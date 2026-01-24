Сегодня 04:07 Ее Наташа Ростова покорила весь мир, но вскоре она исчезла для всех. Как сложилась судьба Людмилы Савельевой 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Шоу-бизнес

Она родилась в пик блокадного голода, когда выживание было чудом, и взлетела на вершину мировой славы, превратившись из «невзрачной» балерины в саму Наташу Ростову с обложки. Но ее собственная жизнь сложилась как сценарий трагедии. Судьба Людмилы Савельевой — это история о блистательном успехе, стоившем целой жизни, о предательстве за фасадом идеального брака и о тихом, ежедневном подвиге материнской любви, которая стала ее главной и самой тяжелой ролью.

Как балерина стала Наташей Ростовой Актрису на роль Наташи Ростовой в экранизации величайшего романа «Война и мир» режиссер Сергей Бондарчук искал свою по всему Советскому Союзу, просматривая сотни кандидаток. И однажды его ассистентка посетила Мариинский театр, где на сцене танцевала никому не известная 18-летняя балерина Людмила Савельева. Приглашение в Москву на кинопробы девушка встретила с недоверием. Она считала эту идею абсурдной и была уверена, что ее шансы равны нулю, и более того, мнение молодой балерины полностью разделял и сам маститый режиссер, будучи уверен, что балерины не могут играть драматических ролей.

Фото: РИА «Новости»

Он счел Савельеву миловидной, но совершенно невыразительной, и не увидел в хрупкой танцовщице ни капли огня будущей Ростовой. Согласие на пробы он дал лишь из вежливости, не питая никаких надежд. Эти пробы прошли ужасно — артистка чувствовала себя скованно, постоянно запиналась и ошибалась, забывая текст. Она просто не могла вжиться в роль и не чувствовала связи со своей героиней. Однако, когда ей предложили попробовать загримироваться, все резко изменилось. Гримеры и костюмеры усадили Людмилу в кресло, надели парик с локонами и платье эпохи 1812 года. Юная балерина буквально преобразилась, и во взгляде появились та самая живость и очарование. Позже Савельева вспоминала: «Я вдруг почувствовала себя Наташей». Бондарчук, увидев эту метаморфозу, без колебаний утвердил ее на роль. Однако за блестящей победой последовало суровое испытание. Актрисе пришлось разрываться между изнурительными съемками грандиозной эпопеи и ежевечерними балетными спектаклями в родном театре.

Фото: РИА «Новости»

Такой график быстро привел ее к физическому и нервному истощению, организм актрисы не выдержал, и Савельева потеряла сознание прямо на съемочной площадке. После этого Бондарчук поставил жесткий ультиматум, заявив, что она должна выбрать что-то одно. На этом балетная карьера Савельевой завершилась, она отдала предпочтение кино. Чтобы понять, чего ей стоило принять такое решение, нужно рассказать, что значил для нее балет. Блокада, балет и будущее Людмила Савельева родилась 24 января 1942 года, в разгар самой страшной блокадной зимы. Этот факт ее биографии был не просто датой, а суровым прологом, определившим характер будущей актрисы. Девочка выжила настоящим чудом, но ее первые месяцы были омрачены борьбой с голодом. А мирная жизнь после войны долго еще была скудной, но в 10 лет у нее появилась настоящая мечта. Она однажды увидела выступление балерины и твердо решила пойти в балет, а в 11 лет самостоятельно начала заниматься танцами. Родители поддержали ее стремление и отвели в балетную школу.

Фото: РИА «Новости»

Талант и упорство сделали свое дело: будущая танцовщица поступила в Ленинградское хореографическое училище имени Вагановой. После его окончания ее приняли в труппу Мариинского (тогда — Кировского) театра, где она сразу же танцевала сольные партии. Эта закаленная, целеустремленная балерина была готова к новой борьбе — теперь уже на съемочной площадке. И эта подготовка очень скоро ей пригодилась, ведь играть пришлось не просто роль, а роль века. Наташа Ростова и мировая слава Сделав мучительный выбор в пользу кино и окончательно оставив балет, Савельева не просто вошла в новый мир. Она взошла сразу на его вершину. Работа над образом Наташи Ростовой длилась более пяти лет и стала для актрисы отдельной жизнью. Когда в 1967 году грандиозная эпопея Сергея Бондарчука «Война и мир» вышла на экраны, успех был ошеломляющим. Молодая балерина превратилась в мировую знаменитость, а фильм получил высшую кинематографическую награду. В 1969 году Людмила Савельева лично поднялась на сцену театра «Дороти Чендлер Павильон» в Лос-Анджелесе, чтобы получить «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке.

