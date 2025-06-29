29 июня 2025 01:50 Тысяча любовниц, обвинения в убийстве. Темная сторона жизни Сосо Павлиашвили Сосо Павлиашвили 29 июня исполняется 61 год 0 0 0 Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com Знаменитости

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Тысяча любовниц, миллионы долгов и кровь друга на асфальте — это не трейлер боевика, а реальная биография Сосо Павлиашвили. Певец-романтик из Тбилиси умудрился попасть и в уголовные хроники, и в черные списки двух стран. Почему в Грузии его называют предателем и винят в заказном убийстве, что говорил Павлиашвили об СВО и об антихристе?

Грузинский двор и скрипка Сосо (настоящее имя — Иосиф) Павлиашвили родился 29 июня 1964 года в интеллигентной семье архитектора. С шести лет маленький Сосо постигал музыку, уже в детстве он выступал с оркестром. Мальчик рос бойким, воспитывался «улицей» советского Тбилиси, но любовь к музыке оказалась сильнее дворовых увлечений. Из армии на сцену Юность Павлиашвили пришлась на закат Советского Союза. Даже служба в армии обернулась для Сосо школой творчества: попав в ансамбль ВВС СССР, скрипач внезапно открыл в себе талант эстрадного певца. В июле 1989 года 25-летний Павлиашвили ворвался в число советских звезд, выиграв гран-при конкурса «Юрмала-89». На волне перестройки он буквально преклонил колени перед жюри и залом, исполняя патриотическую песню «Самшобло» («Родина»). Песня, исполненная со слезами на глазах, принесла ему всесоюзную известность. Однако вскоре реальная жизнь подбросила испытание: в родной Грузии начались тяжелые конфликты начала 90-х.

Фото: Anton Mukhametchin/Russian Look / www.globallookpress.com

Сосо перебрался из Тбилиси в Москву и упорно прокладывал дорогу на российскую эстраду. В 90-е и начале 2000-х он выпустил несколько сольных альбомов, дебютную пластинку «Музыка друзьям» издал в 1993-м, затем еще несколько дисков с авторскими песнями. Власти Грузии признали заслуги своего блудного сына: Павлиашвили наградили Орденом Чести за вклад в развитие эстрадного искусства. Казалось бы, родина им гордится — кто мог подумать, что спустя годы на родной земле его станут считать чужаком. Грузинский шансонье Начав с этнических баллад, со временем Павлиашвили превратился в универсального артиста, работая с поп-музыкой, шансоном и даже рок-мотивами. «Я <…> играл на бас-гитаре. Мы собирались с ребятами в подвале. Мой друг-скрипач играл на гитаре, а его брат — на барабанах. Мы сочиняли музыку на английском языке. Это был такой хард-рок, переходящий в панк-рок. Если бы тогда появился какой-то продюсер и забрал бы нас из подвала, то мы могли перевернуть мир», — рассказывал Павлиашвили 360.ru о своей молодости. За свою карьеру Павлиашвили записал восемь студийных альбомов. В нулевые он радовал поклонников пластинками «Ждет тебя грузин!» и «О моей любви». Последний диск певца «Жизнь — это рок-н-ролл» вышел совсем недавно, в 2022 году, и включил даже композиции юности, когда Сосо баловался рок-музыкой.

Фото: Anton Belitsky/Russian Look / www.globallookpress.com

Ключевой рецепт его успеха — дуэты с именитыми друзьями. Павлиашвили пел и записывался с примадонной Ириной Аллегровой («Грешная любовь»), с брутальным Григорием Лепсом (патриотичная композиция «9 Мая») и с блистательной Тамарой Гвердцители («Ночь без тебя»). Тысяча любовниц Сосо Павлиашвили Шоумен пользовался успехом у женщин с молодости. В одном из телеэфиров Сосо шокировал публику, признавшись, что за годы бурной молодости у него было более тысячи любовниц. Однако по-настоящему глубокие чувства Павлиашвили испытал к считанным избранницам. Помимо первой супруги, в сердце Сосо жили еще две женщины. Одной из них стала легендарная певица Ирина Понаровская. В 90-е они часто работали вместе, пели дуэтом, излучая на сцене такую химию, что в кулуарах заговорили о романе. На тот момент Сосо был женат, Ирина старше его на несколько лет. Спустя годы Павлиашвили с теплотой говорит о ней: «Были чувства, да. Было огромное доверие друг к другу… Ирина — великая женщина, со своей красотой, мудростью, взлетами и ошибками». Он подчеркивал, что остается джентльменом, а Понаровская сама никогда не подтверждала роман.

Фото: Anton Mukhametchin/Russian Look / www.globallookpress.com

Главная женщина Сосо Павлиашвили При всей любви к свободе и женщинам, Павлиашвили сумел построить крепкую семью, правда, не с первой попытки. Большое чувство пришло к Сосо в конце 90-х. Он встретил 16-летнюю певицу Ирину Патлах, будущую главную женщину своей жизни. Ему было 32, и сперва Павлиашвили смутился: юная избранница годилась в дочери. Он держал дистанцию, пока Ирина не выросла: до ее совершеннолетия они просто дружили и работали вместе (девушка стала бэк-вокалисткой его группы). Зато после 18 лет ничто уже не мешало их любви. Пара не спешила в ЗАГС, много лет жила в гражданском браке, но это не помешало им завести детей. В 2004 году у Сосо и Ирины родилась дочь Лиза, а в 2008 вторая дочь Сандра. Только спустя много лет, в 2020-м, Павлиашвили решил обвенчаться с возлюбленной в церкви.

