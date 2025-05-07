07 мая 2025 21:31 Вражда длиной в три года. Шукшина публично раскрыла ориентацию Киркорова Шукшина заявила, что Киркоров не скрывает свою нетрадиционную ориентацию 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Знаменитости

Филипп Киркоров

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В российском шоу-бизнесе разгорелся очередной скандал. Актриса Мария Шукшина жестко высказалась в адрес певца Филиппа Киркорова, назвав его открытым представителем движения ЛГБТ*. Где берет начало история вражды знаменитостей и с какими последствиями своего выпада может столкнуться сама артистка, разбирался 360.ru.

Что сказала Шукшина о Киркорове Шукшина прошлась по Киркорову в эфире проекта Вячеслава Манучарова «Эмпатия Манучи». По словам заслуженной артистки России, исполнитель хита «Зайка моя» не скрывает свою нетрадиционную сексуальную ориентацию. Она отметила, что еще несколько лет назад певец якобы открыто говорил о предпочтениях, пока это не запретили на законодательном уровне. «Закон о запрете пропаганды ЛГБТ* наконец приняли благодаря СВО. А так он бы просто гордился, рубаху на себе рвал и на ложный путь уводил», — заявила Мария.

Фото: РИА «Новости»

Шукшина добавила, что в силу огромной популярности Киркорова в России, в том числе среди молодежи, его поведение могло повлиять на жизненные взгляды подрастающих поклонников. Актриса подчеркнула, что на ТВ не должно быть пропаганды нетрадиционных ценностей. «Ему хотели подражать неокрепшие души, потому что он богатый, в тренде. Но это нельзя тянуть на экраны», — сказала она. История вражды Шукшиной и Киркорова Публичный конфликт между Шукшиной и Киркоровым начался еще в 2022 году. Начало ему положила Мария, раскритиковавшая появление бывшего супруга Пугачевой в роли Ипполита в ремейке «Иронии судьбы». «Приступ безвкусия и отсутствия идей в шоубизе. <…> Даже удивительно, что не в роли Нади…» — писала тогда артистка в Telegram-канале.

Фото: РИА «Новости»

Прошлась Шукшина и по образу певца в фильме «Последний богатырь 3», где поп-король сыграл Жар-птицу, которая снесла яичко. Она призналась, что не стала досматривать кино, поскольку ей стало противно и тошно. Ответ поп-короля не заставил себя долго ждать. В беседе с НТВ он назвал оппонентку больным человеком.

Сумасшедшая эта Шукшина! Стань сначала Филиппом Киркоровым! Отработай 35 лет. Ты хоть один аншлаг собрала? Посмотри на свою рожу несчастную! С такой фамилией такая злая. Филипп Киркоров

Киркоров может подать на Шукшину в суд Теперь, когда ссора знаменитостей получила продолжение, в отечественном шоу-бизнесе нашлись те, кто захотел поддержать Шукшину. Например, певец Игорь Наджиев отметил, что считает артистку образцом духовности. «Я отношусь к Марии Васильевне с глубочайшим почтением и восхищением. Для меня она является не просто образцом истинной русской красавицы, но и действительно личностью высокой духовности и глубокой мудрости», — сказал Наджиев aif.ru.

Фото: РИА «Новости»

Певец добавил, что Киркорову сейчас и так приходится нелегко из-за недавней смерти отца. Наджиев пожелал поп-королю мира в душе. Адвокат Андрей Алешкин предположил, что Шукшина просто пытается привлечь к себе внимание столь резкими заявлениями о Киркорове. По словам юриста, пыл актрисы могут угомонить последствия, с которыми она рискует столкнуться, если певец подаст на нее в суд. «Ее слова в случае обращения певцом в суд будут подвержены экспертизе. Надо доказать, что она именно утверждает сказанное. Просить в суде можно бесконечно. Обычно речь идет о сумме около 250 тысяч рублей», — процитировал Алешкина «Абзац». Опыт судебных разбирательств с другими звездами у Киркорова уже есть. В прошлом году он получил 280 тысяч рублей от Любови Успенской за то, что та назвала его женоненавистником. *Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.