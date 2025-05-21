Сегодня 03:32 Слишком несоветская актриса. Как Любовь Полищук влюбила в себя всех, но рано ушла 0 0 0 Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look / www.globallookpress.com Знаменитости

Семья

Кино

Фильмы

Театры

Актеры

Москва

Артисты

Небольшая роль в фильме Марка Захарова «12 стульев» принесла народной актрисе России Любови Полищук всесоюзную славу. Зрители боготворили яркую и красивую звезду, а чиновники называли ее лицо «несоветским и чересчур чувственным». Сегодня Полищук могло исполнится 76 лет, но тяжелая болезнь, которую она скрывала, забрала ее раньше.

Биография Полищук: от слабой девочки к сильной женщине

Будущая звезда кино родилась в Омске в семье строителя и швеи. Детство в бараке, где соседями были бывшие заключенные, не помешало маленькой Любе мечтать об актерской карьере. «Своей мечте я не изменила ни разу. Как только я научилась говорить, я сказала, что я буду артисткой», — рассказывала Полищук в ранних интервью. Мать актрисы вспоминала, что та родилась очень слабой. От перенесенного рахита у нее искривились ноги и вдобавок ко всему началось легкое косоглазие.

«Смешная такая — с очень кривыми ногами и большеротая, но невероятно обаятельная», — описывала дочь Ольга Лобанова.

По ее словам, волшебная метаморфоза с Любой произошла, когда она училась в третьем классе. Девочка резко выросла и стала самой высокой, а на лице проявились первые признаки будущей красоты.

Фото: РИА «Новости»

Полищук рассказывала, что наработала осанку, благодаря купленным открыткам с известными балеринами. Она регулярно тренировалась, повторяя позы танцовщиц. Кроме того, в детстве будущая актриса всегда старалась улыбаться, никому не показывая свои переживания и тревоги. Беспокоиться Полищук было о чем. После окончания школы она отправилась в Москву для поступления в театральный институт. Дорога из Омска заняла слишком много времени и на экзамены она не успела, но попала во Всероссийские творческие мастерские эстрадного искусства, где будущий талант разглядел Леонид Масляков. Он настоял, чтобы студентка попробовала себя в разговорном жанре.

Личная жизнь Любови Полищук

Первый муж актрисы Валерий Макаров был ее однокурсником. Вместе с ним она вернулась в Омск по распределению и работала в местной филармонии в коллективе «Омичи на эстраде». В ноябре 1971 года руководитель филармонии Юрий Юровский стал директором Росконцерта и взял с собой в Москву несколько артистов. Полищук была в их числе.

Фото: РИА «Новости»

Макаров ехать в столицу отказался. Он завидовал таланту супруги и начал сильно пить. Терпеть такого отношения актриса не стала. Она взяла сына Алексея и уехала в Москву.

Актеров-мужчин можно по пальцам сосчитать. У них у всех женская психология — они психи, неврастеники, они инфантильные. Обижаются, если тебе больше букетов подарят. Любовь Полищук

Полищук работала в разных театрах, но считала, что ее образования для сцены недостаточно. Поэтому она поступила на заочку в ГИТИС, где встретила своего второго мужа — художника Сергея Цигаля.

Брак провинциалки и коренного москвича из очень культурной семьи многие считали мезальянсом. У пары родилась дочь — Мариэтта Цигаль-Полищук.

Фото: РИА «Новости»

Дети пошли по стопам матери, но актерская судьба сложилась по-разному. Алексей стал востребованным артистом, появившись в ряде крупных проектов. Мариэтта довольствовалась эпизодическими ролями и постоянно работала в театре на Малой Бронной. «Я их отговаривала как могла. А Машке даже мешала. Но они, как и я в свое время, не послушались. Теперь если уж они и будут грызть локти, то не мои», — так Полищук оценивала работы детей. Между собой единоутробные брат и сестра не общаются. Все испортил спор о наследстве. Алексей претендовал на часть квартиры в центре Москвы, но получил жесткий отказ от отчима. Мариэтта встала на сторону отца, который женился во второй раз.

Как Полищук попала в кино

После переезда в столицу актриса сменила несколько театров и обзавелась большим количеством знакомств. В кино она попала с подачи режиссера Евгения Гинзбурга, который снимал бенефис актера Сергея Мартинсона. Полищук сыграла в небольших эпизодах, разделяющих основные сцены картины.

Были еще несколько десятков фильмов, но слава к ней пришла после «12 стульев» Марка Захарова. Попадание на съемочную площадку с Андреем Мироновым Полищук называла случайностью.

