью посвятил себя дочери. Вести домой другую женщину актер долго не хотел, не мог переломить в себе память о первой жене.

Фото: РИА «Новости»

Все изменили съемки в фильме «Неоконченная пьеса для механического пианино». Там Калягин познакомился с актрисой Евгенией Глущенко, с которой у него завязался роман. На второй брак он решился только после слов дочери, что тетя Женя должна жить с ними. Пара поженилась, и во втором браке у Калягина родился сын Денис. Дети актера сейчас живут в США. Ксения стала программистом и воспитывает сына — внука Калягина — и усыновленную дочь. Денис работает журналистом. Александр Калягин, несмотря на свой почтенный возраст, работу не оставил. Он продолжает руководить театром Et Сetera, который поздравил его с днем рождения.