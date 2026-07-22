Стал Таргариеном, а не футболистом. В чем секрет Мэтта Смита в «Доме Дракона»

После «Игры престолов» сериал «Дом Дракона», несмотря на многочисленные нападки, продолжает рвать рейтинги. Немалую роль в этом сыграл Мэтт Смит — главный краш проекта, воплотивший платиноволосого «порочного принца» Деймона Таргариена.

Биография

Артист покорил сердца многих зрителей благодаря восхитительной актерской игре, но его карьера могла сложиться совершенно по-другому. Более того — Смит даже не верил в успех проекта «Дом Дракона» и изначально не хотел участвовать в сьемках.

Будущая звезда в школьном возрасте мечтал стать профессиональным футболистом. Он с детства играл в школьных командах и даже был капитаном, но о спортивной карьере пришлось забыть после травмы спины.

Когда стало понятно, что 17-летний парень не сможет продолжать тренировки, школьный учитель без спросу записал того в театральный кружок. Смит с головой погрузился в новое хобби и стал с легкостью получать главные роли в учебных постановках.

Интерес оказался настолько силен, что после школы начинающий актер поступил на факультет драматургии Университета Восточной Англии и вошел в состав труппы Национального молодежного театра.

Сниматься на телевидении и активно играть в театре будущий Деймон Таргариен начал уже в студенчестве. Знаковыми работами для него стали роли в постановках «Убийство в соборе» и «Мастер и Маргарита», а также в сериале «Театр шедевров». Не обошлось и без проблем — из-за плотного графика артисту пришлось оканчивать последние два года обучения экстерном.

Смиту не приходилось переживать из-за отсутствия интересных проектов. Например, его активно звали в сериал BBC «Шерлок» на роль Ватсона, но сценаристы в итоге отвергли его кандидатуру. Они посчитали, что воплощавший образ Холмса Бенедикт Камбербэтч не сможет как следует сработаться с напарником из-за схожего темперамента.