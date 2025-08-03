Сегодня 03:04 Скрывал боль за циничным остроумием. За что любили и ненавидели Валентина Гафта 0 0 0 Фото: Mikola Gnisyuk/Russian Look / www.globallookpress.com Знаменитости

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Валентин Гафт представал перед зрителями в образе тонко чувствующего интеллигента, но в жизни он был человеком с тяжелым характером и ядовитыми остротами, на которые обижались его коллеги. Так народный артист скрывал свою боль от семейных несчастий и личных трагедий. О жизни и творческом пути актера — в материале 360.ru.

Прервал семейную династию ради сцены

Будущий актер родился 2 сентября 1935 года в Москве в семье военного юриста и домохозяйки. Дом, где прошло детство Гафта, окружали рынок, психиатрическая лечебница и следственный изолятор «Матросская тишина».

В первый раз в театр Гафт попал в возрасте 10 лет. Его настолько впечатлила игра актеров, что он понял, чему хочет посвятить свою жизнь. Против решения сына выступил отец — потомственный юрист.

Фото: РИА «Новости»

Справиться с упрямством мальчика родители не смогли, Гафт поступил в театральный кружок в своей школе. Застенчивые тихони часто становятся объектами травли среди детей. Так было и с будущим актером. Однажды Гафт не выдержал и устроил драку со своими обидчиками.

Отстояв свою честь, он лишился двух передних зубов. Отец посоветовал ему забыть об актерской карьере. Оставлять сына с двумя большими дырами во рту он тоже не стал, поэтому юноше поставили золотые коронки.

Фото: РИА «Новости»

С блистающей улыбкой молодой человек в тайне от родителей подал документы сразу в Щукинское училище и школу-студию МХАТ. В первом учебном учреждении его срезали во втором туре, а во втором приняли сразу после прослушивания. Каждое утро Гафт объявлял родителям, что отправляется на учебу. Отец и мать находились в полной уверенности, что сын учится на юриста. Он признался только после окончания первого курса. Отец его выбор так и не принял. Впервые увидев фильмы «Поэт» и «Убийство на улице Морг», он сильно раскритиковал сына за зажатость и неумение играть.

Первую жену встретил в театре, а внебрачного сына увидел через 43 года

Театральный вуз не смог побороть в Гафте врожденную скромность, поэтому в театр Моссовета его устроили по протекции, но там он продержался только год и перешел в Театр на Малой Бронной, а оттуда — в Театр Сатиры.

Манекенщица Елена Изергина попала на дебютный спектакль Гафта на новой сцене. Красивая и молодая девушка вскружила голову тогда еще никому неизвестного актера. Она поставила перед ним условие — при женитьбе он возьмет ее фамилию.

Фото: РИА «Новости»

Так на московской сцене появился актер Владимир Изергин. Молодая семья поселилась в коммунальной квартире в одной комнате с родителями Елены. Влюбленный актер терпел постоянный беспорядок, шумных соседей и презрительное отношение жены. Но все оказалось напрасно. После восьми лет семейной жизни красавица-жена ушла от Гафта к кинодраматургу Далю Орлову. Брошенный муж сильно переживал развод и даже задумывался о самоубийстве. Вероятно, актера спас короткий роман с художницей Еленой Никитиной. В неофициальном союзе родился сын Вадим, о котором Гафт узнал, когда мальчику исполнилось три года. Личная встреча произошла в 2014 году, когда сын приехал из Бразилии, где провел всю свою жизнь.

Главная сцена в жизни и второй неудачный брак

Скромность Гафта сломал режиссер Театра Ленком Анатолий Эфрос. В 1964 году он полностью раскрыл талант актера он получил свои первые овации. На протяжении пяти лет зрители восхищались игрой Гафта на сцене, но молодого актера переманил основатель «Современника» Олег Ефремов. Расположенный на Чистопрудном бульваре театр стал для Гафта главной сценой до конца его жизни.

В «Современнике» Гафт сыграл свои лучшие роли в спектаклях «Из записок Лопатина», «Балалайкин и К», «Спешите делать добро» и «Кто боится Вирджинии Вулф?». Актер стал настоящим лицом театра.

Фото: Genrietta Peryan / www.globallookpress.com

Сам он признавался, что пытался попасть в «Современник» практически сразу с момента основания, но неожиданным препятствием стала режиссер Галина Волчек. «Я ей не нравился. Когда ей сказали, что меня берут в „Современник“, Галя была очень недовольна. Для нее я был шпаной из Сокольников. В нашем дворе жили блатные, хулиганы. Я завидовал их смелости и развязности. И одно время стал походить на них», — рассказывал Гафт.

После перехода в «Современник» он встретил свою вторую супругу Инну Елисееву.

