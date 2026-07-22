Стал Таргариеном, а не футболистом. В чем секрет Мэтта Смита в «Доме Дракона»
После «Игры престолов» сериал «Дом Дракона», несмотря на многочисленные нападки, продолжает рвать рейтинги. Немалую роль в этом сыграл Мэтт Смит — главный краш проекта, воплотивший платиноволосого «порочного принца» Деймона Таргариена.
Биография
Артист покорил сердца многих зрителей благодаря восхитительной актерской игре, но его карьера могла сложиться совершенно по-другому. Более того — Смит даже не верил в успех проекта «Дом Дракона» и изначально не хотел участвовать в сьемках.
Будущая звезда в школьном возрасте мечтал стать профессиональным футболистом. Он с детства играл в школьных командах и даже был капитаном, но о спортивной карьере пришлось забыть после травмы спины.
Когда стало понятно, что 17-летний парень не сможет продолжать тренировки, школьный учитель без спросу записал того в театральный кружок. Смит с головой погрузился в новое хобби и стал с легкостью получать главные роли в учебных постановках.
Интерес оказался настолько силен, что после школы начинающий актер поступил на факультет драматургии Университета Восточной Англии и вошел в состав труппы Национального молодежного театра.
Сниматься на телевидении и активно играть в театре будущий Деймон Таргариен начал уже в студенчестве. Знаковыми работами для него стали роли в постановках «Убийство в соборе» и «Мастер и Маргарита», а также в сериале «Театр шедевров». Не обошлось и без проблем — из-за плотного графика артисту пришлось оканчивать последние два года обучения экстерном.
Смиту не приходилось переживать из-за отсутствия интересных проектов. Например, его активно звали в сериал BBC «Шерлок» на роль Ватсона, но сценаристы в итоге отвергли его кандидатуру. Они посчитали, что воплощавший образ Холмса Бенедикт Камбербэтч не сможет как следует сработаться с напарником из-за схожего темперамента.
После этого Смита взяли на роль Одиннадцатого Доктора в сериале «Доктор Кто», что принесло актеру мировую известность. Также он известен по фильмам «Морбиус», «Прошлой ночью в Сохо», «Терминатор: Генезис» и многосерийной исторической драме «Корона».
Публику поражает и набор хобби актера: он увлекается фотографией, литературой, шахматами, коллекционирует антикварную мебель, играет на фортепиано и вдохновляется группами Radiohead и Pink Floyd.
Секрет «Дома Дракона»
Уже на пике славы артист сильно сомневался, стоит ли ему участвовать в приквеле «Игры престолов». Смит не верил проект и скептически относился к идее повторить успех легендарного фэнтэзи-сериала. Сомнения отошли на второй план, когда он познакомился с актерским составом и узнал, что в сериале снимется Пэдди Консидайн, с которым давно мечтал поработать.
По словам шоураннера «Дома Дракона» Райана Кондала, Смит был единственным кандидатом на роль Деймона Таргариена. При разработке образа персонажа ориентировались именно на него. В итоге сразу после начала съемок все согласились, что актеру удалось удачно обогатить портрет непредсказуемого «порочного принца» и «Лорда Блошиного конца» множеством психологических деталей.
Свои прозвища Таргариен оправдывает с первого появления на экране. Он вовсю несет хаос и разрушение, не гнушается воровством, посещением борделей и цинично высказывается даже об умершем ребенке.
Смит признался, что с симпатией относится к своему герою. По его мнению, принц Деймон Тарганиен безжалостный и суровый, но очень ранимый. Окружающие одновременно боятся его и испытывают восхищение.
«Люблю его двойственность. Он жестокий, и, я думаю, интересно наблюдать за персонажами, которые так плохо себя ведут. Но в то же время он ведь искренне верит в то, что делает», — отмечал артист.
Смит также рассказывал, что ему не нравилось играть Деймона в постельных сценах, число которых в сериале считает избыточным.
Во время работы над ролью главным вдохновляющим образом для актера стал Воланд из «Мастера и Маргариты». Персонаж «Дома Дракона» специально создает проблемы другим героям, потому что чувствует себя живым только в хаосе. Водоворот катастроф для него — не повод для тревог, а потенциальная лестница к вершине.
В начале сериала зрителям кажется, что «порочный принц» — обаятельное воплощение зла. Со временем повествование демонстрирует, что у Таргариена все-таки есть «моральный компас», но настроен он очень специфически, поэтому герой не испытывает угрызений совести даже за чудовищные поступки.
Несмотря на сложность и двуличность персонажа, Смиту удалось сделать так, чтобы ему сопереживали.