«Спорить сложно, но я попробую». Как модератор пленарки ВЭФ получила респект от Путина

Модератором пленарной сессии с Владимиром Путиным на Восточном экономическом форуме в этом году стала журналистка Мария Рыбакова. И, судя по комментариям в соцсетях, она уже получила статус самого красивого модератора за всю историю пленарок.

Как прошла пленарка ВЭФ Перед началом сессии Рыбакова заметила, что спорить с Владимиром Путиным сложно, но она все равно попробует. «Очень хочется рассчитывать, что это будет дискуссия, но пока я не уверена, что получится, потому что с Владимиром Владимировичем спорить сложно. Но я, по крайней мере, попробую», — с улыбкой сказала ведущая.

Пленарная сессия продолжалась три часа. На выступлении президент много говорил об отношениях с Китаем, Индией и Украиной, состоянии российской экономики, масштабных планах по развитию Дальнего Востока. А в ответ на последний философский вопрос Рыбаковой о том, каким будет мир в ближайшие десятилетия — западным или восточным, лаконично заметил: «Он будет многополярным».

Фото: РИА «Новости»

В конце сессии президент обратился ко всем присутствующим со словами благодарности. «Я, со своей стороны, хочу поблагодарить всех участников, наших иностранных гостей, моих коллег, которые здесь вместе со мной сегодня работают, весь зал за совместную работу и нашу очаровательную ведущую за то, что она организовала такую интересную дискуссию, спасибо большое», — сказал Путин. Рыбакова в ответ поблагодарила главу государства, подчеркнув, что это лучшая оценка. «Ну какая может быть энергетика у президента?!» После мероприятия ведущая вышла на связь с коллегами и поделилась эмоциями от события.

«Вообще надо признать, что все как-то со стороны, наверное, страшнее, чем есть на самом деле, вот даже по энергетике мне было тяжелее с представителями других стран, чем с Владимиром Владимировичем. В начале важно настроиться друг на друга. И тут ты можешь хоть обстараться, но вот если не совпало, химии нет, что-то не зацепило, не получается. <…> Мне повезло, что я смогла. Что тут добавить… Какая может быть энергетика у президента?» — рассказала она.

Фото: РИА «Новости»

Коллега Рыбаковой заметил, что она получила «респект от Путина», на что Мария призналась, что это стало для нее огромной неожиданностью. «Для меня это, конечно, огромное счастье как для профессионала. Сам понимаешь, что такое для журналиста пообщаться с президентом», — добавила она.

Снималась в «Ералаше» и была юристом Представитель Кремля Дмитрий Песков перед началом мероприятия не ответил на вопросы журналистов о ведущей, заметив, что «она сама расскажет о себе». Но этого не случилось, так что же известно об обаятельной ведущей? Рыбакова родилась во Владимире и уже с детства будущая телеведущая привыкла к вниманию и камерам благодаря съемкам в «Ералаше». В юмористических скетчах ей обычно доставались амплуа улыбчивых красоток, которых пытались добиться одноклассники. После окончания лицея девушка поступила на юридический факультет Владимирского государственного университета имени Столетовых. Получив высшее образование, стала работать в государственных структурах и даже побывала сотрудницей химического завода.

Фото: РИА «Новости»

Как стала журналисткой Жизнь Рыбаковой резко поменялась, когда на одном из судебных заседаний ее заметила телевизионный менеджер Елена Ульянова. Она разглядела в девушке будущую звезду и посоветовала ей сменить работу. Сначала Рыбакова устроилась на телеканал «Рен-ТВ Владимир», а затем перешла на региональные каналы «Волга 24» и «Астрахань 24». Журналистка успешно вела «Всем подъем» и новости. В 2015 году ведущая прошла кастинг на канале «Москва 24» и с тех пор работает там. Сама Рыбакова вспоминает день проб как провальный: она была уверена, что ее ни за что не выберут. Карьера журналистки идет в гору — в ее портфолио есть ряд интервью с главными лицами страны, а теперь она стала модератором заседания одного из важнейших международных форумов. О личной жизни Рыбаковой мало что известно, так как она старается ее не освещать. Мужем журналистки является телеведущий и генеральный продюсер 360.ru Алексей Вершинин. Супруги вместе воспитывают трехлетнюю дочку.