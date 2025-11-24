Сегодня 20:51 Шокированная Лерчек покинула суд. Почему блогер села в машину с бледным лицом Блогер Лерчек заявила, что заседание суда не соответствовало ее ожиданиям 0 0 0 Эксклюзив

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) после закрытого заседания суда вышла к репортерам 360.ru и коротко рассказала о решениях и своем состоянии. Она подтвердила, что основное слушание назначено на 1 декабря и добавила, что не ожидала того, как пройдет заседание.

После предварительного заседания суда Лерчек появилась перед журналистами, но сразу заявила, что говорить будет мало, на этом настаивали адвокаты. На вопросы о здоровье сына блогер поблагодарила за переживания и сказала, что последние дни дались ей тяжело.

Заседание прошло не так, как я ожидала. Самочувствие не очень. Я предоставила справку о том, что у меня есть и аллергия, не могу попасть в врачу, не могу сделать второй скрининг, потому что не могу добиться разрешения. И конечно же, как маму будущую меня это очень сильно пугает. Валерия Чекалина блогер

Блогер поблагодарила публику за поддержку и вновь повторила, что не ожидала такого исхода заседания. При этом она уверена в позиции защиты: по ее словам, адвокаты считают, что в деле отсутствуют доказательства, со всеми материалами дела юристы Лерчек еще ознакомиться не успели. Лерчек также рассказала, что сильно нервничает, и объяснила, что вся команда провела утро без еды и воды. Блогер выразила надежду на справедливое решение суда и напомнила, что ее бывший муж частично признал вину по налоговым эпизодам. Что решил суд? Адвокат блогера рассказал 360.ru, что суд на полгода продлил домашний арест Валерии и Артему Чекалиным по делу о незаконном выводе денег. Блогер с таким решением не согласилась. «Как считает защита, статья должна быть налоговой, а не финансовой. А налоговая под собой не подразумевает заключение под стражу. То есть всего ареста и не должно быть, потому что это налоги. Бывший супруг частично признался в этом», — раскрыла позицию своих юристов Чекалина.

Фото: 360.ru

Адвокаты заявляли ходатайство о возвращении дела на доследование, но получили отказ. На вопрос о беременности Лерчек ответила, что ребенок был запланирован, а отношения с нынешним партнером длятся уже год. В браке со своим избранником блогер еще не состоит. Блогер также рассказала о состоянии сына Левы. Они провели в больнице неделю: у ребенка было частично повреждено легкое, оно еще не восстановилось. В конце беседы Лерчек подтвердила, что живет в арендованном доме. В этом ей помогла подруга. Власти возбудили в отношении Валерии Чекалиной уголовное дело еще прошлой осенью. Блогера и ее мужа заподозрили в нелегальном выводе из России 250 миллионов рублей.