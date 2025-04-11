11 апреля 2025 11:38 Страшный диагноз сломал жизнь звезды «Обитаемого острова». Как сейчас живет Василий Степанов 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Знаменитости

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Актеру Василию Степанову стало хуже. В конце нулевых его называли одним из самых красивых мужчин страны и прочили большое будущее в киноиндустрии. Но сейчас артист состоит на учете в психоневрологическом диспансере, пьет и живет с мамой. Почему так сложилась его судьба, разбирался 360.ru.

От бармена до суперзвезды Василий родился и вырос в Москве в простой семье. Его отец был милиционером, а мать — продавцом-кассиром. Будущий актер окончил техникум физической культуры и спорта, после чего поступил в юридический институт, но вскоре бросил учебу и устроился работать барменом. Летом 2005 года Степанов впервые попробовал себя на экране, снявшись в рекламе канала MTV. Приятели стали советовать яркому и харизматичному молодому человеку присмотреться к актерской профессии, и он поступил в Театральный институт имени Бориса Щукина. Это стало поворотной точкой в жизни Василия — во время учебы он познакомился с Павлом Каплевичем, который занимался кастингом «Обитаемого острова».

Фото: РИА «Новости»

Режиссер Федор Бондарчук утвердил Степанова на роль Максима Каммерера, и после премьеры фильма он проснулся настоящей звездой. Популярность артиста росла с каждым днем. Внезапно он оказался нужен всем: Василий стал лицом проекта «Влечение», снялся в рекламном ролике «Я выбираю службу по контракту», участвовал в качестве гостя в передачах «Большая разница» и Comedy Club, играл в театре. Никто и подумать не мог, какая судьба уготована знаменитости. Диагноз Василия Степанова Еще некоторое время после «Обитаемого острова» Василий продолжал сниматься в кино, хотя новые проекты не повторяли его успеха. Последней заметной работой артиста стала роль милиционера в картине «Мой парень — ангел» в 2011 году. Затем последовал длительный перерыв, причем молодой человек стал сам отказываться от перспективных предложений. По словам артистки Дарьи Егоровой, которая тогда жила со Степановым в гражданском браке, в тот период у него появились признаки депрессии. Он оставался абсолютно равнодушным к фильмам, куда его звали. И постепенно предложений становилось все меньше. Поначалу Егорова пыталась помочь возлюбленному выбраться из сложного психологического состояния, но поведение актера становилось все более непредсказуемым и импульсивным. Возможно, так в нем созревала серьезная болезнь, которую медики обнаружили немногим позже. В итоге Дарья сдалась и ушла от избранника, что стало для него большим ударом. Василий стал вести замкнутый образ жизни и практически пропал с радаров. Снова о нем заговорили в 2017 году, но по печальному поводу. Красавец-артист выпал из окна многоэтажки и получил травмы. Его семья отрицала попытку суицида. Сам Степанов заявил, что пытался достать свою кошку и случайно сорвался.

Фото: РИА «Новости»

Страшный диагноз прозвучал в 2019 году. После долгих лет, на протяжении которых никто не мог понять, что творится со знаменитостью, врачи выявили у звездного пациента шизофрению. Ему присвоили третью группу инвалидности и назначили соответствующую пенсию. Что спровоцировало развитие недуга, неизвестно. Зачастую к развитию шизофрении приводят биологические нарушения и наследственная предрасположенность. Однако ходили слухи о том, что Василий угодил в психиатрическую клинику после сильного стресса. «Как судачат в тусовке, один из самых известных режиссеров в стране лез к нему в трусы и пытался склонить к контакту», — рассказал «Дни.ру» основатель интернет-проекта по заказу артистов Кирилл Чибисов. Как сейчас живет Василий Степанов Теперь Степанов живет на окраине Москвы вместе с мамой. Он не появляется на публике и окончательно перестал сниматься. Василий по-прежнему страдает от депрессии и иногда пьет, сообщил накануне Telegram-канал Mash. Погасшая звезда получает 20 тысяч рублей в месяц в качестве пособия по инвалидности, на которые и существует.

Недавно Степанова заметили журналисты — он возвращался домой с пакетом, в котором были продукты, помогающие при похмелье. Артист сильно изменился внешне, и узнать его было сложно. Теперь только большие голубые глаза выдают в нем белокурого Максима Каммерера из «Обитаемого острова».