Не помню, как туда попала. Мы приехали в 08:00, репетировали танец до 12:00. Потом сделали перерыв на чашку кофе, а с часу дня уже снимали эпизод. Это были не просто стоп-кадры, a огромный танец с размахом, с акробатическими трюками. Любовь Полищук

По ее словам, до режиссерской команды «стоп!» прошло 40 дублей и все это время Миронов таскал ее на руках, не проявив не единой жалобы. Яркое танго стало одни из наиболее запоминающихся моментов картины. В финале Миронов демонстративно ронял партнершу.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look / www.globallookpress.com

Этот эпизод стал поворотным моментом в карьере Полищук. Крупные черты лица лишили ее больших ролей, так как начальство признало ее внешность не соответствующей советским стандартам.

А в чем моя «несоветскость»? У меня лицо курносое, глаза серые, у меня лицо простой, обыкновенной бабы. Это, по-моему, какой-то таракан в головах у отечественных киночиновников. Любовь Полищук

Несмотря на неприятие со стороны руководства, от съемок в кино Полищук не отказалась. За несколько лет она пополнила свою фильмографию ролями в картинах «Приключения принца Флоризеля», «Тот самый Мюнхгаузен», «Тайна черных дроздов» и многими другими. Хоть роли и были эпизодические, Полищук запоминалась зрителям сильнее главных героев. Это признавали все. Журнал «Советский экран» даже поместил актрису на обложку январского номера в 1986 году.

Фото: Mikola Gnisyuk/Russian Look / www.globallookpress.com

Но еще больше ее слава закрепилась после главной роли в фильме «Любовь с привилегиями» и выхода на большие экраны картины «Интердевочка», которая стала лидером кинопроката и обрела огромную популярность в годы перестройки. «Я всегда снималась о любви, про любовь, в любви. Имя у меня такое», — отмечала Полищук.

После распада Советского Союза количество фильмов с участием актрисы продолжило расти, особую популярность зрителей снискали комедии «Моя морячка», «Бабник» и «Ширли-мырли».

Фото: Alexandr Yakovlev/Russian Look / www.globallookpress.com

В 1990 году Полищук стала лауреатом приза кинофестиваля в Сан-Франциско в номинации «Лучшая актриса» за фильм «Городские подробности», а в 1999 году — лауреатом театральной премии «Чайка» в номинации «Самая красивая и стильная актриса года».

Смерть Любови Полищук

На протяжении нескольких лет актриса мучилась от болей в спине. Сама Полищук говорила, что причин для этого несколько. Первой она называла неудачное кесарево сечение во время рождения дочери.

Во время одной из постановок на театральной сцене актриса выполняла акробатический трюк и в итоге сорвала спину так, что у нее выскочили три позвоночных диска.

От дикой боли прямо на сцене я упала без сознания. В больнице мне вынесли приговор: инвалидность. <…> Врачи мне пророчили жизнь на костылях, А я не поддалась — потом играла спектакль, где встала на пуанты. Любовь Полищук

В начале 2000-х актриса попала в крупную аварию, когда в машину, где она, ехала врезался грузовик. Полищук осталась жива только чудом, но травма со смещением шейных позвонков осталась с ней навсегда. После этого она выходила на сцену и снималась в кино только в ортопедическом корсете.

В те годы актриса играла в сериале «Моя прекрасная няня» и иногда заезжала на съемочную площадку прямо в инвалидной коляске, настолько нестерпимой была боль. Но, увидев камеру, она вставала и играла свою роль.

С помощью сериала «Моя прекрасная няня» я сумела поломать какой-то штамп относительно себя как актрисы. Из возраста героинь-любовниц я уже вышла, а в амплуа бабушки еще не вошла. И меня поэтому довольно долго не снимали в кино. Любовь Полищук

Между тем состояние здоровья актрисы все ухудшалось. Врачи Института нейрохирургии имени Бурденко провели сложнейшую операцию по удалению части поврежденного позвоночника, заменив их имплантами. После ей провели еще несколько вмешательств, но окончательный свой диагноз она узнала во время обследования в Израиле. Это была саркома.

Фото: Alexandr Yakovlev/Russian Look / www.globallookpress.com

Несмотря на химиотерапию и курсы облучения, Полищук продолжала работать и не показывала свою боль на публике. Сын Алексей Макаров вспоминал, что за несколько недель до смерти мама устроила прием на даче в Коктебеле и провела весь вечер на каблуках, развлекая гостей шутками и пением.

Она до последнего отказывалась ехать в больницу, заявляя, что хочет уйти из жизни дома. При этом всей семье Полищук запретила плакать, заявляя, что все должны благодарить Бога за каждый прожитый день. 25 ноября 2006 года артистка впала в кому, спровоцированную гипертоническим кризом, а спустя два дня ее сердце остановилось окончательно. Любовь Полищук похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Могилу украсили памятником из хрусталя, который точно отразил ее образ: чистый и прекрасный.