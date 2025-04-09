09 апреля 2025 19:21 Не выдержала одиночества и сгорела заживо. Страшный финал актрисы Людмилы Суворкиной Актриса Людмила Суворкина заживо сгорела в собственной квартире 0 0 0 Фото: кадр из фильма «Центровой из поднебесья» Знаменитости

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Жизнь звезды фильмов «Центровой из поднебесья» и «Жизнь и судьба» Людмилы Суворкиной трагически оборвалась 5 апреля: 74-летняя артистка заживо сгорела в собственной квартире в центре Москвы. Последние дни она доживала в полном одиночестве, от актрисы отвернулся даже единственный сын. Что привело ее к такому финалу — в материале 360.ru.

Карьера и личная жизнь Людмилы Суворкиной Людмила с детства грезила актерской профессией. Окончив школу, оставила родную Ивановскую область и переехала в столицу, чтобы поступить в ГИТИС. Многие сравнивали Суворкину с однокурсницей Ириной Алферовой — обе были фантастически привлекательны и при этом холодны. Как и Алферова, Людмила держалась в стороне от студенческого коллектива и ни с кем не заводила дружбу, сообщил aif.ru. Во время учебы на последнем курсе талантливую красавицу заметили и позвали в «Ленком», в спектакль «Этот милый старый дом». Однако будущая звезда прослужила там недолго: получив диплом, по распределению отправилась в Тулу, где стала выступать в местном драматическом театре. Именно переезд подарил Суворкиной главную встречу в жизни — в Туле она познакомилась с будущим мужем, режиссером Владимиром Губановым, который позже взял псевдоним Тюков.

Фото: кадр из фильма «Центровой из поднебесья»

Супруги жили душа в душу. У них родился сын Никита, карьера Тюкова шла в гору, и вскоре семейство вернулось в Москву, где Владимиру предложили место в Малом театре. Он попросил взять на работу и жену. В итоге Малый театр стал местом, которому Людмила посвятила большую часть своей жизни. В середине нулевых семье выделили роскошную трехкомнатную квартиру в центре. В жилище, расположенном на верхнем этаже дома по Лесной улице, супруги прорубили камин. Как отметил aif.ru, соседям это не понравилось. Идея действительно была рискованной, учитывая деревянные перекрытия в доме. Шли годы, и популярность Суворкиной стала падать. Спектаклей с ее участием становилось все меньше. Чтобы удержаться на плаву, артистка устроилась в Музей имени Бахрушина, где возглавила детский театр «Голубятня» на базе воскресной школы. Потом стала экскурсоводом музея. А в 2015 году на нее обрушилась настоящая беда — от инсульта скончался любимый супруг.

Фото: кадр из фильма «Недоросль»

Почему Людмила Суворкина не общалась с сыном После похорон Людмила осталась совсем одна. Единственный сын не оказал ей поддержки. По словам соседей артистки, конфликты с Никитой у нее были еще до кончины Тюкова. Молодой человек якобы хотел забрать себе квартиру и просил родителей съехать на дачу в Подмосковье. Суворкина тяжело переживала одиночество и в итоге стала пить. Несмотря на разногласия, Никита попытался помочь матери и несколько раз предлагал организовать ее лечение в рехабе, однако знаменитость наотрез отказалась проходить реабилитацию. Пагубная привычка с каждым годом усиливалась. Некогда роскошное жилье превратилось в помойку: актриса не убиралась, у нее завелись тараканы, пакеты с мусором Людмила оставляла в подъезде. Столкнувшись с возмущением соседей, Суворкина заявила, что отныне и вовсе будет сжигать их в камине. Это привело жителей дома в ужас — они стали опасаться пожара. В конце марта в квартире Людмилы отрезали газовую трубу. До гибели звезды советского кино оставалось меньше двух недель. Гибель Людмилы Суворкиной Жильцы дома поговаривают, что именно из-за отсутствия газа Суворкина якобы попыталась приготовить себе еду на огне, что и привело к пожару, сообщил MK.ru. Возгорание произошло вечером 5 апреля. Почувствовавшие запах дыма соседи вызвали спасателей. Когда пожарные выбили дверь, внутри они обнаружили обугленное тело Суворкиной. Все, что осталось от артистки, вынесли из дома в маленьком черном пакете.