Стоянов и Олейников. Рожденные в один день, чтобы смешить страну
Десятого июля произошло удивительное совпадение — в этот день родились два человека, чей творческий союз подарил зрителям одну из самых любимых юмористических передач. Юрий Стоянов и Илья Олейников, объединившись, создали «Городок» — шоу, которое стало настоящим явлением российского телевидения. Кем были люди, подарившие нам столько смеха и тепла, как создавался этот уникальный проект и почему прекратил свое существование — в материале 360.ru.
Как случайная встреча стала историей
Судьбоносная встреча будущих создателей «Городка» произошла в 1989 году на съемках фильма «Анекдоты». Неожиданно для себя актеры обнаружили, что родились в один день с разницей в 10 лет, что стало первым из многих совпадений, связавших их творческие пути.
Первой совместной работой дуэта стало участие в программе «Адамово яблоко» на петербургском телевидении. Их рубрика «Анекдоты от Адама до наших дней» быстро полюбилась зрителям, показав комедийный потенциал пары. Однако самостоятельный проект «Кергуду!» в 1992 году оказался неудачным — в эфир вышел лишь один выпуск.
Новую попытку создания собственного шоу артисты предприняли при поддержке продюсера «Адамова яблока» Александра Жукова. Название «Городок» появилось благодаря спектаклю БДТ «Наш городок», где тогда играл Стоянов.
Эволюция «по-городковски»
Первые выпуски представляли собой экранизации популярных анекдотов. Простые и узнаваемые сюжеты быстро нашли отклик у зрителей, уставших от сложных телевизионных форм начала 1990-х.
Со временем программа обогатилась авторскими рубриками, ставшими ее визитной карточкой. «Приколы нашего городка» познакомили российского зрителя с форматом скрытой камеры, а рубрики «Ужас» и «ЖЗЛ» демонстрировали актерский диапазон создателей.
С 1996 года программа отказалась от закадрового смеха, что сделало юмор более тонким и интеллектуальным. Эволюция формата привела к появлению сквозных сюжетов в 1998 году, что добавило программе целостности.
За 19 лет в эфир вышло 284 выпуска, каждый из которых сохранял неповторимую атмосферу искреннего, умного юмора.
Народная любовь и четыре ТЭФИ
Феноменальный успех передачи подтверждают не только высокие рейтинги, но и четыре премии «ТЭФИ», полученные в разные годы. По словам Стоянова, когда они впервые получили статуэтку, то поняли, что делают что-то действительно важное для людей.
Программа стала настоящим культурным явлением, а ее шутки и выражения прочно вошли в повседневную речь. Персонажей знали, а их фразы повторяли по всей стране — такой народной любви не удостаивалось ни одно юмористическое шоу тех лет.
Успех «Городка» был бы невозможен без уникального творческого симбиоза его создателей. За кадром оставались личные истории Ильи Олейникова и Юрия Стоянова, которые во многом объясняли ту особую химию, что возникала между ними на экране.
Илья Олейников: от послевоенного Кишинева до телеэкранов
Настоящее имя артиста — Илья Клявер, он родился в 1947 году в послевоенном Кишиневе в семье кожевника. Детство будущего комика было непростым, но проблемы с дикцией и скромное материальное положение семьи не помешали ему развивать артистические способности.
В школе, по его собственным словам, он был тем самым классным клоуном, который всех смешил, хотя учителя этого не ценили. Его путь в искусство начался с Кишиневского народного театра, а затем продолжился в Московском училище циркового и эстрадного искусства.
Олейников был трижды женат, причем первые два брака были фиктивными — ради московской прописки. Настоящей любовью стала Ирина Олейникова, с которой он познакомился во время гастролей в Славянске, и фамилию которой он использовал как псевдоним.
В 1975 году у пары родился сын Денис, который продолжил творческую династию, став участником популярной группы «Чай вдвоем».
Юрий Стоянов: добрый хулиган с актерской душой
Одесское детство Стоянова было наполнено хулиганскими проделками и нестандартными выходками. Будущий артист вспоминал, как исправлял плохие оценки в дневнике и объявлял по школьному радио вымышленные выходные.
