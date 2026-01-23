«Совсем спилась». Слава на Бали топит горе в алкоголе после разрыва с Данилицким

Певица Слава после разрыва с Данилицким стала много пить

В начале января певица Слава (Анастасия Сланевская) отправилась на Бали, чтобы отдохнуть от напряженной работы и неурядиц в личной жизни. Однако отпуск артистки нельзя назвать спокойным — вместо безмятежного блаженства поток воспоминаний о минувших годах, проведенных с Анатолием Данилицким.

Вместе со своим спутником Сергеем артистка отправилась на остров, надеясь обрести внутренний покой. Однако, как призналась сама Слава, Бали, кажется, специально возвращает ее в прошлое.

«Почему‑то Бали каждый день запускает во мне воспоминания (хотя я здесь впервые), и я очень скучаю по моим самым счастливым дням, минутам, годам, а были они вместе с Толей», — написала она, сопроводив пост плачущими смайлами.

Слава подробно рассказывает о своих путешествиях с Анатолием: как они отдыхали, ужинали в ресторанах и вели долгие разговоры.

Брошенная мужем 45-летняя артистка активно делится в соцсетях видео и фото, на которых явно присутствуют признаки алкогольного опьянения. Поклонники не на шутку напуганы ее состоянием.