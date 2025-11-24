Шокированная Лерчек покинула суд. Почему блогер села в машину с бледным лицом
Блогер Лерчек заявила, что заседание суда не соответствовало ее ожиданиям
Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) после закрытого заседания суда вышла к репортерам 360.ru и коротко рассказала о решениях и своем состоянии. Она подтвердила, что основное слушание назначено на 1 декабря и добавила, что не ожидала того, как пройдет заседание.
После предварительного заседания суда Лерчек появилась перед журналистами, но сразу заявила, что говорить будет мало, на этом настаивали адвокаты.
На вопросы о здоровье сына блогер поблагодарила за переживания и сказала, что последние дни дались ей тяжело.
Заседание прошло не так, как я ожидала. Самочувствие не очень. Я предоставила справку о том, что у меня есть и аллергия, не могу попасть в врачу, не могу сделать второй скрининг, потому что не могу добиться разрешения. И конечно же, как маму будущую меня это очень сильно пугает.
Валерия Чекалина
блогер
Блогер поблагодарила публику за поддержку и вновь повторила, что не ожидала такого исхода заседания.
При этом она уверена в позиции защиты: по ее словам, адвокаты считают, что в деле отсутствуют доказательства, со всеми материалами дела юристы Лерчек еще ознакомиться не успели.
Лерчек также рассказала, что сильно нервничает, и объяснила, что вся команда провела утро без еды и воды. Блогер выразила надежду на справедливое решение суда и напомнила, что ее бывший муж частично признал вину по налоговым эпизодам.
Что решил суд?
Адвокат блогера рассказал 360.ru, что суд на полгода продлил домашний арест Валерии и Артему Чекалиным по делу о незаконном выводе денег. Блогер с таким решением не согласилась.
«Как считает защита, статья должна быть налоговой, а не финансовой. А налоговая под собой не подразумевает заключение под стражу. То есть всего ареста и не должно быть, потому что это налоги. Бывший супруг частично признался в этом», — раскрыла позицию своих юристов Чекалина.
Адвокаты заявляли ходатайство о возвращении дела на доследование, но получили отказ.
На вопрос о беременности Лерчек ответила, что ребенок был запланирован, а отношения с нынешним партнером длятся уже год. В браке со своим избранником блогер еще не состоит.
Блогер также рассказала о состоянии сына Левы. Они провели в больнице неделю: у ребенка было частично повреждено легкое, оно еще не восстановилось.
В конце беседы Лерчек подтвердила, что живет в арендованном доме. В этом ей помогла подруга.
Власти возбудили в отношении Валерии Чекалиной уголовное дело еще прошлой осенью. Блогера и ее мужа заподозрили в нелегальном выводе из России 250 миллионов рублей.