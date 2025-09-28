Сегодня 05:17 Слишком свободный режиссер. Как Марк Захаров навсегда изменил театр и кино 0 0 0 Фото: Boris Kavashkin / www.globallookpress.com Знаменитости

Кино

Песни

Режиссер

Фильмы

Спектакль

Театры

Актеры

Москва

Театральная сцена и съемочная площадка оставались его королевством, а актеры — подданными, которые знали насколько острой могла стать каждая реплика. Его фильмы разошлись на цитаты, а спектакли и пьесы до сих пор идут в «Ленкоме», который с трудом пережил уход своего режиссера — Марка Захарова. Сегодня шестая годовщина ухода из жизни мастера, чье искусство продолжило жить.

Любовь к театру привила мама

Будущий режиссер родился в Москве 13 октября 1933 года и сначала носил фамилию отца — школьного учителя Ширинкина. Мать Марка Захарова работала педагогом театральных кружков для детей, поэтому сценой мальчик увлекся еще в детстве.

Сам Захаров вспоминал, что его поразила постановка «Синей птицы» Метерлинка, которую он увидел во МХАТе. Он выучил весь спектакль наизусть и часто декламировал некоторые монологи.

Фото: Aleksandr Sternin / www.globallookpress.com

Своей главной отдушиной он считал занятия в театральной студии Дома пионеров Москворецкого района, где он занимался вместе с Андреем Тарковским. Одной любви и увлечения театром оказалось недостаточно. После окончания школы Захаров подал документы в Школу-студию МХАТ﻿, но его даже не допустили до экзаменов. На предварительной консультации абитуриенту сказали, что ему лучше подыскать другую профессию. Марк подал документы на архитектурный факультет в МГСУ, но и там получил отказ. Режиссер рассказывал, что даже задумался о военном училище. Точку в его метаниях поставила мама. Она заявила, что увидела сон, где сын стоит на сцене и посоветовала все же попробовать свои силы в театральном вузе.

Прежде, чем снова идти и испытывать судьб, у выпускник школы решил отказаться от отцовской фамилии Ширинкин и взять что-то более благозвучное, выбрав девичью фамилию матери. Так появился Марк Захаров, который быстро поступил на актерский факультет в ГИТИС, где попал в мастерскую режиссера Иосифа Раевского. Уже со второго курса студент участвовал в массовых сценах в Театре Маяковского﻿. Но Захаров чувствовал, что предпочел бы не выступать, а писать пьесы и ставить спектакли.

Театральная карьера Марка Захарова

После окончания вуза Захаров по распределению уехал в Пермский областной драматический театр на три года, где ему приходилось играть в эпизодах комедийные роли. Параллельно он работал на радио и рисовал карикатуры.

В театральной студии Пермского университета Захаров впервые выступил в качестве режиссера, поставив спектакль «Аристократы». Тогда он понял, что нашел свое призвание.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look / www.globallookpress.com

После возвращения в Москву Захаров продолжил выступать на сцене сначала в театре Гоголя, а потом в Театре миниатюр, но параллельно работал режиссером студенческого театра МГУ. Первой постановкой стал спектакль «Дракон» по пьесе Евгения Шварца, который потом Захаров превратил в художественный фильм. Театральная студия МГУ сделала его известным в театральной среде. Захарова пригласили на работу в Театр Сатиры, где его первая постановка «Доходное место» по пьесе Островского с участием Андрея Миронова и Татьяны Егоровой в главных ролях стала сенсацией сезона. Через несколько месяцев министр культуры СССР Екатерина Фурцева сняла спектакль с репертуара, заявив, что он не соответствовал советской идеологии.

Также не долго продержалась комедия «Банкет», сценарий которой Захарову принес Григорий Горин. В последующие годы он станет его главным соратником, с которым они создадут культовые фильмы.

Главная сцена в жизни Захарова

В 1973 году Марк Захаров занял пост главного режиссера Московского театра имени Ленинского комсомола — «Ленкома». Постановки Захарова имели свой стиль и мало походили на привычные зрителям спектакли в других театрах, но это сделало театр успешным, а также навлекло гнев партийного руководства, которым не нравились эксперименты дерзкого мастера.

Фото: Aleksandr Sternin/Russian Look / www.globallookpress.com

К написанию сценариев Захаров привлекал опальных в те годы поэта Юрия Визбора, писателя Людмилу Петрушевскую, а также все того же Григория Горина. Власти регулярно следили за постановками «Ленкома» и постоянно снимали пьесы с репертуара.

