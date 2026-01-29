Стивен Сигал закрыл бизнес и выставил дом на продажу. Любовь к России уже прошла?

Звезда голливудских боевиков девяностых оказался фигурой куда сложнее своего экранного образа. Стивен Сигал выстроил личные, деловые и публичные связи с Россией задолго до того, как в 2016 году получил гражданство. Несмотря на свои громкие заявления о любви к России и личные отношениям с президентом Владимиром Путиным, актер сворачивает бизнес и уже выставил на продажу подмосковный особняк.

Семейные связи Сигала с Россией

История о русских корнях ставшего россиянином американского актера Стивена Сигала — не легенда. По официальным данным, родители его отца — еврейские эмигранты из Белоруссии, которая входила в состав Российской Империи. Дедушка актера — Натан Зигельман — уроженец Минска, а бабушка — Дора Гольдштейн — из Бреста. В США они попали еще детьми, где семья Зигельман сократила фамилию до Сигал.

Эмиграционное путешествие предков будущей звезды Голливуда началось с Санкт-Петербурга, откуда в трансатлантические рейсы уходили пассажирские суда. При этом всем выезжающим ставили в документах печать с названием города, что в дальнейшем породило путаницу в биографии актера.

Но самое большое противоречие в историю своего происхождения внес сам Сигал. За свою жизнь он называл себя итальянцем, японцем, монголом, а сейчас называет себя русским. За такой перебор национальностей ему часто доставалось от матери Патрисии Сигал. Уроженка Род-Айленда с немецкими, голландскими и английскими корнями публично опровергала все заявления сына.

Когда Сигал впервые приехал в Россию?

В первой половине девяностых годов актерская карьера Стивена Сигала находилась на пике. Он входил в число главных звезд голливудских боевиков. В тот период жизни актер начал вкладывать гонорары в различные бизнес-проекты. Одним из них стала всемирная сеть ресторанов «Планета Голливуд». Созданная на паях актерами Арнольдом Шварценеггером, Жераром Депардье и Патриком Суэйзи компания открывала свои точки питания по всему миру.

Осенью 1996 года Москва получила свой ресторан, куда вложил часть средств Стивен Сигал. Он принимал активное участие в реконструкции помещения и после окончания работ символично разбил молотком стену из пенопласта, объявив, что заведение готово к открытию. Ресторан «Планета Голливуд» проработал в российской столице недолго. Заведение закрылось во время экономического кризиса 1998 года. В следующий раз Сигал появился в Москве через пять лет.

Знакомство с Путиным на красной дорожке

Встреча Сигала с президентом России Владимиром Путиным произошла на Московском международном кинофестивале 2003 года. Артист признавался, что слабо помнит все обстоятельства первой встречи. По его словам, после разговора Путин пригласил его в свою резиденцию для более тесного общения. «У нас были в некотором роде схожие интересы, и с тех пор мы становились все более близкими друзьями», — рассказывал Сигал в 2018 году, поясняя, что речь шла о восточных единоборствах.

В 2006 году Сигал принял участие в торжественной церемонии награждения благотворительной премии «Золотое сердце» учрежденной организацией Российский Красный Крест при поддержке правительства страны.

О том, что у актера сложились тесные отношения с президентом России, свидетельствует его участие в благотворительном вечере Фонда «Федерация», организованного для сбора помощи пациентам детских онкологических отделений. Мероприятие запомнилось тем, как Путин играл на рояле, а также исполнил песню Blueberry Hill с оркестром. Кроме того, актер присутствовал на встрече президента с участниками сборной России по дзюдо после их сокрушительной победы на Олимпийских играх в Лондоне. О Сигале в своем релизе даже упомянула пресс-служба Кремля. В те годы актер часто приезжал в Россию, но посещал не только Москву. Он побывал в Калмыкии, где занимавший тогда пост руководителя республики Кирсан Илюмжинов организовал для него теплый прием. Актер ездил в Беслан, где возлагал цветы на могилы погибших в страшном теракте детей, бывал в Ижевске и тренировался со спортсменами республиканской федерации Айкидо Айкикай, посещал Якутию, принимал участие в открытии турнира по Самбо в Саратове. Самым интересным и имеющим необычные последствия стал визит Сигала в Чечню.

Как Стивен Сигал познакомился с Рамзаном Кадыровым

О первом визите Сигала в Грозный известно не так много, но из его социальных сетей следует, что в марте 2013 года он посещал дом главы Чечни Рамзана Кадырова, который назвал гостя «почти гражданином республики». Публично о своем визите Сигал объявил в октябре, когда в Грозном проходил гала-концерт, посвященный 195-летию города. Это мероприятие совпало с днем рождения главы региона, которому исполнилось 37 лет.

Актер со сцены поздравил Кадырова и поблагодарил его за приглашение, а также назвал великим лидером. Сигал даже попытался исполнить чеченскую лезгинку.