Фото: Genrietta Peryan / www.globallookpress.com

Дочь высокопоставленного партийного работника привыкла добиваться своего. Она бросила драматурга Эдварда Радзинского и начала преследовать Гафта, в которого влюбилась. Елисеева пришла в театр и заявила, что беременна, а после этого поставила ультиматум — ЗАГС или она убивает себя и еще нерожденного ребенка. Актер сдался. Принудительный брак счастья супругам не принес. Родители Елисеевой Гафта не приняли и относились к нему с брезгливостью. С женой у актера отношения тоже не сложились из-за постоянных скандалов и истерик на пустом месте, а также попыток контроля. Единственной радостью для Гафта была дочь Ольга. Девочку актер обожал и ради нее терпел все выходки жены. Все закончилось в начале 80-х, когда он наконец подал на развод.

Главная потеря в жизни Гафта

Елисеева наказывала бывшего мужа тем, что не давала ему видеться с дочерью, но Гафт любыми способами пробирался к девочке и всячески ее поддерживал.

От отца Ольга получила природную скромность. После окончания балетной школы она подала документы в театральный институт, но не прошла по конкурсу. Просить отца о помощи она не стала, хотя Гафт за нее сильно переживал.

Фото: Genrietta Peryan / www.globallookpress.com

Он всегда приходил ей на помощь по первому зову и даже купил ей квартиру, чтобы она съехала от матери, которая отыгрывала на ней свои обиды из-за ухода мужа. Любви отца оказалось недостаточно. Ольга корила себя за отсутствие таланта, а из-за нападок матери впадала в депрессию. Она несколько раз совершала попытки суицида, но ее откачивали. После очередного раза Елисеева отправила Ольгу в психиатрическую клинику, откуда 29-летняя девушка вышла совсем подавленной. Жизнь дала ей шанс. Она влюбилась в дирижера Владимира Богорада. Чувства оказались взаимными, но во время очередного суицидального приступа его рядом не оказалось. Ольга оставила ему прощальное письмо с признанием в любви и покончила с собой, оставив незаживающую рану на сердце отца.

Кто склеил разбитое сердце Гафта

Потеря дочери подкосила здоровье Гафта. Он постоянно винил себя в ее смерти и переживал ее уход из жизни много лет. Выбраться из депрессии ему помогла третья жена — актриса Ольга Остроумова, которая не отходила от него ни на шаг. Они познакомились на съемках фильма «Гараж», который принес Гафту всесоюзную славу за роль председателя правления кооператива. У обоих за плечами оказались тяжелые браки. У Гафта с Елисеевой, у Остроумовой с режиссером Московского ТЮЗа Михаилом Левитиным, который постоянно ей изменял.

Фото: Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com

Первая встреча после съемок произошла на корпоративе. Остроумова сначала подумала отказаться от выступления, но услышав, что там будет Гафт, посчитала, что все должно быть достойно. Актера для участия также заманили под предлогом, что вместе с ним выступит Остроумова. Так завязались их отношения, но Гафт сильно сомневался, что из этого романа что-то выйдет. Он считал, что разница в возрасте 12 лет слишком большая. Все окончательно решилось в больничной палате, куда актер попал в 1996 году. Остроумова пришла его навестить. Тишина больницы и откровенный разговор дал толчок к формированию семьи. Свадьбу пара сыграла прямо в лечебном учреждении.

Фильм «Гараж» подарил Гафту не только спокойный брак, но и близкое знакомство с режиссером Эльдаром Рязановым, который стал приглашать его почти во все свои картины. Роли Гафта в фильмах «О бедном гусаре», «Забытая мелодия для флейты», «Небеса обетованные», «Старые клячи» запомнятся зрителям навсегда.

Фото: Irena Niko/Russian Look / www.globallookpress.com

Свои лучшие комедийные образы Гафт воплотил в фильмах «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Сирота казанская» и «Чародеи». С последней картиной связана история, в которой Гафт показал свой тяжелый характер.

В «Чародеях» он снимался в дуэте с актрисой Александрой Яковлевой, из-за постоянных капризов которой приходилось прогонять по нескольку дублей. От такого поведения Гафт взбесился и в одной из сцен чуть не задушил партнершу.

Фото: Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com

Но такие вспышки гнева актеру были не особо свойственны. Обычно он жалил острыми и яркими эпиграммами, где характеристики оказывались настолько точными, а иногда даже обидными, что некоторые из коллег по цеху высказывали Гафту свое неудовольствие. При этом поэтический талант актера признавали все.

Последние годы жизни Валентина Гафта

В 2013 году врачи выявили у Гафта болезнь Паркинсона, которая постоянно прогрессировала. Но это не заставило его отказаться от работы.

На сцену «Современника» Гафт выкатывался в инвалидной коляске, что вызывало неоднозначную реакцию у зрителей. Но даже в таком состоянии он показывал, что его мастерство никуда не ушло.

Фото: Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com

«Артист должен делать свое дело и исчезать», — так отвечал Гафт всем, кто сомневался в его способности продолжать творческую карьеру. Он продолжал выходить на сцену до августа 2019 года, пока не перенес инсульт. Актера экстренно отправили в больницу, где сначала поместили в реанимацию, а после перевели в отделение неврологии. В декабре 2020 года Валентина Гафта не стало. Он ушел из жизни в своем загородном подмосковном доме в поселке Жаворонки в 85 лет.