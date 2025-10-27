Писательница, экономист и экс-политик Ирина Хакамада прославилась не только общественной деятельностью, но и открытыми браками, скандальными высказываниями и участием в сомнительных мероприятиях. О том, как светская львица отрывается в свои 70 лет — в материале 360.ru.

Что известно о семье Ирина Хакамады Хакамада родилась в Москве 1955 году. Необычная фамилия досталась ей от отца — он был эмигрировавшим в Россию японским коммунистом. Мать будущего политика работала учительницей английского языка.

Муцуо Хакамада родился в традиционной японской семье, происходящей из самурайского рода с севера Японии. Во время революции Мэйдзи он разорился и попал в СССР во время советско-японской войны. Японец провел некоторое время в тюрьме, так как был военнопленным, после чего отправился в Хабаровск. Там он стал брать уроки русского языка у Нины Синельниковой. Когда его японская жена умерла, новой супругой стала учительница. В Москву семья переехала в 1953 году в связи с направлением Хакамады на работу переводчиком в японскую редакцию Радиокомитета.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

Свое детство Ирина Хакамада вспоминает не как дни беззаботной радости, а как тяжелое время. «Я была жутко несчастна. Поддержки от родителей практически не было: отец — японец, по-русски плохо говорил и понимал, а мама, школьная учительница, работала с утра до ночи. Я знала, что мне опереться не на кого», — рассказывала она. Годы учебы и травля в школе В детстве Хакамада сталкивалась с буллингом из-за своей внешности. Девочку часто дразнили «узкоглазой» или «китаезой», а некоторые сверстники просто открыто ненавидели ее. Скромная школьница стойко сносила унижения и ждала, когда это закончится. По ее словам, она хотела иметь европейскую внешность: мечтала стать блондинкой и даже пыталась носить светлый парик.

У меня были прямые длинные волосы, и я дела хвостики, бантики, челочки. Пыталась быть похожей на красивую среднюю ученицу. А еще стеснялась своего роста, поэтому всегда сидела на последней парте. Ирина Хакамада

После окончания школы Хакамада поступила на факультет экономики и права в Университета дружбы народов, защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук на экономическом факультете МГУ. Ее научная карьера шла в гору — в 1983 году она получила ученое звание доцента по специальности «политическая экономия».

До перехода в политику и бизнес Хакамаде довелось поработать ночным сторожем. Только после этого она устроилась в НИИ Госплана РСФСР младшим научным сотрудником, а затем преподавателем в Высшее техническое учебное заведении при заводе ЗИЛ. Одной образовательной сферой Хакамада не ограничилась. После научной работы она с головой ушла в политику. Молодой экономист трижды избиралась в Госдуму и участвовала в президентских выборах 2004 года, где даже заняла четвертое место.

Фото: РИА «Новости»

В двухтысячных Хакамада была яркой медийной персоной. Она выступала на 57-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, дважды становилась победителем в номинации «Женщина года» по версии социологических опросов и была номинирована на Нобелевскую премию Мира. У Ирины есть старший брат — Сигэки. Он посвятил себя науке и преподает политологию в Токийском университете Аояма, его статьи также можно встретить в газете Sankei Shimbun.

«Четыре брака — это много, но не страшно» Хакамада состояла в браке четыре раза, имеет двух детей и трех внуков. Сама политик отмечала, что каждый раз сама становилась инициатором развода. «Четыре брака — это много, но не страшно, бывает еще больше. Самое главное, я каждый раз любила», — говорила она. Экономист рано вышла замуж — в 18 лет она связала свою жизнь с Валерием Котляровым. Хакамада признавалась, что согласилась на брак, чтобы покинуть родительский дом. Союз продержался шесть лет и распался из-за измен со стороны мужа. Хакамада влюбилась в другого мужчину, но супруг не хотел ее отпускать. Несмотря на все препятствия, в итоге они развелись. От первого брака у писательницы родился сын Даниил. Сейчас ему 47 лет, он живет вместе с семьей и тремя детьми в Гонконге.

Фото: Evguenii Matveev/Russian Look / www.globallookpress.com

Даниил Котляров окончил экономический факультет МГУ и магистратуру МГИМО, а в 27 лет стал финансовым директором компании «Петропавловск-Черная Металлургия» — одной из крупнейших золотодобывающих компаний страны.