По рассказам Стоянова, он был полным ребенком, и чтобы прийти в форму мальчик занялся фехтованием. В итоге, исправив свою фигуру и достигнув звания мастера спорта, он неожиданно выбрал актерскую стезю, поступив в ГИТИС.
Личная жизнь актера складывалась непросто — два первых брака распались, а сыновья от первого союза взяли фамилию отчима. Счастье он обрел с третьей женой Еленой, у них родилась дочь Катя.
После учебы Стоянов долгие годы оставался в тени в БДТ имени Товстоногова, играя эпизодические роли. Единственной значительной работой стал Моцарт в спектакле «Амадеус», куда его взяли на замену основному актеру.
Тогда он уже познакомился с Олейниковым и уже занимался работой на телевидении, а потому решил оставить театр.
Два сапога — пара, два юмориста — «Городок»
Судьбоносное знакомство на съемках «Анекдотов» в 1989 году казалось случайным, но общие черты биографий говорили об обратном. Оба переживали творческий кризис, оба родились 10 июля с разницей в 10 лет, оба искали новый путь в профессии.
«Мы тогда были два достаточно невостребованных актера, поэтому вложили в передачу все, что только можно: и анекдоты, и скрытую камеру, и какие-то рубрики, где можно было очень по-разному профессионально баловаться», — рассказывал Стоянов об истории создания «Городка».
С самого начала между ними не было никакой конкуренции, они существовали на площадке как единое целое, дополняя и улучшая друг друга.
У нас нет белого и рыжего клоунов, есть два равноценных партнера, по-своему смешных и очень дополняющих друг друга. Поэтому нет амбиций, кто лучше сыграл. Чем лучше играю я, тем лучше играет Илья. Чем хуже я, тем хуже он. Существует феномен пары. Так что главное в нашей передаче — все равно наша пара.
Юрий Стоянов
актер
Именно эта философия помогла им создать уникальный дуэт, не похожий ни на что в отечественном юморе, и пронести дружбу и профессиональное партнерство через годы совместной работы, оставив после себя наследие, которое продолжает жить.
Творческий союз Олейникова и Стоянова казался неразрывным, но судьба распорядилась иначе. Жизнь Олейникова неожиданно оборвалась, поставив точку в истории легендарного дуэта.
Последний дубль и вечная пауза
В 2012 году у Олейникова диагностировали рак легких. Артист прошел несколько курсов химиотерапии, и по словам врачей даже успешно избавился от опухоли, но лечение сильно ослабило иммунитет, что приводило к осложнениям.
Последние месяцы жизни Илья Олейников продолжал работать, несмотря на прогрессирующую болезнь. На съемочной площадке ему приходилось превозмогать боль, но он стойко преодолевал трудности, не оставляя надежды.
В ноябре 2012 года у Олейникова резко поднялась температура из-за инфекционного заболевания, и его ослабленный лечение организм не выдержал нагрузки.
После смерти Олейникова Стоянов объявил о закрытии «Городка», подчеркнув, что продолжать проект без своего соавтора не видит смысла. Прощание с народным любимцем собрало коллег по цеху и тысячи поклонников у Казанского кладбища в Пушкине.
Эта потеря стала не только личной трагедией для Стоянова, но и концом целой эпохи в отечественном юморе. В последующие годы Юрий Стоянов нашел силы вернуться к творчеству, создав шоу «100янов», в котором попытался сохранить дух «Городка».
Параллельно он успешно реализовался как драматический актер, сыграв запоминающиеся роли в сериале «Вампиры средней полосы» и фильме «Ландыш серебристый». Особое место в его творчестве занял проект с Денисом Клявером, сыном Олейникова, где они исполнили песню «Режиссер» в память об Илье Олейникове.
«Городок» как часть истории
За два десятилетия существования передачи Олейников и Стоянов создали не просто юмористическое шоу, а настоящую энциклопедию российской жизни 1990-х — 2000-х. Сегодня повторы «Городка» продолжают собирать у экранов как тех, кто смотрел передачу в детстве, так и новых зрителей.
Передача давно закончилась, но ее герои — от Модеста до репортера с губой — остались частью нашей общей памяти. Они напоминают о времени, когда смех мог объединять, а телевидение умело говорить с народом на одном языке.