24 июня 2025 00:01 Как «будущее МХАТа» стала свинаркой. Слава и 50 лет забвения Марины Ладыниной 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Знаменитости

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Имя народной артистки Марины Ладыниной навсегда вписано в золотую летопись отечественного кино: ее роли стали символом эпохи, голос и обаяние покорили миллионы зрителей, а героини — от «Богатой невесты» до «Кубанских казаков» — воплощали в себе идеал жизнерадостности, искренности и душевной силы. О блистательной карьере и сложной судьбе актрисы, которая после пика славы полвека провела в забвении, — в материале 360.ru.

Детство и юность Марины Ладыниной Будущая звезда советского кинематографа родилась 24 июня 1908 года в смоленском селе — в многодетной крестьянской семье. Вскоре после рождения родители вместе с детьми переехали в село Назарово рядом с Ачинском. Мать Марины была почти неграмотной, отец получил три класса образования. Девочке как старшей дочери приходилось брать на себя все домашние обязанности, а летом — подрабатывать дояркой. Но все это не мешало мечтать совсем о другой жизни.

Интересно В 16 лет Ладынина стала учительницей, учила односельчан грамоте. И примерно в этом же возрасте впервые оказалась на сцене. Она удивляла окружающих не только прекрасным слухом, но и голосом. В 16 лет Ладынина стала учительницей, учила односельчан грамоте. И примерно в этом же возрасте впервые оказалась на сцене. Она удивляла окружающих не только прекрасным слухом, но и голосом.

Марина всегда участвовала в детских праздниках, играла на балалайке в оркестре народных инструментов, любила петь и танцевать, выступать в школьном и самодеятельном театрах и грезила сценой. Идти в театральный вуз твердо решила еще и потому, что порой ей позволяли заменять в случае нужды артистов Ачинского драматического театра. В 1929-м Ладынина приехала в Москву и с первой же попытки поступила в ГИТИС. В ведомости тогда поставили отметку «особо одаренная».

Фото: РИА «Новости»

Уже на втором курсе Марину пригласили на стажировку во МХАТ, а после окончания института — в 1933 году — приняли в труппу. Ладыниной посчастливилось работать с Константином Станиславским и Владимиром Немировичем-Данченко, играть в одних спектаклях с Василием Качаловым, Ольгой Книппер-Чеховой и Ольгой Андровской. В кино она дебютировала еще во время учебы. Взлет в профессии оказался стремительным и успешным, Станиславский видел в Ладыниной «будущее МХАТа», а Немирович-Данченко крайне неохотно отпускал на съемки. «Сниматься иногда надо — заработать и все такое. Но не забывайте, что вы — наша, никогда не бросайте театр!» — говорил он. Предчувствия мэтра оправдались, и серьезной драматической актрисой Ладынина не стала — у театра ее «украл» Иван Пырьев.

Фото: РИА «Новости»

Звезда колхозных комедий С Пырьевым судьба свела их в 1936 году — Ладынина познакомилась с будущим мужем на просмотре «Строгого юноши» Юрия Олеши. Тот вызвался ее провожать.

Прошли порядочно и очень много и интересно говорили, а назавтра встретились. Этот вечер изменил всю мою жизнь, прежнюю и настоящую. Марина Ладынина

Пырьев практически сразу пообещал, что отдаст Ладыниной все главные роли, позволит петь и плясать в своих фильмах. «Бог с ними — и со Станиславским, и с бывшими мужьями. Отныне — только кино. Работать будем без перерыва», — говорил режиссер.

Интересно Первый раз актриса вышла замуж в институте, за однокурсника Ивана Любезнова, собиралась переехать с ним в Ростов, в студию режиссера Юрия Завадского. Но из-за ложного доноса у Ладыниной начались проблемы, муж уехал один, брак распался. Первый раз актриса вышла замуж в институте, за однокурсника Ивана Любезнова, собиралась переехать с ним в Ростов, в студию режиссера Юрия Завадского. Но из-за ложного доноса у Ладыниной начались проблемы, муж уехал один, брак распался.

Для Пырьева Марина Ладынина была не только женой, но и музой. Она действительно снималась в главных ролях практически во всех его фильмах и стала настоящей звездой. У первой совместной работы пары — музыкальной истории «Богатая невеста» — был непростой путь: фильм пережил критику, разгромные статьи в прессе, но восхитил Сталина. После того, как картину посмотрели в Кремле, Ладыниной и Пырьеву вручили ордена Ленина.

