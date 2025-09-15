Сегодня 15:49 Спасла Хрюшу, впала в кому и лишилась любви. Как сейчас живет Ангелина Вовк 0 0 0 Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com Знаменитости

Ангелина Вовк стала настоящим символом отечественного телевидения. Для миллионов россиян она навсегда останется тетей Линой из «Спокойной ночи, малыши» и обаятельной ведущей «Песни года».

Детство и юность Ангелины Вовк Вовк родилась 16 сентября 1942 года в Тулуне недалеко от Иркутска. Ее отец был летчиком-истребителем и участвовал во Второй мировой войне. Он трагически погиб в авиакатастрофе во на задании в Югославии. После смерти отца мать увезла Ангелину в Москву. Переезд в столицу стал для Вовк началом новой жизни. «Я ведь ребенок войны, росла в голодное время», — рассказывала Ангелина. Несмотря на непростое детство, Вову с теплотой вспоминает те времена.

Ангелина мечтала стать стюардессой и старательно учила иностранные языки, чтобы ее взяли на международные линии. После первых пробных полетов мать запретила дочери связывать жизнь с небом — боялась потерять ее, как и мужа. Вовк решила попробовать поступить в ГИТИС и сделала это с первой попытки. В 1965 году она получила диплом и начала карьеру в Общесоюзном доме моделей на Кузнецком Мосту. В качестве манекенщицы на подиуме Ангелина не прекращала мечтать о сцене. В 1966 году она исполнила главную роль в фильме Григория Поженяна «Прощай», но кинолента потерпела неудачу. После этого Вовк поступила на курсы дикторов в Институт телевидения при Гостелерадио.

Карьера на телевидении Ангелину приняли на работу в дикторский отдел Центрального телевидения СССР, но проработала она там недолго из-за курьезного случая. После объявления о смерти министра культуры Екатерины Фурцевой Вовк охватил неконтролируемый смех, а выключить микрофон она забыла. Тогда ведущая перевелась в детскую передачу «Спокойной ночи, малыши» — такой шаг стал для Ангелины настоящим подарком судьбы. Ее полюбили не только дети, но и взрослые, для которых образ тети Лины стал символом уюта и домашнего спокойствия. В трудные времена именно Вову спасла программу — от цензуры и даже закрытия. В советские годы она отстояла Хрюшу и Каркушу, так как начальство требовало убрать их из программы. «Звучал, аргумент, мол, „почему поросенок воспитывает советских детей, это неправильно, надо положительного героя“. Я убеждала руководство, что нельзя только нравоучением воспитывать детей», — вспоминала Вовк. В 90-е передачу вовсе хотели закрыть, но телеведущая встала на ее защиту и сумела отстоять. Вовк также часто приглашали вести музыкальные программы.

«Песня года» и ссора с Пугачевой В 9187 году Вову впервые появилась в программе «Песня года» и вела ее вплоть до 2006-го в дуэте с Евгением Меньшовым. В какой-то момент ведущую отстранили от эфира. Через много лет вскрылась правда: руку к уходу Ангелины со сцены приложила певица Алла Пугачева. Сама Вовк никогда не винила Примадонну, но в 2022 году отношение ведущей к исполнительнице изменилось. После отъезда Пугачевой в Израиль Вовк заявила, что звезда ведет себя не так, как подобает народной артистке. «Она позволяла себе неприличные вещи. В такой ситуации считаю, что она должна была сильно подумать, прежде чем уезжать… Наверное, она решила, что страна не будет больше ничего ей давать. Как будто за границей у нее что-то будет», — подчеркнула ведущая. Знаменитость призвала Пугачеву сделать что-нибудь героическое. «А ты только дом построила, бабки вложила в зарубежные банки», — добавила Вовк.

Впала в кому и лишилась возможности стать мамой В молодости Вовк едва не лишилась жизни. Перед началом съемок «Голубого огонька» она внезапно почувствовала сильную боль и потеряла сознание. Ее срочно доставили в реанимацию, где врачи диагностировали внематочную беременность. Медики провели операцию, но ведущая впала в кому. «За мою жизнь боролись месяца два. Я лежала вся в трубках, не ела, похудела, наверное, на 20 килограммов, началась пневмония. Стали переливать кровь, так как начиналось заражение», — рассказывала Ангелина. В тот момент она пережила клиническую смерть — к жизни ее вернул крик матери. После этого Вовк провела в больнице почти полгода, где восстанавливалась и приходила в себя.

Первый муж изменил, второго кремировали Вовк дважды была замужем, но ее первый союз с диктором Геннадием Чертовым после 16 лет брака разрушился из-за предательства. Супруг завел на стороне другую семью с детьми. Ангелина 13 лет встречалась с художником и архитектором из Чехии Индржихом Гетцем, но ни один из них не хотел уезжать из родной страны, пути пары разошлись. «Все сложилось против нас. Мы не смогли соединить наши судьбы. Он в 2016 году, к сожалению, умер. Для меня это была последняя любовь», — призналась ведущая. Узнав о смерти возлюбленного, Вову отправилась в Чехию, чтобы навестить его могилу. Но новая жена Гетца кремировала его и хранила прах у себя дома.

Как живет Вовк сейчас Вовк любит проводить время на природе: в лесу или поле она подпитывается положительной энергией. В свои годы Ангелина катается на лыжах, ходит в бассейн и баню и купается в проруби. В питании Вовк придерживается принципов ЗОЖ: завтракает льняной кашей и пророщенной пшеницей, не переедает и выпивает минимум два литра воды в день. «Все свои победы и поражения, радости и невзгоды я должна была пережить. И я благодарна за все, что мне было дано! Стараюсь жить с открытым, чистым сердцем. Ко всем окружающим людям отношусь доброжелательно, без всяких хитрых и коварных мыслей», — говорила звезда экрана.