От эскорта и драк до пророчицы. Как скандальная Марго заполучила Киркорова и стала «звездой №1»

Блестки, шум, эпатаж — все это про певицу Марго, буквально с ноги открывшую дверь в шоу-бизнес. Она сама себя именовала «звездой № 1» и «самой уникальной девушкой на планете», на ее счету дуэты с Lil Pump, Филиппом Киркоровым, для нее пишет песни Дима Лорен, который когда-то создавал хиты для Анны Асти, ее одевают одни из самых модных стилистов России. Почему Марго считает себя ясновидящей, что известно о ее детстве и почему она все время скандалит — в материале 360.ru.

Детство певицы Марго Маргарита Овсянникова родилась 21 марта 1996 года в Макеевке в Донецкой области. До трех лет девочка жила с бабушкой, хотя мать и отец были живы. Однако потом она переехала в родительский дом, где постоянно наблюдала ссоры, из-за чего часто чувствовала себя одинокой. Но детский оптимизм не давал ей унывать. С малых лет Марго занималась народным пением и современными танцами В 16 лет Овсянникова поехала в Горловку в Луганской области учиться. Она подала документы на преподавателя иностранного языка.

Я жила в общежитии и была очень счастлива. Я была одна. Маргарита Овсянникова

Однако радость от перемены места жительства продлилась недолго, потому что Горловка была даже меньше Макеевки, а Марго мечтала жить в мегаполисе. Тогда она не представляла, как будет учиться еще три года в этом городе. Все изменилось в 2014 году, когда начался вооруженный конфликт на востоке Украины. Тогда Марго бросила вуз, работу, друзей. «Я собрала один рюкзачок и уехала просто в никуда», — вспоминала Марго.

Фото: Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com

Медийная карьера Марго Свой медиаобраз Маргарита начала выстраивать на телестройке «Дом-2» в 2017 году. На кастинге она сразу заявила «Чем я хуже Бузовой?», и продюсеры поняли, что этот персонаж добавит шоу перчинки. Изначально Марго хотела завязать отношения с Романом Гриценко, однако с ним сразу как-то не заладилось. Внимание яркой девушки привлекли Артем Сорока и Саймон Марданшин. С девушками Марго постоянно скандалила и дралась, доходило до выдирания волос. По этой причине оппонентки нашли в Сети якобы анкету Овсянниковой об оказании эскорт-услуг. Марго все отрицала даже после того, как полиграф подтвердил слухи. До сих пор неясно, было ли это правдой или выдумкой продюсеров ради хайпа. Через год Овсянникова покинула проект и сразу же взялась за карьеру певицы. Она выпускала песни еще до телестройки (дебют состоялся в далеком 2016-м), но они остались незамеченными, как и треки после «Дома-2».

Интересно Между делом Марго успела побывать главным редактором Fashion TV Russia и открыть совместное с солистом группы «Стекловата» Артуром Еремеевым креативное агентство. Между делом Марго успела побывать главным редактором Fashion TV Russia и открыть совместное с солистом группы «Стекловата» Артуром Еремеевым креативное агентство.

Девушка старалась и выпускала клипы, в одном из них даже снялся бывший муж Ольги Бузовой, футболист Дмитрий Тарасов, но все это не принесло ей всероссийской популярности.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Марго на концерте Димы Билана / www.globallookpress.com

Ситуация изменилась в конце 2024 года, когда Марго начала появляться на публике в компании поп-короля Филиппа Киркорова. Сначала над ней откровенно смеялись, называя аксессуаром певца, но постепенно Марго смогла заявить о себе как о самостоятельной единице: В начале 2025 года они записали совместную песню «Молодая Мадонна» и сняли на нее клип;

В июне Марго приняла участие в шоу Димы Билана, появившись летящей над сценой на воздушных шарах;

В августе певица записала с американским рэпером Lil Pump совместный трэк и выпустила клип. В нем принимали участие танцоры, которые работают с Бейонсе;

Далее последовали сольная песня «Эго», еще один дуэт с Киркоровым «Лови огни» и фит с американским рэпером 6ix9ine — песню назвали Buratino;

В январе 2026 года Марго дебютировала в ледовом шоу Яны Рудковской и Евгения Плющенко «Белоснежка», сыграв Королеву. Помимо музыкальной карьеры, Марго продолжает выстраивать медийный образ. Ее стилистами стали Миша и Китти, которые также создают образы для Ксении Собчак и Маши Миногаровой.

Фото: РИА «Новости»

Личная жизнь Марго: русский Джастин Бибер, Тарасов, ребенок от женатого Овсянникова не очень много говорит о личной жизни, но кое-что в прессу все же утекает. Например, сразу после «Дома-2» Маргарита закрутила роман с турком, но после очередной драки, которая для Марго закончилась сотрясением мозга, девушка прекратила отношения. Вскоре Маргарита появилась на красной дорожке с Дмитрием Тарасовым. СМИ заговорили о романе, так как у Марго увидели животик, хотя на тот момент футболист был в браке с Анастасией Костенко. Однако более настойчивые слухи до сих пор ходят о бизнесмене Виталии Автайкине, от которого у Маргариты якобы есть сын. Согласно открытым источникам, мужчина был женат, в семье есть дети, и в 2022 году состоялось судебное слушание о расторжении брака. Однако развод не состоялся из-за примирения сторон.

