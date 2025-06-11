Сегодня 04:27 Людка из «Любовь и голуби» бросила Россию ради немца. Судьба Янины Лисовской удивила всех 0 0 0 Знаменитости

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Яркая и талантливая актриса Янина Лисовская стала всесоюзной любимицей после выхода культовой комедии «Любовь и голуби». Она исполнила роль Людки — старшей дочери главного героя. Казалось, перед молодой артисткой открылись все двери, но судьба распорядилась иначе, шокировав миллионы россиян.

Родилась уже за кулисами Янина Лисовская появилась на свет 17 сентября 1961 года в Москве в семье, где искусство было в крови. Ее отец, Константин Лисовский, был известным тенором, выступал на сцене Московской филармонии и преподавал в Гнесинской академии, а мать, Людмила Лисовская, работала переводчицей. С детства Янина впитывала атмосферу творчества: она бывала на репетициях отца и уже тогда мечтала о сцене. После школы она поступила в Школу-студию МХАТ, где ее наставниками стали Олег Ефремов, Андрей Мягков и Александр Калягин. Среди однокурсников были будущие звезды — Александр Феклистов и Вера Сотникова. Дебют Лисовской в театре Янина начала карьеру в Центральном детском театре под руководством Бородина, где быстро стала заметной актрисой, играя с Евгением Дворжецким и Сергеем Серовым. В 1987 году Ефремов пригласил ее во МХАТ, и там она дебютировала в роли Сони в «Дяде Ване» рядом с легендами — Иннокентием Смоктуновским и Анастасией Вертинской. Настоящая слава ждала ее впереди — в кино, с ролью в «Любовь и голуби», которая сделала ее имя известным каждому в СССР. Путь к успеху Лисовской был стремительным, но судьба готовила ей испытания.

Фото: РИА «Новости»

Покорительница радио До того как стать звездой кино, Янина Лисовская покорила радиоэфир. Ее голос звучал в популярных радиоспектаклях: она озвучивала героев в «Пиноккио», «Соборе Парижской Богоматери», «Трех мушкетерах» и «Двенадцати стульях». Слушатели полюбили ее за выразительность и теплый тембр. Одновременно она начала сниматься в кино. Дебют случился в 1982 году в фильме «Не хочу быть взрослым», затем последовали роли в «Привет с фронта» и «Лучшие годы». «Людк, а Людк!» В середине 80-х на экраны вышел «Любовь и голуби», фильму суждено было стать народной классикой. Для 23-летней Янины Лисовской роль Людмилы (Людки) Кузякиной оказалась судьбоносной: картина Меньшова буквально вывела актрису на вершину успеха. Ирония в том, что Людка — простая деревенская девушка с непростой личной жизнью — во многом предвосхитила реальную биографию Янины. Конечно, тогда она об этом не догадывалась.

Фото: Янина Лисовская в фильме «Любовь и голуби». Кадр из фильма

На съемочной площадке молодой актрисе повезло оказаться в блестящей компании корифеев. Многие репризы прямо на ходу попадали в кадр. Режиссер поощрял импровизацию, благодаря чему в фильме родилось немало культовых моментов. Знаменитую фразу Нади «Людк, а Людк! Глянь, че делается!» зрители помнят до сих пор. Гибельный брак Личная жизнь Янины Лисовской началась с громкого романа. В 1988 году она вышла замуж за актера Игоря Волкова, известного по роли юного Ломоносова в сериале «Михайло Ломоносов». Их познакомил общий друг, актер Игорь Лях, сыгравший брата Людки в «Любовь и голуби». Волков был умным, начитанным и обаятельным — Янина могла говорить с ним часами. Свадьба казалась началом счастливой истории: два молодых актера, полных амбиций, шли рука об руку. Но брак продержался всего два года и распался в 1990-м. «Это была не любовь! Даже вспоминать об этом человеке и о том периоде не хочется! Наше сочетание оказалось гибельным», — позднее признавалась Лисовская. Для актрисы этот опыт стал горьким уроком: она замкнулась в себе и на время отказалась от мыслей о новой любви, сосредоточившись на театре и кино. Как Лисовская променяла Россию на Германию Все изменилось в начале 90-х. Лисовская встретила немецкого актера Вольфа Листа. Их пути пересеклись во время гастролей МХАТа в Германии: Вольф увидел ее в спектакле «37 мая» и потерял голову. Позже немецкий театр приехал в Москву, и судьба свела их снова. Вольф выучил русский, писал Янине письма и буквально добился ее сердца. Их роман разгорелся на фоне хаоса 90-х в России.

