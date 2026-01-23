«Совсем спилась». Слава на Бали топит горе в алкоголе после разрыва с Данилицким

Певица Слава после разрыва с Данилицким стала много пить

В начале января певица Слава (Анастасия Сланевская) отправилась на Бали, чтобы отдохнуть от напряженной работы и неурядиц в личной жизни. Однако отпуск артистки нельзя назвать спокойным — вместо безмятежного блаженства поток воспоминаний о минувших годах, проведенных с Анатолием Данилицким.

Вместе со своим спутником Сергеем артистка отправилась на остров, надеясь обрести внутренний покой. Однако, как призналась сама Слава, Бали, кажется, специально возвращает ее в прошлое.

«Почему‑то Бали каждый день запускает во мне воспоминания (хотя я здесь впервые), и я очень скучаю по моим самым счастливым дням, минутам, годам, а были они вместе с Толей», — написала она, сопроводив пост плачущими смайлами.

Слава подробно рассказывает о своих путешествиях с Анатолием: как они отдыхали, ужинали в ресторанах и вели долгие разговоры.

Брошенная мужем 45-летняя артистка активно делится в соцсетях видео и фото, на которых явно присутствуют признаки алкогольного опьянения. Поклонники не на шутку напуганы ее состоянием.

Топит горе в алкоголе

В одном из недавних видео Слава примерила короткий сарафан, что вызвало бурную реакцию в комментариях. Подписчики, наблюдая за ее поведением, оставляют резкие комментарии.

«Совсем спилась и краев не видит», — пишут они.

На видео Слава, слегка запинаясь, рассказывала о трендах. Она была на вилле в шикарном красном купальнике и белой накидке. Затем она надела мини-платье нежного цвета с цветочным узором. Но похоже, певица осталась недовольна своим образом в этом наряде. Махнув рукой, она ушла в другую комнату.

«Пьяная мать — горе семье», — написала Слава под видео.

Сама Слава признавалась, что скучает по бывшему возлюбленному. Фанаты считают, что ее нынешнее состояние может быть следствием эмоционального потрясения после разрыва.

«Хочу, чтобы появился мужчина»

Артистка то беспробудно пьет, то горько плачет, лежа в номере отеля. Также певица говорит, что мечтает о мужчине, который будет окружать ее заботой. Она объяснила тягу к спиртному чувством одиночества.

Хочу, чтобы появился мужчина, который взял бы меня сейчас, поднял и положил в горячую ванную со словами: «Любимая и единственная моя Настюша, умненькая и красивая, полежи сейчас и отдохни. Завтра ты не будешь пить. Завтра ты будешь самым счастливым человеком на свете.

Слава

История отношений Славы и Анатолия Данилицкого началась в 2002 году. Они познакомились в ресторане. Бизнесмен, который тогда был женат, но уже не жил с супругой, увидел певицу за соседним столиком и не смог устоять. Несмотря на разницу в возрасте в 28 лет, пара ощущала гармонию.

Однако в прошлом году отношения дали трещину, и Слава окончательно рассталась с Данилицким. Артистка объяснила свой уход изменами мужа, недостатком моральной и финансовой поддержки, а также эмоциональным истощением.