«Я легкомысленно не понимал, что три запрещенных спектакля подряд — это профессиональная катастрофа, больше ставить мне не дадут», — рассказывал Захаров.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look / www.globallookpress.com

При этом он подчеркивал, что все равно старался обходить цензуру всяческими способами, донося до зрителей то, что он хотел показать. Этот опыт потом ему пригодился во время работы в кино. Одной из главных находок Захарова стали первые в Советском Союзе рок-оперы. Дебютной постановкой «Ленкома» стала «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты». В основу легла поэма чилийского поэта Пабло Неруды.

Автором музыки выступил работавший тогда преподавателем Московской консерватории Алексей Рыбников. Спектакль продержался 17 сезонов, а следующая рок-опера «„Юнона“ и „Авось“» стала визитной карточкой театра на протяжении многих лет.

Фото: Alexandr Yakovlev/Russian Look / www.globallookpress.com

Труппу своего театра Захаров собирал как коллекцию. С самого начала работы он пригласил Евгения Леонова и Татьяну Пельтцер, а после буквально взрастил Александра Абдулова, Николая Караченцева, Олега Янковского, Инну Чурикову, Дмитрия Певцова и многих других. Он к каждому находил свой подход и часто бывал острым на язык, стараясь донести до актеров то, что именно нужно показать на сцене. Актриса Олеся Железняк рассказывала, что режиссер запрещал ей кривляться на сцене в комедийных ролях.

«Подключай каждую клеточку своего организма», — говорил мне Захаров», — рассказывала актриса.

Фото: Aleksandr Sternin/Russian Look / www.globallookpress.com

Александр Збруев признавался, что когда режиссер решил поставить «Оптимистическую трагедию», то он посчитал это плохой идеей, потому что к тому времени уже сняли фильм, а количество постановок зашкаливало, «Мой выпад Марк Анатольевич припоминал долго. Я ошибался. „Оптимистическая трагедия“ оказалась одним из лучших спектаклей Захарова», — отмечал он. Актриса Елена Алферова признавалась, что сильно обиделась на режиссера за его резкую фразу. Она просила отпустить ее на съемки в Сочи в фильме «С любимыми не расставайтесь», потому что тогда она играла только в одной постановке и ее роль была без слов. Захаров ей заявил, что ей будет полезно «походить в массовочке» и отпускать ее отказался.

Как Захаров снимал кино и обходил цензуру

Дебютная картина Марка Захарова «Стоянка поезда две минуты» прошла практически незамеченной. Настоящий успех режиссеру принесла постановка «12 стульев», которая вышла через пять лет после фильма Леонида Гайдая.

На роль Остапа Бендера Захаров пригласил Андрея Миронова. На эту роль актер пробовался и у Гайдая, но тот решил его не брать, так как опасался, что актер снова покажет образ Геши Козодоева из «Бриллиантовой руки».

Фото: РИА «Новости»

После успеха картины Захаров принялся снимать фильмы в соавторстве с Григорием Гориным. Фильм «Тот самый Мюнхгаузен» — это художественная постановка пьесы «Самый правдивый», но после значительной переработки. Никакого герцога, которого фильме сыграл Борис Броневой, как и главнокомандующего в исполнении Семена Фарады в оригинальном сценарии не было. На остальные роли Захаров пригласил своих «ленкомовцев», доверив главную роль Олегу Янковскому, а его жены Инне Чуриковой. Кроме них в кадре появились Александр Абдулов, Владимир Долинский и Нина Палладина. Практически в этом же составе труппа снялась в фильме «Дом, который построил Свифт», а после приступила к картине «Формула любви».

Фото: РИА «Новости»

В основе сценария лежит переписанная пьеса, построенная на произведении Алексея Толстого «Лунная сырость». Это достаточно мрачная повесть, поэтому Захаров и Горин немного изменили сюжет и добавили юмора.

Режиссер изначально не хотел приглашать на съемки свою дочь Александру, но она все же его уговорила. Хотя изначально рассчитывала на главную роль Марии Ивановны, но отец жестко сказал, что она будет Фимкой. Ставшая культовой фраза «Приходи вечером на сеновал» на самом деле имела продолжение и весьма откровенное. Захаров снял голую дочь, кувыркающуюся в сене с Александром Абдуловым, но цензура не пропустила эту сцену и ее вырезали целиком. В следующий раз Александра Захарова разделась в фильме «Убить дракона».