Фото: Evguenii Matveev/Russian Look / www.globallookpress.com

Таким грузинам Грузия не рада Если в России Павлиашвили — уважаемый артист, то на родной грузинской земле его репутация рухнула. Когда-то в 90-е он был героем нации, пел о свободе Грузии, получал ордена. Но годами позже грузины стали воспринимать Сосо как конформиста, сторонника Кремля. Дело в том, что певец занял откровенно пророссийскую позицию в политике. Он никогда не осуждал Россию за поддержку жителей Абхазии и Южной Осетии, более того указывал, что виновниками войны 2008 года были американцы. «Таким грузинам, как ты, в Грузии места нет. У них две родины. Иногда прячутся здесь, иногда там. К сожалению, таких немало», — приводил сайт 78.ru один из типичных комментариев в адрес Павлиашвили. Сосо Павлиашвили активно выступал в Крыму после его воссоединения с Россией. Украинские власти тут же внесли его в список персон нон грата. Сам артист уверяет, что остается истинным грузином и желает родине добра. Он говорит, что в Грузии люди «уничтожены политикой» и спасаются только футболом, а налаживать отношения с Россией необходимо.

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look / www.globallookpress.com

Сосо Павлиашвили заказал убийство? В ноябре 2012 года в Тбилиси жестоко убили бизнесмена Автандила Адуашвили, давнего друга Сосо. Его нашли мертвым в собственном Mercedes. Поначалу это выглядело как разборки криминала, но вскоре всплыла неожиданная версия. Павлиашвили обвинили в организации убийства. По Тбилиси поползли слухи, что певец мог заказать устранение приятеля из-за денег. Незадолго до гибели Адуашвили, по слухам, занял у Сосо крупные суммы, и не торопился возвращать долг. Следствие задержало шестерых подозреваемых, среди них Вахтанга Чхапелию, зятя Павлиашвили. На допросах Чхапелия дал сенсационные показания: он заявил, будто Сосо тоже замешан в преступлении. По его словам, бизнесмен Адуашвили «систематически обманом выманивал большие деньги» у Павлиашвили, и они с Сосо решили «проучить» нечестного друга.

Фото: РИА «Новости»

Чхапелия уверял, что убийства не планировали, хотели лишь избить должника и «оставить инвалидом». На суде развернулась драма, достойная детектива. Мать убитого бизнесмена открыто заявила, что Сосо подтолкнул зятя на преступление. «Я уверена на 100%, что Павлиашвили заставил его убить. Сосо два дела сделал — устранил и Чхапелию, и Авто», — эмоционально говорила Лариса Адуашвили. Семья погибшего утверждала, что накануне трагедии Автандил собирался выйти из совместного бизнеса с Сосо и встретиться с ним для разговора, но не успел. Павлиашвили все отрицал. Он заявлял, что не имел мотива убивать друга, ведь Адуашвили должен был ему крупную сумму. В итоге суд признал виновным в убийстве Вахтанга Чхапелию. Следствие не нашло достаточного количества улик для предъявления обвинений Сосо Павлиашвили. Сосо против антихриста с Запада Певец регулярно высказывается о противостоянии с Западом, делает это в жесткой, даже радикальной манере.

Есть другая сторона медали — война Бога с сатаной. Антихрист приходит. Посмотрите, что происходит в мире. Всемирная организация здравоохранения, как я знаю, из списка болезней вычеркнула педофилию.<…> Война Бога с сатаной за наши души идет постоянно. И мне иногда кажется, что сатана одерживает победу. Сосо Павлиашвили

По мнению Сосо, Запад отвернулся от Бога, утратил традиционные ценности, и потому обречен. Капкан с деньгами для Павлиашвили Сосо попадал и в экономические неприятности. В конце 2023 года Life.ru сообщил о проблемах певца с ФНС. Ведомство арестовало счета компании, которая занимается организацией концертов Павлиашвили. Поводом стали многомиллионные долги: фирма проиграла в суде сразу два иска от концертного зала на общую сумму около 16 миллионов рублей. Примечательно, что сам Павлиашвили открестился от этих проблем, заявив через представителей, что он лишь инвестор, а не директор фирмы. Что говорил Павлиашвили об СВО Свою сторону Павлиашвили выбрал сразу и сделал это четко. В мае 2023 года на концерте в Рязани певец со сцены обратился ко всем верующим: попросил Бога даровать России победу в спецоперации.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press / www.globallookpress.com

Я не сомневаюсь, что Россия победит, потому что должен победить Бог. Россия должна победить, потому что иначе победит антихрист, а я этого не хочу. Сосо Павлиашвили

В том же выступлении Сосо посвятил песню «великой России, на которую сейчас смотрит весь мир — и темная сторона, и светлая».