Фото: РИА «Новости»

Ее популярность приняла феноменальные масштабы: во Франции девочек стали называть Наташами, а 1972 год в Японии объявили «Годом Людмилы Савельевой». Эта слава открыла ей двери в большой международный кинематограф. Режиссер Витторио Де Сика пригласил Савельеву в свой фильм «Подсолнухи», где ее партнерами стали легенды Софи Лорен и Марчелло Мастроянни. Савельева сознательно искала путь вне тени одной роли, отказываясь от стереотипных предложений. Этот поиск привел ее к глубоким драматическим работам в фильмах «Бег», «Чайка» и «Юлия Вревская», которые критики отмечали призами международных кинофестивалей. Однако к началу 1990-х годов артистка стала все реже сниматься, а после 2009 года, когда она сыграла небольшую роль в фильме «Анна Каренина» режиссера Сергея Соловьева, актриса завершила свою карьеру. Все это время ей приходилось преодолевать непростые испытания в личной жизни. За фасадом идеального брака Ее встреча с актером Александром Збруевым состоялась еще на съемках эпопеи Бондарчка: он, увидев девушку в костюме Наташи Ростовой в коридоре «Мосфильма», был покорен ее красотой и образом. В итоге красивые и настойчивые ухаживания привели к браку в 1967 году. В том же году у них родилась дочь, которую назвали Натальей — в честь героини, объединившей супругов и подарившей Людмиле славу. Казалось, их ждет долгое и безоблачное счастье, о котором мечтают миллионы.

Фото: РИА «Новости»

Однако в начале 1990-х годов идеальный фасад дал трещину. Выяснилось, что у Збруева уже несколько лет длился роман с актрисой театра «Ленком» Еленой Шаниной. Узнав в 1993 году, что Шанина родила от Збруева дочь, Савельева сразу предложила мужу развод. Актер оказался перед мучительным выбором между двумя семьями. После тяжелых раздумий он решил остаться с законной женой и вымолил у нее прощение. Они сохранили свой брак, но Збруев продолжил помогать воспитывать внебрачную дочь, фактически живя на два дома. Однако главная боль женщины была связана даже не с этим. Материнская боль Трагедия в жизни дочери Натальи началась с глубокого личного потрясения в ее юности. В начале 1990-х у нее появился любимый человек. Однако их роман оборвался вместе с гибелью мужчины во время одой из криминальных разборок. Девушка так и не смогла оправиться от удара, и ее душевное здоровье стало стремительно ухудшаться. Родители наблюдали, как их ребенок погружается в болезнь, будучи не в силах сразу найти способ ей помочь. А в 2005 году Наталья в состоянии отчаяния попыталась поджечь собственную квартиру.

Фото: РИА «Новости»

Этот страшный эпизод заставил Савельеву и Збруева принять тяжелое решение. Они забрали дочь жить к себе, чтобы больше никогда не оставлять ее одну и иметь возможность круглосуточно за ней ухаживать. С тех пор женщина ведет почти полностью затворнический образ жизни в родительском доме и почти не контактирует с внешним миром. Эта хрупкая стабильность требует постоянного внимания, и любая ошибка может привести к тяжелым последствиям. В сентябре 2024 года случилось именно такое происшествие: мучимая сильной зубной болью, Наталья случайно приняла опасную дозу лекарства. Савельева, заметив это, мгновенно вызвала скорую помощь. «Мы не уследили», — с болью призналась позже актриса, и в этой фразе звучала вся тяжесть ее ежедневного материнского подвига. Тишина вместо аплодисментов Вместо аплодисментов, которыми когда-то гремел зал «Оскара», сегодня для Людмилы Савельевой главной наградой стала тишина. В этой тишине она живет в своей московской квартире, ведя глубоко непубличный образ жизни. Актриса однажды призналась, что не может смотреть свои старые фильмы, потому что с грустью замечает: «Того нет, этого нет». Ушли из жизни многие близкие друзья и коллеги, и взгляд в прошлое стал слишком болезненным.

Фото: РИА «Новости»

Для своих лет — 24 января ей исполняется 84 года — актриса сохраняет красоту и достоинство. Последние десятилетия ее смыслом стала неустанная забота о дочери Наталье, трагическая судьба которой превратила материнский долг в главное дело ее жизни.