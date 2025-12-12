Сегодня 05:55 Четыре в Москве, две в Юрмале и дворец в Подмосковье. Сколько квартир и домов у Ларисы Долиной? 0 0 0 Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com Знаменитости

Народная артистка Лариса Долина выглядела классической жертвой: мошенники, представлявшиеся сотрудниками спецслужб, несколько месяцев держали ее под психологическим прессом, заставили продать элитную московскую квартиру и перевести им свыше 100 миллионов рублей. Публика начала интересоваться, что же собой представляет эта «потерпевшая», если может позволить себе лишиться таких сумм. История с квартирой в Хамовниках оказалась лишь верхушкой айсберга, за которой скрывался целый мир элитной недвижимости и финансовых нюансов.

«Дворец», которого не было Пока судьбу московской квартиры решал Верховный суд, всеобщее внимание привлек другой объект — подмосковная резиденция, чья история оказалась не менее увлекательной. Как выяснил aif.ru, в элитном поселке Славино, в 40 километрах от столицы, на участке, купленном еще в 2003 году, вырос целый комплекс для жизни и отдыха. Первоначально артистка возвела трехэтажный дом площадью 360 квадратных метров, который никогда не скрывала от публики. Однако настоящим сюрпризом для фискальных органов стал второй, четырехэтажный особняк на 660 «квадратов», строительство которого завершилось в 2011 году. На благоустроенной территории с садом, беседками и прудом, где развели карпов, также построили отдельный дом для дочери певицы. Нюанс заключался в том, что этот более крупный и роскошный коттедж певица не стала оформлять в собственность и ставить на кадастровый учет.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Такой юридический статус превратил физически существующий «дворец» в невидимку для налоговой службы на долгие 12 лет. Оформить недвижимость Долина решилась лишь в августе 2024 года, предположительно после того, как стала жертвой мошенников и, вероятно, опасалась потерять и это имущество. За эти 12 лет артистка не платила налог на имущество, что позволило ей сэкономить, по оценкам СМИ, порядка одного миллиона рублей. Эксперты отмечают, что привлечь к серьезной ответственности за подобную схему теперь будет сложно: для уголовного дела сумма долга слишком мала, а ФНС может взыскать лишь недоимку и пени максимум за три предыдущих года. «Янтарная резиденция» в Юрмале Имущественный портфель артистки оказался не ограничен подмосковными и московскими владениями. Лариса Долина распорядилась капиталом и за рубежом, вложив, по данным издания, средства в элитную недвижимость Латвии.

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press / www.globallookpress.com

В 2011 году певица приобрела две квартиры в престижном жилом комплексе «Янтарная резиденция», расположенном на берегу Рижского залива в курортной Юрмале. Совокупная стоимость этого зарубежного актива оценивалась примерно в 96 миллионов рублей. Также в собственности Долиной находятся два земельных участка на территории Латвии. Однако, как показало время, даже такая солидная «подушка безопасности» не уберегла от проблем в Москве. Московский пасьянс Солидный капитал артистки, разумеется, не ограничивался зарубежной недвижимостью. В самой Москве на фоне скандала всплыли сведения о как минимум трех других квартирах, принадлежащих Ларисе Долиной. Эти объекты расположены в районе Лефортово, в Строгино и на Якиманке, а их стоимость оценивается в диапазоне от 18 до 41 миллиона рублей.

Фото: Petrov Sergey/news.ru / Квартира Долиной в Ксеньинском переулке / www.globallookpress.com

Однако центром бурных событий и юридических баталий стала, как известно, еще одна квартира. Речь идет о пятикомнатной квартире площадью 236 квадратных метров в элитном районе Хамовники. Апартаменты, интерьер которых выполнен в стиле начала 2000-х, отличаются роскошной отделкой и планировкой. А овальный холл жилища украшен колоннами, массивными люстрами и витринами для сервизов. «Эффект Долиной» — частная история с публичными последствиями Таким образом, частная история Ларисы Долиной открыла публике ее обширный имущественный портфель. Этот список сам по себе свидетельствует о значительном состоянии артистки, но необычность ситуации придала не сухая опись активов, а ее общественный резонанс. Судьба ее хамовнической квартиры породила термин «эффект Долиной», который теперь используют для описания опасной схемы, подрывающей доверие на рынке недвижимости. История о том, как добросовестный покупатель может остаться и без денег, и без жилья из-за односторонней реституции, заставила покупателей с опаской относиться к сделкам.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

В 2025 году по аналогичной схеме были оспорены тысячи сделок, что вызвало кризис на вторичном рынке. Общественное возмущение, выразившееся в сдаче билетов на концерты и массовой критике певицы в соцсетях, показало, что общество ждет не формального следования букве закона, а решений, основанных на морали и здравом смысле. Ирония в том, что недвижимость Ларисы Долиной, которая была ее личным делом, неожиданно превратилась в публичный пример. Теперь по нему учатся юристы, предостерегают риелторы, а обычные граждане задумываются о новых рисках при покупке жилья.