Фото: Янина Лисовская в фильме «Не хочу быть взрослым». Кадр из фильма

Переезд в Германию в 1993 году стал для Янины Лисовской поворотным моментом. Россия переживала смутные времена: экономический спад, политические потрясения. В октябре 1993-го, во время штурма Белого дома, Янина с родителями оказалась в эпицентре событий — их дом был недалеко от места стрельбы. Вольф звонил из Германии, умоляя ее уехать. После долгих раздумий она приняла его предложение и покинула страну. Решение далось ей нелегко: актриса оставляла успешную карьеру и родных. Перед отъездом она поговорила с Олегом Ефремовым, который поддержал ее, пообещав место в театре, если она вернется. Пришлось работать нянькой Переезд в Европу в начале 90-х превратился для многих советских знаменитостей в драму: потеря родины, языковой барьер, неизвестность. Янина Лисовская, решившая связать жизнь с иностранцем, готовилась к трудностям. Ради любви ей пришлось пожертвовать привычным укладом — блистательной карьерой на московской сцене, обожанием зрителей, близостью к семье. По сути, Лисовская начала все сначала, в чужой стране, где ее никто не знал. В первые годы эмиграции Янина столкнулась с типичными проблемами переселенцев. Она усиленно учила немецкий язык, пошла на курсы в местный институт. Несмотря на статус известной в России актрисы, в Германии ей пришлось соглашаться на самую простую работу — лишь бы быть полезной и не сидеть без дела. Как вспоминает Лисовская, поначалу она трудилась няней в обычном детском саду. Утром Лисовская она шла кормить малышей кашей и менять пеленки — такой вот крутой поворот судьбы для звезды МХАТа.

Фото: Фото: YouTube

Ребенок чуть не стоил жизни В браке с Вольфом, уже в Германии, появилась и дочь. Ее рождение стало одним из самых сложных событий в жизни Лисовской. Беременность протекала непросто, а роды стали настоящей драмой: из-за короткой пуповины возникли осложнения, и врачи провели экстренное кесарево сечение под общим наркозом. Вольф был рядом, поддерживал жену и первым взял новорожденную на руки. Янина позже призналась, что в те минуты мысленно прощалась с жизнью, но немецкая медицина спасла и ее, и ребенка. Талант Лисовской раскрылся в Германии Актриса не сдалась. Она выучила немецкий и вернулась к любимому делу. Во Фрайбургском театре она играла и ставила спектакли: «Маленький Мук», «Руслан и Людмила», «Ревизор», «Волшебник из страны Оз». Параллельно она начала сниматься в немецких фильмах и сериалах, часто играя иностранок благодаря своему акценту и опыту. Одной из главных ее работ стала роль Людмилы Балкаевой в фильме «Полет в ночи — катастрофа над Юберлинген» основанном на реальной трагедии 2002 года. Янина также снялась в картинах «Улыбка глубоководных рыб», «Потерянное время» и «Друзья из Франции». Ее роли были небольшими, но заметными благодаря умению передать эмоции. А затем Лисовская получила роль в одном из самых популярных европейских сериалов — культовом детективном цикле «Место преступления».

Фото: Янина Лисовская в фильме «Любовь и голуби». Кадр из фильма

Этот проект — легенда немецкого телевидения, выходящий с 1970 года, и участие в нем стало для Лисовской своеобразным признанием. В 2012 году она появилась в одном из эпизодов Tatort, сыграв персонажа по имени Роза — иммигрантку из Восточной Европы. Фильмография актрисы продолжала расти: в 2011-м она снялась у режиссера Анны Джастис в военной мелодраме «Потерянное время», а спустя несколько лет — в драме «Парк осколков». Уже в 2020-х Лисовская приняла участие в немецко-австрийской комедии «Счастье — это решение», сыграв колоритную роль подруги главной героини. Не забыла Россию? Прошли десятилетия, но Янина Лисовская не забыла, откуда родом. Она регулярно навещает Москву — здесь остались ее друзья, зрители, память о родителях. Актриса признавалась, что, выйдя из самолета в Шереметьево, всегда с волнением вдыхает родной воздух и старается пройтись по любимым улочкам юности. «Несмотря на то что столько лет живу за рубежом, Москву я люблю до сих пор. Одного мне очень не хватает — кинематографа российского. Почему-то не зовут. Мечтаю снова выйти на съемочную площадку с русскими артистами», — признавалась Лисовская.