Сегодня 06:34 Стоянов и Олейников. Рожденные в один день, чтобы смешить страну 0 0 0 Фото: Yurii Zheludev/Russian Look / www.globallookpress.com Знаменитости

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Десятого июля произошло удивительное совпадение — в этот день родились два человека, чей творческий союз подарил зрителям одну из самых любимых юмористических передач. Юрий Стоянов и Илья Олейников, объединившись, создали «Городок» — шоу, которое стало настоящим явлением российского телевидения. Кем были люди, подарившие нам столько смеха и тепла, как создавался этот уникальный проект и почему прекратил свое существование — в материале 360.ru.

Как случайная встреча стала историей Судьбоносная встреча будущих создателей «Городка» произошла в 1989 году на съемках фильма «Анекдоты». Неожиданно для себя актеры обнаружили, что родились в один день с разницей в 10 лет, что стало первым из многих совпадений, связавших их творческие пути. Первой совместной работой дуэта стало участие в программе «Адамово яблоко» на петербургском телевидении. Их рубрика «Анекдоты от Адама до наших дней» быстро полюбилась зрителям, показав комедийный потенциал пары. Однако самостоятельный проект «Кергуду!» в 1992 году оказался неудачным — в эфир вышел лишь один выпуск.

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look / www.globallookpress.com

Новую попытку создания собственного шоу артисты предприняли при поддержке продюсера «Адамова яблока» Александра Жукова. Название «Городок» появилось благодаря спектаклю БДТ «Наш городок», где тогда играл Стоянов. Эволюция «по-городковски» Первые выпуски представляли собой экранизации популярных анекдотов. Простые и узнаваемые сюжеты быстро нашли отклик у зрителей, уставших от сложных телевизионных форм начала 1990-х. Со временем программа обогатилась авторскими рубриками, ставшими ее визитной карточкой. «Приколы нашего городка» познакомили российского зрителя с форматом скрытой камеры, а рубрики «Ужас» и «ЖЗЛ» демонстрировали актерский диапазон создателей.

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look / www.globallookpress.com

С 1996 года программа отказалась от закадрового смеха, что сделало юмор более тонким и интеллектуальным. Эволюция формата привела к появлению сквозных сюжетов в 1998 году, что добавило программе целостности. За 19 лет в эфир вышло 284 выпуска, каждый из которых сохранял неповторимую атмосферу искреннего, умного юмора. Народная любовь и четыре ТЭФИ Феноменальный успех передачи подтверждают не только высокие рейтинги, но и четыре премии «ТЭФИ», полученные в разные годы. По словам Стоянова, когда они впервые получили статуэтку, то поняли, что делают что-то действительно важное для людей. Программа стала настоящим культурным явлением, а ее шутки и выражения прочно вошли в повседневную речь. Персонажей знали, а их фразы повторяли по всей стране — такой народной любви не удостаивалось ни одно юмористическое шоу тех лет.

Фото: РИА «Новости»

Успех «Городка» был бы невозможен без уникального творческого симбиоза его создателей. За кадром оставались личные истории Ильи Олейникова и Юрия Стоянова, которые во многом объясняли ту особую химию, что возникала между ними на экране. Илья Олейников: от послевоенного Кишинева до телеэкранов Настоящее имя артиста — Илья Клявер, он родился в 1947 году в послевоенном Кишиневе в семье кожевника. Детство будущего комика было непростым, но проблемы с дикцией и скромное материальное положение семьи не помешали ему развивать артистические способности. В школе, по его собственным словам, он был тем самым классным клоуном, который всех смешил, хотя учителя этого не ценили. Его путь в искусство начался с Кишиневского народного театра, а затем продолжился в Московском училище циркового и эстрадного искусства.

Фото: Gennadii Usoev/Russian Look / www.globallookpress.com

Олейников был трижды женат, причем первые два брака были фиктивными — ради московской прописки. Настоящей любовью стала Ирина Олейникова, с которой он познакомился во время гастролей в Славянске, и фамилию которой он использовал как псевдоним. В 1975 году у пары родился сын Денис, который продолжил творческую династию, став участником популярной группы «Чай вдвоем». Юрий Стоянов: добрый хулиган с актерской душой Одесское детство Стоянова было наполнено хулиганскими проделками и нестандартными выходками. Будущий артист вспоминал, как исправлял плохие оценки в дневнике и объявлял по школьному радио вымышленные выходные. По рассказам Стоянова, он был полным ребенком, и чтобы прийти в форму мальчик занялся фехтованием. В итоге, исправив свою фигуру и достигнув звания мастера спорта, он неожиданно выбрал актерскую стезю, поступив в ГИТИС.