Перед первой поездкой в Грозный актер выступил в качестве посредника и помог в организации встречи представителей США и России, посвященной теракту на марафоне в Бостоне, исполнителями которого стали чеченцы — братья Джохар и Тамерлан Царнаевы. «Сигал воспользовался своими связями и открыл для нас определенные двери, чтобы встретились со знающими людьми. У нас получился отличный диалог без взаимных обвинений, как это бывало в прошлом», — заявил принимавший участие во встрече конгрессмен Дана Робахер. Царнаевы за шесть месяцев до теракта ездили в Дагестан, и американцы интересовались, не связаны ли братья с местными боевиками. Представители российских спецслужб привели доказательства, что юноши радикализировались еще до переезда в США в 2003 году. Успешно организованную встречу делегаций двух стран оценил и президент России. Он предложил сделать актера почетным консулом в США, чтобы тот продолжил исполнять роль посредника между Кремлем и Белым домом.

Как Сигал разочаровался в США и получил гражданство России

После возвращения Крыма в состав России актер выступил с жесткой критикой американской администрации. Он заявил, что Вашингтон на протяжении многих лет проводил «идиотскую политику» в отношении Украины и добавил, что Путин в его глазах стал величайшим из ныне живущих мировых лидеров. Словно в доказательство своих слов актер со своей музыкальной группой выступил на байкерском-шоу в Севастополе в начале августа 2014 года. Там он продемонстрировал знание русского языка, признавшись в любви зрителям, которые громко скандировали его имя.

В следующем году Сигал вошел в число главных гостей Парада Победы на Красной площади, а после отправился в новую поездку по России, которую завершил во Владивостоке, где начался Восточный экономический форум. Вместе с Путиным актер посетил торжественно открытый океанариум. О том, что Сигал не планирует уезжать из России, заявил режиссер Никита Михалков. Он подчеркнул, что получил согласие от актера сняться в его фильме. «У него более широкая творческая палитра, чем та, которую он нам уже показывал», — отметил Михалков. Сам актер признался, что намерен получить российское гражданство. Он пояснил, что встретил в стране людей, которые его искренне полюбили. В конце ноября 2016 года президент России подписал указ о принятии Сигала в российское гражданство. Глава государства лично вручил ему паспорт во время встречи в Кремле. «Без вашей подписи паспорт считается недействительным: нужно здесь на нижней строчке расписаться», — обратился Путин к Сигалу. Глава государства добавил, что хранит все подаренные актером сувениры и подчеркнул, что рассчитывает на продолжение хороших личных отношений. На получение Сигалом гражданства внезапно остро отреагировали власти Украины. Они закрыли ему въезд на пять лет. Актер на такое поведение ответил ироническим замечанием: «У меня был черный пояс по айкидо, а теперь есть еще и черный список».

«Готов сражаться за Россию»

Начало спецоперации Сигал встретил в одной из стран Ближнего Востока, откуда отправил письмо Путину. В нем он написал, что настало время, когда станет видно, кто из соотечественников является настоящим патриотом. Об этом актер рассказал в своем документальном фильме «Во имя справедливости».

«Я буду на стороне своего президента и буду сражаться на стороне своего президента. И если понадобится, я умру рядом со своим президентом», — заявил Сигал.

Он добавил, что Россия обязательно одержит победу только потому, что правда и добро на ее стороне. Актер неоднократно говорил, что видит своей основной задачей донести до западной аудитории правду о спецоперации, чтобы прорвать искаженную картину, подающуюся иностранными журналистами. В марте 2023 года актер выступил на съезде Международного движения русофилов и объявил, что считает себя русским «на миллион процентов». Он неоднократно заявлял, что Россия стала для него домом, который он никогда не оставит.

Как Стивен Сигал зарабатывал в России

Российский паспорт дал возможность Сигалу открыть свой бизнес. Сначала он вошел в число соучредителей торговых площадок «Русские ярмарки». Надолго он там не задержался и быстро вышел из проекта, объяснив это чрезмерной загрузкой. Примерно в тот же период актер зарегистрировал Steven Seagal Group — компанию с размытыми целями в сфере консалтинга и инвестиций, которая фактически так и не начала активную работу.

Позднее Сигал пытался закрепиться в потребительском сегменте: в 2023 году вместе с сыном стал соучредителем компании «Пять элементов», заявленной как производитель безалкогольных напитков, но вскоре покинул руководство и операционное управление.

К середине 2023 года актер последовательно свернул публичную деловую активность в России, выйдя из большинства проектов. В его распоряжении остались зарегистрированное ИП и доля в ООО «Горки Холдинг Компани», которая занимается строительством жилых и нежилых зданий. При этом без работы Сигал не оставался. Еще в 2018 году в Министерстве иностранных дел он стал специальным представителем по вопросам российско‐американских гуманитарных связей. В сферу его задач входило сотрудничество в сфере культуры и искусства, а также организация общественных и молодежных обменов.

Бизнес приносил актеру неплохой доход, на который он купил красивый особняк в подмосковном селе Усово, куда перевез свою последнюю жену Батсухийн Эрдэнэтуяа и сына от второго брака Доминика.

Также у актера есть собственный дом в Краснодарском крае, где он планировал заниматься виноделием. Вместе с постепенным отказом от бизнеса Сигал выставил на продажу свой подмосковный особняк на Рублево-Успенском шоссе. РИА «Новости» со ссылкой на компанию NF Group — эксклюзивного консультанта по продаже двухэтажной резиденции — сообщило, что площадь дома составляет 500 квадратных метров. На территории участка также есть гостевой дом с баней и беседки-барбекю. Сколько владелец хочет получить за свою недвижимость, в компании не раскрыли. С чем связана продажа загородного дома также неизвестно.