Интересно В 2020 году Марго выпустила песню «Виталий», где призналась в чувствах некоему мужчине. В 2020 году Марго выпустила песню «Виталий», где призналась в чувствах некоему мужчине.

Сама Марго говорит, что отец ребенка — бойфренд ее подруги. Познакомились они якобы на Кипре. «Я поняла, что мы нравимся друг другу. Я не подавала вида, но он сам стал делать первые шаги. Мы начали общаться, он расстался с моей подругой. Они разошлись, и только потом мы начали встречаться», — рассказала Марго.

Фото: Певица Маргарита Овсянникова (Margo) и продюсер Артур Еремеев / РИА «Новости»

Несмотря на непонятный статус в этих отношениях, Марго никогда не упускала случая похвалиться дорогими подарками: бриллиантовые украшения, квартира в элитном ЖК «Фили Град» за 20 миллионов рублей, Mercedes-Benz за восемь миллионов. Также поговаривают, что именно Виталий проплатил старт певческой карьеры Овсянниковой и финансово обеспечивал девушку и сына. В 2025 году Марго заявила, что находится в отношениях с «русским Джастином Бибером». Затем в ее списке ухажеров внезапно появился Егор Крид, хотя многие посчитали это шуткой. Кому сегодня Марго отдала свое сердце неизвестно. Возможно, возобновились отношения с неким Виталием, а может быть на горизонте появился новый спонсор, который обеспечивает певице дуэты с иностранными звездами?

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Все скандалы Марго: с кем «звезда № 1» успела поссориться За несколько лет певица поругалась со многими коллегами из шоу-бизнеса. Все началось с «Дома-2», где ее не переваривала главная звезда телестройки Ольга Бузова, а затем к ней присоединилась Ксения Бородина, которая заблокировала Марго во всех соцсетях.

Также Марго успела задеть пассию Григория Лепса, 19-летнюю Аврору Киба, и блогерку Иду Галич. К хейту Марго относится спокойно и даже считает его признаком качества артиста. «Если у вас нет хейта, вы что-то делаете не так. Это правда. Если у вас действительно нет негативных комментариев, значит, нет зависти, нет вот этой злости», — объяснила певица. Саму ее критиковать есть за что — куда бы не пришла певица, везде она устроит скандал. Так, например, произошло в шоу «Звезды в джунглях» и «Мастер игры», где артистка нарушала правила и конфликтовала с другими участниками.

Фото: РИА «Новости»

Как «звезда номер один» назвала себя ясновидящей В интервью Владу Череватому Марго рассказала, что у нее есть экстрасенсорные способности. С их помощью она якобы предсказала встречу с Филиппом Киркоровым. «Я увидела видение, и после него мы стали работать. Я была в „сознании“ (имеется ввиду особое состояние — прим.ред.) и увидела картинку, как мы идем с Филиппом вместе. Там не было видно, где именно мы идем. Он был чуть сзади. Нас развели, и мы вдвоем давали интервью. Дальше видение закончилось», — объяснила певица. По словам Марго, в тот момент она поняла, что ей срочно нужно звонить поп-королю. Номер у нее уже был, и так они познакомились. «Спустя полгода это все сбылось один в один. Тогда я поняла, что это видение и что я вижу будущее», — уточнила артистка.

Фото: РИА «Новости»

Однако ранее в интервью «Комсомольской правде» Марго рассказывала немного другую историю. «Несколько лет назад Филипп увидел меня на сцене, когда я танцевала, пела, и сказал: „Вы напоминаете мне Мадонну в молодые годы“. Так мы познакомились», — отметила исполнительница «Ку-ка-ре-ку». Затем Марго предложила Киркорову сопровождать его в поездку в Горловку. Якобы именно в этой поездке продюсер и его будущая протеже сблизились. Еще одно видение-предупреждение Марго увидела о своем близком друге. Она должна была его предупредить, что он находится в опасности. Сначала певица сильно испугалась этого и решила ничего другу не говорить, но посреди ночи «голос в голове» заставил ее все же набрать знакомому. Знаменитость утверждает, что друг выполнить все ее наставления, и сейчас с ним все хорошо.

Фото: РИА «Новости»

Некоторое время назад Марго якобы «запретила» себе видеть. Это произошло в поездке с Киркоровым на новые территории России, когда девушка просто испугалась, что может предсказать что-то ужасное в пути с поп-королем. «Я так много раз повторила вслух „Я не хочу видеть“, что на этом все закончилось», — отметила она. По ее словам, теперь она пытается восстановить свои экстрасенсорные способности, но пока ей это не удается. Как сейчас живет Марго Овсянникова активно ведет соцсети, где делится повседневной жизнью: как она собирается на вечеринки и в караоке, играет с собакой и детьми, ходит с мамой в кино. В этом году ее песни прозвучали на новогодних огоньках, а саму певицу приглашали на модные мероприятия, например, на вечеринку Voice. Клип «Буратино» продолжает набирать популярность, на данный момент он насчитывает более 10 миллионов просмотров. В начале 2026-го Марго записала дуэт с Киркоровым — песню «Бесишь». В будущем Марго мечтает выйти на мировую сцену и записать фит с Джастином Бибером.