Фото: Alexander Keltik/Russian Look/Юрий Стоянов с женой / www.globallookpress.com

Личная жизнь актера складывалась непросто — два первых брака распались, а сыновья от первого союза взяли фамилию отчима. Счастье он обрел с третьей женой Еленой, у них родилась дочь Катя. После учебы Стоянов долгие годы оставался в тени в БДТ имени Товстоногова, играя эпизодические роли. Единственной значительной работой стал Моцарт в спектакле «Амадеус», куда его взяли на замену основному актеру. Тогда он уже познакомился с Олейниковым и уже занимался работой на телевидении, а потому решил оставить театр. Два сапога — пара, два юмориста — «Городок» Судьбоносное знакомство на съемках «Анекдотов» в 1989 году казалось случайным, но общие черты биографий говорили об обратном. Оба переживали творческий кризис, оба родились 10 июля с разницей в 10 лет, оба искали новый путь в профессии.

Фото: РИА «Новости»

«Мы тогда были два достаточно невостребованных актера, поэтому вложили в передачу все, что только можно: и анекдоты, и скрытую камеру, и какие-то рубрики, где можно было очень по-разному профессионально баловаться», — рассказывал Стоянов об истории создания «Городка». С самого начала между ними не было никакой конкуренции, они существовали на площадке как единое целое, дополняя и улучшая друг друга.

У нас нет белого и рыжего клоунов, есть два равноценных партнера, по-своему смешных и очень дополняющих друг друга. Поэтому нет амбиций, кто лучше сыграл. Чем лучше играю я, тем лучше играет Илья. Чем хуже я, тем хуже он. Существует феномен пары. Так что главное в нашей передаче — все равно наша пара. Юрий Стоянов актер

Именно эта философия помогла им создать уникальный дуэт, не похожий ни на что в отечественном юморе, и пронести дружбу и профессиональное партнерство через годы совместной работы, оставив после себя наследие, которое продолжает жить. Творческий союз Олейникова и Стоянова казался неразрывным, но судьба распорядилась иначе. Жизнь Олейникова неожиданно оборвалась, поставив точку в истории легендарного дуэта. Последний дубль и вечная пауза В 2012 году у Олейникова диагностировали рак легких. Артист прошел несколько курсов химиотерапии, и по словам врачей даже успешно избавился от опухоли, но лечение сильно ослабило иммунитет, что приводило к осложнениям. Последние месяцы жизни Илья Олейников продолжал работать, несмотря на прогрессирующую болезнь. На съемочной площадке ему приходилось превозмогать боль, но он стойко преодолевал трудности, не оставляя надежды. В ноябре 2012 года у Олейникова резко поднялась температура из-за инфекционного заболевания, и его ослабленный лечение организм не выдержал нагрузки.

Фото: Zamir Usmanov/Russian Look / www.globallookpress.com

После смерти Олейникова Стоянов объявил о закрытии «Городка», подчеркнув, что продолжать проект без своего соавтора не видит смысла. Прощание с народным любимцем собрало коллег по цеху и тысячи поклонников у Казанского кладбища в Пушкине. Эта потеря стала не только личной трагедией для Стоянова, но и концом целой эпохи в отечественном юморе. В последующие годы Юрий Стоянов нашел силы вернуться к творчеству, создав шоу «100янов», в котором попытался сохранить дух «Городка».

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press / www.globallookpress.com

Параллельно он успешно реализовался как драматический актер, сыграв запоминающиеся роли в сериале «Вампиры средней полосы» и фильме «Ландыш серебристый». Особое место в его творчестве занял проект с Денисом Клявером, сыном Олейникова, где они исполнили песню «Режиссер» в память об Илье Олейникове. «Городок» как часть истории За два десятилетия существования передачи Олейников и Стоянов создали не просто юмористическое шоу, а настоящую энциклопедию российской жизни 1990-х — 2000-х. Сегодня повторы «Городка» продолжают собирать у экранов как тех, кто смотрел передачу в детстве, так и новых зрителей. Передача давно закончилась, но ее герои — от Модеста до репортера с губой — остались частью нашей общей памяти. Они напоминают о времени, когда смех мог объединять, а телевидение умело говорить с народом на одном языке.