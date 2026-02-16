Скандал с Одуванчиком без талии: кого раскрыли в новом выпуске в шоу «Маска»

Шоу «Маска» продолжает радовать и удивлять зрителей в новом сезоне. Имена большинства участников пока остаются в секрете, но завеса тайны медленно приоткрывается — на этот раз разоблачение настигло Одуванчика. Спасти его не смог даже всемирный хит «Сигма-бой».

Коралл застал судей врасплох В новом выпуске шоу в кандидаты на выбывание попали Одуванчик, Коралл и Гиппопотам. Согласно правилам, одного артиста могут спасти зрители, одного — жюри, а третьего неминуемо ждет разоблачение и уход из программы. У судей было много вопросов ко всем троим претендентам, но больше всего на фоне остальных выделялся роскошный и загадочный Коралл. Облаченный в розовое блестящее платье и похожий на пришельца артист не на шутку смутил звезд своим исполнением песен «Ты где-то» группы «Гости из будущего» и Let’s Get Loud Дженнифер Лопес. Жюри долго гадало — мужчина или женщина прячется за маской? Сергей Лазарев допустил, что участник специально сделал упор на женственные манеры и невообразимый наряд, чтобы обвести зрителей вокруг пальца. «Я не понимаю, если там девочка, почему она не затянута в корсет, хотя корсетное платье. То же самое с руками. Если там девочка, почему они такие объемные?» — удивился певец.

Фото: Шоу «Маска» / Соцсети

Коралл нехотя раскрыла свой секрет и рассказала, что ей знакома прелесть беременности. После исполнения «Ты где-то» Лазарев внезапно начал подозревать, что на сцене была исполнительница хита «Мой мармеладный». «Я услышал и увидел, что за маской Коралла скрывается Катя Лель. Если движения рваные, которые ей свойственны. И часто в ее песнях есть нижний голос и высокий мягкий», — с уверенностью сказал он. Севиль с ним не согласилась и предположила, что Коралл — Анна Плетнева. Валерия назвала Лауру Джугелию, Тимур Родригез — Светлану Бондарчук, а Филипп Киркоров — Алену Жигалову. Гиппопотам покорил сердца зрителей Еще одним кандидатом на изгнание стал миловидный Гиппопотам в цветочках, сначала станцевавший на сцене вместе с лемурами под песню Wannabe Spice Girls, а во втором выпуске поразивший зрителей сразу двумя хитами: треками «I Like to Move It» из «Мадагаскара» и композицией Татьяны Булановой «Ясный мой свет». Благодаря обаянию и кардинальной перемене стиля Гиппопотам заслуженно получил приз зрительских симпатий, набрав 55% голосов. Как это часто бывает, мнения насчет личности исполнительницы в жюри снова разделились. «Честно говоря, вы как весна! Женщина-весна. Бьюсь в догадках, может быть, в костюме Юлианна Караулова?» — отметила Севиль. Лазарев предложил еще одну версию. Он вспомнил, как когда-то участвовал на шоу «Ну-ка, все вместе!» и обратил внимание на необычную особенность одной из певиц. «Во время выступления и разговора я поймал себя на мысли, что такой тон, будто тебя чуть-чуть отчитывают. Я недавно был на одной передаче с Натали, и у нее тоже есть такой поучительный тон», — сообщил Лазарев.

Фото: Шоу «Маска» / Соцсети

На что обиделся аутсайдер-Одуванчик Менее удачливым оказался Одуванчик. Несмотря на зажигательный танец перед диджейским пультом под хит «Сигма-бой», на нее обрушился шквал критики. Свой голос растению отдали только 9,5% зрителей. Еще в первом выпуске в артистке разочаровался Филипп Киркоров. После песни «Мама Люба» группы Serebro он сделал замечание по поводу отсутствия талии и больших ногтей, а на второй песне даже стал подтрунивать над неумением Одуванчика грациозно двигаться. «Мама родила Крошечку-Хаврошечку. Такая маленькая, ножки-бутылочки», — с иронией прокомментировал он выступление. После «Сигма-боя» Сергей Лазарев стал активно допрашивать Одуванчика, в каком коллективе она пела и к какой категории артистов ее можно отнести — до нулевых или после. «Я человек, который позиционирует себя растением, — уклонилась от ответа участница. У певца появилось сразу две версии насчет артистки-цветка. «Я догадался, кто может быть там. Когда начинала петь маска, у меня была версия, судя по внешности и по росту, — Этери Бериашвили. Когда запел Одуванчик, мне показалось, что очень похоже на Наталью Гулькину», — не исключил Лазарев.

Фото: Шоу «Маска» / Соцсети

Мнение жюри насчет личности Одуванчика во втором выпуске разделилось: трое назвали имя Розы Сябитовой, а двое — Алены Жигаловой. С версией о главной свахе страны согласилась Валерия. Она доверилась своей интуиции и обратила внимание на то, что образ цветка мог быть выбран неслучайно «Что-то мне подсказывает, что имя у вас растительное. Может быть, вы Роза Сябитова?» — спросила певица. Одуванчик в ответ отшутилась, заявив, что обиделась на Валерию за стыдное сравнение. По ее словам, Сябитова «ни петь, ни танцевать не умеет». Несмотря на старания, Одуванчика убрали со сцены. Решающим стал голос экс-солиста «Smash!».

Вы потрясающие две маски и потрясающе себя проявляли. Конечно, мне очень сложно делать выбор. Простите меня за него. Больше версий было про маску Одуванчика. Наверное, будет честнее открыть ее. Как нам кажется, мы знаем, кто там. А с Кораллом все неясно, он себя еще проявит. Простите меня, Одуванчик. Мы хотим посмотреть, кто же так замечательно сегодня пел «Сигама-бой». Сергей Лазарев Певец

Оказалось, что большинство судей были правы — за маской скрывалась 64-летняя главная сваха страны. «Я знаю, что практически в каждой программе шестого сезона вы вспоминали меня, и решила сделать вам сюрприз», — призналась довольная Сябитова. Ведущая программы «Давай поженимся» рассказала, что надеялась как следует всех развеселить. Она добавила, что ее главной девиз — «В молодости ничего не бояться, а в старости ни о чем не сожалеть». Также Сябитова воодушевленно призвала зрителей делать то, что им нравится, невзирая на возраст и препятствия. В проекте осталось 13 участников: Богатырь, Баран, Месяц, Бобер, Жук, Коралл, Лягушка, Снегирь, Жираф, Гиппопотам, Сурикат, Лиса и Колибри. Следующий выпуск шоу «Маска» покажут 22 февраля.