Фото: РИА «Новости»

В «Трактористах» актрисе пришлось облачаться в мешковатый комбинезон и ездить на мотоцикле. Она была в восторге и водила тяжелый ПМЗ-750 как заправская гонщица. После выхода ленты все, кто входил в съемочную группу, стали звездами всесоюзной величины. Ладыниной тогда вручили первую из пяти Сталинских премий.

На Сельскохозяйственной выставке Пырьев купил шкатулку, на которой была изображена босоногая девушка, пасшая поросят, и поющий пастушок. Так родилась идея о фильме «Свинарка и пастух» .

С первой сцены я почувствовала себя Глашей, а я ею и была в жизни, потому что приехала из сибирского села. Глаша была моя, из моего детства и юности. Это действительно моя самая любимая роль. Марина Ладынина

Съемки прервала война: сыгравший Мусаиба Владимир Зельдин отправился в танковую школу, Иван Пырьев — добровольцем на фронт. Работу продолжили по личному указу Сталина: съемочная группа в полном составе получила бронь. Критики окрестили фильм «деревенским лубком», зато его безмерно любили зрители.

Фото: РИА «Новости»

Потом были «В 6 часов вечера после войны» — один из самых трогательных фильмов военных лет, — «Сказание о земле Сибирской» и «Кубанские казаки». После выхода последнего — в 1950 году — Марине Ладыниной присвоили звание народной артистки СССР. Актриса обрела невероятную популярность, получала тонны писем, но сама порой была недовольна творческой судьбой: образы колхозниц, которых она в основном играла в картинах Пырьева, казались довольно однообразными, мешали раскрыть драматический талант.

Последняя роль Ладыниной Карьере Ладыниной пришел конец вместе с браком. В 1954-м на экраны вышел фильм «Испытание верности», где она играла женщину, от которой ушел муж. Лента стала своеобразным пророчеством: Пырьев увлекся другой, чем и поставил крест на семейном союзе. Распался и творческий тандем актрисы и режиссера. После расставания с супругом Ладынина снялась в кино один раз — в 1965 году, в картине «Люди остаются людьми». Лента осталась стоять на полке, а актриса больше никогда не появлялась на экранах.

Фото: РИА «Новости»

Какое-то время ходили слухи, что Пырьев, который в те годы был директором «Мосфильма» и председателем Союза кинематографистов, запретил снимать бывшую жену. Но их общий сын Андрей позже отмечал, что мать приняла решение уйти из кино сама — не хотела играть старух. «Ее приглашали в картины, делали пробы. Но когда она видела эти пробы, всякий раз повторяла: „Это не я! Выгоните оператора!“ А Николаю Губенко, который пригласил мать в очень хорошую картину „И жизнь, и слезы, и любовь“, она так и заявила: „Чтобы я играла старуху — да никогда в жизни!“» — вспоминал он. Сама Ладынина признавалась, что какое-то время после развода была на грани отчаяния — долгое время не могла устроиться ни в один из театров и думала, что оказалась в безвыходной ситуации.

Мне было очень горько от всего этого. А ходить по инстанциям, просить чиновников, заводить нужные знакомства я никогда не умела. Марина Ладынина

Наконец ее приняли в Театр-студию киноактера, Ладынина путешествовала по стране с концертными программами, пела романсы, читала стихи известных поэтов. Но фактически всю вторую половину жизни — 50 лет — была одна. Сын после развода остался с Пырьевым, замуж актриса больше не вышла.

Фото: РИА «Новости»

Из театра Ладынина ушла в начале 1990-х, стала затворницей, жаловалась сыну, что потеряла ко всему интерес и устала жить. Она пыталась написать мемуары, но не сложилось.

«Я не считаю себя настолько выдающимся человеком, чтобы оставлять после себя мемуары. Однажды меня пригласили участвовать в концерте „Великие и неповторимые“, и я пошутила: „Великой себя не считаю, но неповторимой — это точно!“» — говорила потом актриса. В последние годы у нее начались проблемы со здоровьем — болели ноги, пришлось поставить кардиостимулятор, артистка почти ослепла. Ладынина умерла 10 марта 2003-го в 94 года, перестав сражаться с болью и одиночеством.