Сегодня 01:45 Собчак узнала о театральном гареме Богомолова. Начавшийся с катафалка брак скорее мертв? 0 0 0 Фото: Lantyukhov Sergey/news.ru / www.globallookpress.com Знаменитости

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В Сети снова распространяют сплетни о том, что семейная жизнь Ксении Собчак и Константина Богомолова под угрозой. Мол, режиссер изменяет жене — завел себе целый «театральный гарем». На днях супруги вместе посетили светское мероприятие и делали совместные фото. В Telegram-каналах тут же решили, что телеведущая прислушалась к слухам, которые перетирают «даже городские сумасшедшие». Но прогнозы звучат все равно печальные: говорят, брак, который начался с катафалка, скорее мертв, чем жив.

«Изменяет по жести» Разговоры о том, что Богомолов «по жести изменяет Ксении» ходили и в 2024 году. В июне его любовницей называли молодую актрису Софью Синицину. Тогда эту тему обсасывали несколько месяцев. Масла в огонь подлила шутка Собчак о гостевом браке, который почему-то приписывали их паре.

Сплетни про Синицину журналистка даже комментировала, заявив, что желтую прессу не читает давно, поэтому об этих россказнях ей ничего неизвестно. Впрочем вскоре она пообщалась с блогером Антоном S, который в одном из своих выпусков рассказал, как «пташка ему напела» про измены режиссера. Тут же он заметил, что Синицына — «интересная дама, которая давно устраивала себе жизнь».

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Во время беседы с Собчак он прямо спросил у телеведущей, правда ли это? Собчак улыбнулась и спокойно заметила, что такую выдумку ему мог написать какой-то левый человек.

«Послушай, я свечку не держала, но где ты берешь набор рандомных людей? Тебе кто-то прислал, что Софья спит с Богомоловым — это всего лишь сообщение. Ты же не думаешь, что можно вот так, анонимными вбросами с разных аккаунтов, очернить человека?» — поинтересовалась она в ответ.

Интересно Известно, что Синицина была в отношениях с сыном Олега Табакова. У них родилась дочь, но они все равно расстались. В разное время Софье приписывали романы то с Дмитрием Исхаковым, то с Федором Бондарчуком. Есть те, кто убежден, что именно из-за молодой актрисы Бондарчук развелся с Паулиной Андреевой. Известно, что Синицина была в отношениях с сыном Олега Табакова. У них родилась дочь, но они все равно расстались. В разное время Софье приписывали романы то с Дмитрием Исхаковым, то с Федором Бондарчуком. Есть те, кто убежден, что именно из-за молодой актрисы Бондарчук развелся с Паулиной Андреевой.

Блогер, впрочем, не сдавал позиции. «Продюсер и их диваны — это исторически доказанный факт. Я верю во флирт. И я это в лицо тебе говорю», — подчеркнул он.

Также Антон S признался, что ему даже жаль Собчак в такие моменты. Журналистка вместе с тем стояла на своем.

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press / www.globallookpress.com

«Вот если бы я с кем-то конкурировала, например, это же можно с разных аккаунтов написать и очернить человека. Понимаешь?» — пояснила она свою точку зрения. Этот выпад блогер парировал тем, что изменой очернить репутацию невозможно до такой степени, чтобы человека «отменили».

Режиссер, который т***т актрису, даже свою бывшую актрису… Это такая пикантная изюминка, которая даже засчитывается ему как плюс. Антон S

Свадьба-провокация Собчак и Богомолова: как это было

Откуда уши растут у сплетен про гарем Богомолова — большой вопрос. Но в Сети продолжают судачить, что брак на грани. Припоминают в связи с этим и их провокационную свадьбу — пара сыграла ее 13 сентября 2019 года.

Фото: Lantyukhov Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

В загс они отправились на катафалке, украшенным надписью «Пока смерть не разлучит нас». Свидетелем со стороны Собчак стал дизайнер Андрей Бартенев в костюме, издалека напоминающем многоголовую резиновую женщину, а со стороны Богомолова — журналист Андрей Колесников.

Венчались молодожены в храме «Большое Вознесение» на Большой Никитской. А после широко гуляли уже за городом. Звездных гостей хватало. Среди них был в том числе и Филипп Киркоров, оценивший идею с катафалком по достоинству — ведь хайп никогда не повредит. А вот продюсер Виктор Дробыш его энтузиазма не разделил и выразил надежду, что эта свадьба для журналистки — последняя.

Фото: Lantyukhov Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Провокаций в тот день хватало. Помимо катафалка, в Сети чуть с ума не сошли от стриптиза, который станцевала невеста под песню «Войди в меня». Во время шоу телеведущая появилась в корсете и с подвязкой на ноге. Станцевав, она улеглась в кровать, а двое мужчин из подтанцовки подвели к ней Богомолова.

Интересно Ранее Собчак была замужем за актером Максимом Виторганом, а Константин Богомолов был женат на актрисе Дарье Мороз. У обоих есть дети: у Ксении — сын Платон, а у ее Богомолова — дочь Анна. Ранее Собчак была замужем за актером Максимом Виторганом, а Константин Богомолов был женат на актрисе Дарье Мороз. У обоих есть дети: у Ксении — сын Платон, а у ее Богомолова — дочь Анна.

«Освободилась от оков и вышла на охоту» Еще одним поводом для пересудов о том, что пара может расстаться, стало преображение Собчак. Поклонники убеждены, что она изменилась до неузнаваемости. И причина этого, по их мнению, в том, что журналистка больше не с Богомоловым.

Массу комплиментов на днях ей отвесили в соцсетях после публикации фото элегантного образа в стиле ретро, который она выбрала для премьеры нового сезона сериала «Фишер». Пользователи сделали категоричный вывод: «сто пудов с Богомоловым все — зацвела Собчак».

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

«Экспресс-газета» тут же сделала подборку подобных комментариев: «Стойкое ощущение, что она освободилась от оков и вышла на охоту», «Так, ну точно развод. Расцвела Ксения», «Видимо, реально Богомолов отваливается, раз опять стала стильно выглядеть, в общепринятом понимании».