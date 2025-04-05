Сегодня 05:58 Шесть браков и ни одного счастья. Невероятная судьба Натальи Кустинской — советской Бриджит Бардо 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Знаменитости

Сериалы

Семья

Космонавты

Кино

Свадьбы

Алкоголь

Режиссер

Фильмы

Брак

Актеры

Счастье

Актрисе Наталье Кустинской 5 апреля исполнилось бы 87 лет. Артистка прожила яркую и трагичную жизнь, она много снималась и шесть раз была замужем. Но личного счастья так и не обрела, умерла в одиночестве и забвении. Интересные факты из биографии актрисы, которую в 60-е признали одной из самых красивых актрис мира, называли советской Бриджит Бордо — в материале 360.ru.

Наталья Кустинская родилась 5 апреля 1938 года в Москве в семье куплетиста-чечеточника, директора фильмов киностудии «Мосфильм» Николая Кустинского и эстрадной певицы Марины Вдовенко. В доме Кустинских постоянно бывали представители творческой интеллигенции — актеры, певцы. Они рассказывали о своей карьере и жизни, и это запало в душу маленькой Наташе. Девочка мечтала о карьере актрисы и славе. Для этого у нее были все данные — яркая внешность, артистизм, уверенность в себе и музыкальный слух. Родители отдали девочку в музыкальную школу имени Гнесиных по классу рояля. Наталья с детства приобщалась к творческому закулисью. Вскоре она с легкостью поступила во ВГИК.

Фото: РИА «Новости»

Творчество в жизни Кустинской Актерскую карьеру она начала еще до выпуска, режиссер Григорий Рошаль смог добиться разрешения на съемку Кустинской в фильме «Хождение по мукам. Хмурое утро». Дебют состоялся в 1959 году. Она исполнила роль Маруси. Всего она снялась почти в двух десятках картин, работала также в качестве актрисы дубляжа. Фильмография не самая выдающаяся, но роли у нее были запоминающимися. Кустинская в роли актрисы, уезжающей в Гагры с режиссером Якиным в комедии Аркадия Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» запомнилась фразой: «Алло, Галочка? Ты не поверишь!». Известность к актрисе пришла после фильма «Три плюс два» режиссера Генриха Оганисяна, где она снималась с Натальей Фатеевой и Андреем Мироновым. Картина вышла на экраны в 1963 году. История о троих парнях, повстречавших на берегу моря двух девушек мгновенно стала кинохитом сезона, возведя актеров в ранг звезд. Также Кустинская снялась в картинах «Вечный зов», «Сильнее урагана», «Первые испытания», «После свадьбы», «Королевская регата», «Стажер», «Шофер на один рейс», «Просто ужас!», «Светик» и в ряде сериалов.

Фото: РИА «Новости»

Мужья Натальи Кустинской Режиссер Чулюкин Актриса была замужем шесть раз. От второго мужа родила сына. Однако все ее браки заканчивались трагично. Дебют Кустинской приняли хорошо, ей прочили взлет карьеры и много главных ролей. Но судьба распорядилась по-другому. Она вышла замуж за режиссера Юрия Чулюкина и заявила, что будет сниматься только в его картинах. Однако супруг не спешил снимать Наталью в своих картинах. Он оказался домашним тираном — запрещал жене наряжаться и ярко краситься, сильно ревновал и запрещал сниматься. Чулюкин хотел запереть жену дома. Наталья смогла уговорить супруга и получила роль в одной из его картин «Королевская регата». Чулюкин сильно ревновал супругу, и Наталья думала, что так он проявляет свою любовь. Однако позже оказалось, что муж ей изменяет. Классика жанра — Кустинская раньше вернулась из командировки и застукала мужа с любовницей. Она оставила записку с пожеланием счастья в личной жизни и ушла о мужа. Развестись удалось только через пять лет.

Фото: РИА «Новости»

Сотрудник Внешторга Волков Вторым мужем стал переводчик в посольстве СССР в Индии, затем сотрудник Министерства внешней торговли СССР Олег Волков. Он был непримечательным, но очень надежным и любящим. Наталья забеременела, поддалась на уговоры Волкова и в 1970-м году родила сына Дмитрия. Верность супругу Наталья не хранила. Позже она призналась, что будучи замужем за Волковым крутила роман с певцом Муслимом Магомаевым. Актриса заявила, что ни одна женщина не смогла бы устоять перед чарами Магомаева. Легендарный певец предлагал ей руку и сердце, но Наталья осталась с мужем. Брак был недолгим, всего три года. Когда сыну исполнилось девять месяцев, Кустинская ушла от мужа к космонавту Борису Егорову. Он стал ее третьим мужем.