Под ножницы худсовета также чуть не попала культовая песня «Ун моменто», так как по действующим в союзе нормам все иностранные произведения должны были иметь перевод на русский язык.

Фото: Igor Gnevashev/Russian Look / www.globallookpress.com

Как объяснить набор итальянских слов, который придумал автор музыки Григорий Гладков создатели фильма не знали, но песню отстояли. В борьбе с цензорами Захаров уже числился настоящим мастером. За фильм «Обыкновенное чудо» он сражался за каждую сцену и каждую реплику. Сначала худсовет прицепился к фразе «Стареет наш королек», увидев намек на генерального секретаря Леонида Брежнева. Захаров вспоминал, что ему пришлось пойти на жертвы, чтобы сохранить ту самую песню про воробушка и бабочку. Цензоры потребовали объяснить, действия птицы и насекомого, прикрытые словами бяк-бяк-бяк-бяк, прыг-прыг-прыг-прыг, шмяк-шмяк-шмяк-шмяк, ам-ням-ням-ням да и шмыг-шмыг-шмыг-шмыг. Члены худсовета посчитали, что режиссер допустил «аморалку», но Захаров убедил их, что воробей все же просто съел бабочку и ничего больше в виду не имелось. «Конечно, я лукавил, изворачивался, двурушничал, позорно лгал. Песня Андрея Миронова про воробушка была не просто песней — то занималась заря грядущего в России раскрепощения нравов», — писал Захаров в своих мемуарах. В споре из-за песни цензоры не заметили сцену, которая как раз и задумывалась пародией на стареющего генсека. В сцене перед венчанием принцессы король в исполнении Евгения Леонова приветствовал собравшихся поднятой рукой, точно также как это делали члены Политбюро на трибуне Мавзолея.

Личная жизнь Марка Захарова

Захаров познакомился со своей единственной супругой Ниной Лапшиновой во время учебы в ГИТИСе, она училась на курс младше. Любовь оказалась настолько сильной, что когда выпускника отправили по распределению в Пермь, она поехала за ним. Там они поженились и больше никогда не расставались. В 2014 году Нина Лапшинова скончалась, что сильно подкосило Захарова.

У пары родилась единственная дочь Александра. Актерские гены дочери режиссера дали о себе знать с раннего детства. Но Захаров часто критиковал свою наследницу и сразу предупредил, что помогать ей в карьере не станет. Поэтому в Ленкоме Александра Захарова часто играла в эпизодических ролях, да и в фильмах отца она никогда не появлялась в главной роли.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look / www.globallookpress.com

Захаров никогда прямо не признавался, но он сломал дочери личную жизнь. Александра вышла замуж в 30 лет за актера Владимира Стеклова. Пара прожила в браке девять лет. Однажды Захаров узнал, что зять изменяет его дочери и потребовал, чтобы она выгнала мужа. Больше замуж Александра не вышла.

Как ушел Марк Захаров и что произошло с «Ленкомом»

Еще в конце 90-х годов врачи диагностировали у режиссера ишемическую болезнь сердца. Его попросили сократить нагрузки, но он сделать этого не смог. Захаров продолжал работать в театре, делал новые постановки, начал снимать телевизионные спектакли, преподавал в ГИТИСе, то есть работал на пределе возможностей, всячески игнорируя симптомы. В результате Захарову потребовалось серьезное лечение. Он перенес несколько госпитализаций, но каждый раз после выхода из больницы первым делом ехал в «Ленком», чтобы поддержать своих артистов. В последние годы из-за серьезного ухудшения здоровья он больше не поднимался в режиссерскую будку, а ставил спектакли прямо из зала. В августе 2019 года с воспалением легких Захарова увезли во время очередной репетиции спектакля. Режиссера не стало 28 сентября. Он умер в возрасте 86 лет. Работу над его спектаклем закончила дочь Александра.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

В тот же год театр сменил название на «Ленком Марка Захарова», чтобы увековечить память великого режиссера. Но за этим последовало настоящее разрушение королевства Захарова. Проработавшие в театре много лет люди начали уходить. Первым стал Алексей Франдетти, занимавший пост главного режиссера, вслед за ним ушли актрисы Людмила Поргина, Мария Миронова, Дмитрий Певцов и дочь режиссера Александра Захарова.