«Он сказал: „Теперь я из принципа буду иметь только одну семью“. И вот он женат, трое детей уже», — рассказывала Хакамада про сына. Вторым мужем журналистки стал за ученый и преподаватель Сергей Злобин. Когда у тогда еще замужней Хакамады закрутился с ним роман, он уже был женат. Супруга не выдержала предательства и покончила с собой. Брак со Злобиным продлился 12 лет и тоже распался из-за измен. Хакамада пыталась отомстить мужу, но не смогла завести отношения на стороне. Она разочаровалась в браке, однако в девяностых снова решила зарегистрировать отношения, на этот раз с сотрудником компании «Ринако» Дмитрием Сухиненко. Он предложил ей открытые отношения, подразумевая, что будет изменять, и Ирина согласилась. В итоге их связь просуществовала восемь лет.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

Четвертым спутником жизни Хакамады стал управляющий директор образовательной платформы LinguaLeo Владимир Сиротинский. В 1997 году у пары появилась дочь Мария. Девочка родилась с синдромом Дауна, и пара долгое время скрывала этот факт от прессы. С Сиротинским у журналистки тоже был открытый брак: они договорились, что оба могут ходить налево. Хакамада пользовалась этим и даже закрутила роман с мужчиной, который был младше ее на 30 лет. Сиротинский умер от проблем с сердцем, когда ему было 65 лет. Вдове пришлось в сжатые сроки организовать похороны, чтобы успеть уехать в другой город по делам.

У меня умер муж, через три дня я уехала читать лекцию. Похоронила его очень быстро, в течение трех дней, чтобы успеть на запланированное мероприятие. Смерть мужа — это трагедия, мы прожили 25 лет, а лекция — это кайф, который компенсирует мое состояние. Ирина Хакамада

В 2022 году она сообщила, что от мужа ей достались огромные долги. «Больше, чем все мои деньги. Я знала о половине, мы собирались их выплачивать, половину я не знала. Это большая сумма», — объяснила она. Она подтвердила, что наняла адвокатов, но им тоже придется платить. Сейчас у Хакамады вряд ли остались проблемы с деньгами. Билеты на ее тренинги обходятся от четырех до 80 тысяч рублей, а зимой 2026 года она собирается вместе с последователями провести энергетические практики в Коста-Рике и Никарагуа. «Там все про стихии. Океан учит отпускать. Джунгли дают глубину. Вулкан заряжает внутренним огнем. Озера возвращают тишину и равновесие», — написала Хакамада. Она добавила, что обязательно прочитает своим последователям лекции в местах силы.

Фото: Natalya Loginova/Russian Look / www.globallookpress.com

Чем Хакамада занимается сейчас Хакамада отошла от политики: она пишет книги, читает лекции и выступает на мероприятиях, причем как качестве спикера, так и в качестве диджея. Переезжать из России писательница не планирует и продолжает проводить мастер-классы, где делится мудростью как бизнес-коуч. Своим последователям она рекомендует подходить к проблемам с «чиллософским подходом» — не суетиться, учиться внутренней гибкости и осваивать умение обновляться, оставаясь собой. Журналистка Ксения Собчак отметила, что Хакамада ведет себя так, как считает нужным.

Взрослая женщина отрывается по полной и делает, что хочет. Она свободный человек. Она смогла вовремя уйти из политики, пересобрать себя и теперь живет так, как нравится ей, а не вам. Ксения Собчак Журналистка

На одну из вечеринок 15 февраля в московском отеле Savoy, где присутствовала Хакамада, ворвались силовики. По информации MK.RU, билет на мероприятие стоил 50 тысяч рублей, а гостям обещали «продолжение в номерах». Правоохранители обнаружили на первом этаже, где был фуршет, пакетики с неизвестным белым веществом, а в одной из припаркованных рядом машин — оружие. Хакамада на тот момент отказалась комментировать ситуацию, но загадочно заявила, что «любовь — это исповедь Христа». Позже она рассказала в своем Telegram-канале, что силовики лишь проверяли документы у присутствующих молодых людей.

Все прошло этично (никого в пол лицом не укладывали). Ирина Хакамада

Также Хакамада заверила, что вечеринку организовывала не она, а в отеле просто собирались деловые люди. «То есть я не была ни организатором мероприятия, ни должна была там выступать ни с каким DJ-сетом. Музыкальное мероприятие проходило в светском формате и с деловым дресс-кодом», — объяснила она. В августе прошлого года Хакамада, несмотря на свой богатый опыт и успешное преподавание на курсах, стала жертвой мошенников. По данным РЕН ТВ, аферисты убедили писательницу перевести им 400 тысяч рублей. Злоумышленники притворились подругой Хакамады, которая якобы оказалась в Париже без денег. Позже она прокомментировала ситуацию. «Мы еще сами до конца не разобрались. Возможно, эти деньги поступили по адресу, куда и надо было. „, — заявила она. В 2022 году Хакамада цинично высказалась о бойцах спецоперации и заявила, что ничего не должна своей Родине. Когда ее спросили, есть ли среди ее знакомых мобилизованные, она ответила: «Нет, моих нету, они не идиоты, ха-ха». В результате в Сети разгорелся скандал, который стал причиной отмены ее мастер-класса в Казани.