Фото: РИА «Новости»

Космонавт Егоров С Борисом Егоровым Наталья познакомилась на праздновании Нового года. Кустинская была замужем за Волковым, а Егоров — женат на ее подруге Наталье Фатеевой. Эта встреча разрушила оба брака. Егоров влюбился в Кустинскую и начал за ней ухаживать, еще не успев развестись. Егоров был настойчив, пара поженилась. Кустинская прожила с Егоровым 19 лет, и эти годы не были безоблачными. Супруги постоянно скандалили, порой доходило до рукоприкладства, актриса даже обращалась за медицинской помощью.

Фото: РИА «Новости»

Егоров требовал от Натальи, чтобы она всегда была «при полном параде», не разрешал ходить в халате и фартуке. При этом она занималась воспитанием сына и ведением домашнего хозяйства. Егоров дал Дмитрию свою фамилию и воспитывал его как собственного сына. После развода с Волковым артистка почти не снималась, занималась семьей, путешествовала с красивым мужем. Но через несколько лет Егоров устал от общества супруги и изменил отношение к ней, стал резким, а потом завел любовницу. На момент расторжения брака космонавт встречался с телеведущей Валентиной Леоновой, а Кустинская завела роман со своим четвертым мужем — доктором экономических наук, профессором МГИМО Геннадием Хромушиным.

Фото: РИА «Новости»

Профессор Хромушин Четвертый брак был счастливым, он продлился 12 лет. Но в 2002 году Хромушин поскользнулся, упал и сломал плечо. Травма оказалась серьезной и потребовалась операция. Во время хирургического вмешательства в рану занесли инфекцию и профессора пришлось оперировать повторно. После второй операции Хромушину вроде бы стало лучше, однако улучшения оказались обманчивыми. Четвертый муж Кустинской скончался внезапно на улице, не дойдя несколько шагов до двери собственной квартиры. В этот период начала рушиться карьера Кустинской, ей стали отказывать в ролях из-за пристрастия к алкоголю.

Фото: РИА «Новости»

Пятый муж — Владимир Масленников С пятым мужем Наталья прожила пять лет, он умер от рака. После этого за Кустинской закрепилось прозвище «черная вдова». Аферист Ванин Последний раз Кустинская вышла замуж в 72 года. Стас Ванин представился ей как давний поклонник, он был на 30 лет ее младше. Пожилая актриса приняла его ухаживания. После свадьбы выяснилось, что Ванин был аферистом, которому нужна была лишь московская квартира знаменитости. Незадолго до смерти Кустинская смогла расторгнуть свой шестой брак через суд. Последним сердечным другом актрисы был ярославский поэт Алексей Филиппов.

Фото: РИА «Новости»

Расплата за счастье Незадолго до смерти Кустинская вспомнила гадалку, которая в молодости предсказала ей, что первую половину жизни она будет счастлива, а вторую — будет расплачиваться за свое счастье. Так и случилось, Кустинскую преследовали несчастья. Ужасным для Натальи стал 2002 год, сначала умер полугодовалый внук, у которого диагностировали гидроцефалию. Потом скончался сын Дмитрий. Предположительно, причиной смерти 32-летнего мужчины стали наркотики, однако Кустинская считала, что сына убила его подруга Ольга, которая через несколько дней замерзла насмерть. В 2009 году умер четвертый муж, профессор Хромушин. С 1989 года Кустинская жила в малогабаритной двушке в Москве, во Вспольном переулке. Однажды Наталья упала и ударилась головой о бетонную лестницу. Она получила открытую черепно-мозговую травму, после чего уже не смогла сниматься в кино. Актриса сильно пила, страдала сахарным диабетом и остеоартрозом, сильно располнела. В 2010 году Кустинская упала в ванной и получила травму позвоночника. Она еле оправилась и снова научилась ходить. Друзья говорили, что она продолжала сильно пить.

Фото: РИА «Новости»

Через два года пожилая актриса упала снова, пытаясь встать с кровати. Она сломала левое плечо, а ее атрофированные ноги попали под раскаленную батарею. В таком положении женщина провела несколько часов, получив ожог ног четвертой степени. После этого она стала полностью лежачей. В декабре 2012 года актрису госпитализировали с диагнозом пневмония, она впала в кому, 10 декабря перенесла инсульт, а 13 декабря скончалась. Кустинской было 74 года. Гражданской панихиды не проводили, так пожелала актриса. Отпевание прошло в храме Спаса Нерукотворного Образа на Сетуни. Актрису похоронили 17 декабря 2012 года на Кунцевском кладбище рядом с отцом и сыном.