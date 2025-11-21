Она сочетала в себе железный характер и утонченную пластику. Майя Плисецкая — легенда балета. Ее портреты писали Пикассо и Шагал, а Карден и Диор посвящали ей коллекции, но всего этого ей было мало. Со дня рождения великой балерины, которой аплодировал мир, 20 ноября исполнилось 100 лет.

Первой ролью стала Русалочка

Старшая дочь советского дипломата Михаила Плисецкого и актрисы немого кино Рахиль Мессерер родилась в Москве и уже с детства проявляла актерские способности. Когда Майе было всего пять лет, она посмотрела спектакль «Красная шапочка». После этого дом превратился для нее в сцену. Майя Плисецкая родилась с талантом в генах. Мать происходила из актерской династии. Дядя и тетя будущей звезды мирового балета входили в труппы московских театров. Когда девочке исполнилось семь лет, семья переехала на остров Шпицберген, куда отца назначили генеральным консулом СССР и управляющим трестом «Арктикуголь». В холодном поселке Баренцбург Майя Плисецкая впервые вышла на сцену в роли Русалочки в одноименной опере.

Фото: Viktor Chernov/Russian Look / www.globallookpress.com

Во время летнего отпуска в 1934 году, когда семья приехала в Москву, Плисецкая по рекомендации тети Суламифи поступила в хореографическое училище, куда совсем не хотела.

Я мечтала быть драматической артисткой, а вовсе не балериной. Но меня отдали в балет, потому что в детстве не отдают в драму. А отдали потому, что я была довольно хулиганистой, и меня хотели скорее отдать хоть куда-нибудь. Майя Плисецкая

Ее первые педагоги говорили, что у нее неправильная форма ног и искривленные колени, которые уже никак нельзя выпрямить.Это только раззадорило будущую артистку, и она вопреки всему решила остаться.

В 1937 году отца Плисецкой арестовали и приговорили к расстрелу. Мать вместе с годовалым сыном отправили сначала в Бутырскую тюрьму, а потом в лагерь для жен изменников родины.

От приюта Плисецкую спасла тетя Суламифь, которая забрала ее к себе. Входившая в балетную труппу Большого театра родственница передала племяннице все свои знания и умения, отработав с ней легендарного «Умирающего лебедя». Тетя шутила, что этот номер будет кормить ее до старости. Это предсказание сбылось.

Фото: Viktor Chernov/Russian Look / www.globallookpress.com

Впервые в роли лебедя Плисецкая вышла на сцену в Шымкенте, куда ее эвакуировали во время Великой Отечественной войны. Хрупкая рыжая школьница тут же покорила всех зрителей. После возвращения в Москву в 1943 году Плисецкая закончила обучение и попала в кордебалет Большого театра. На большее в то время дочь врага народа не могла рассчитывать.

Первый успех Майи Плисецкой

Свой упрямый характер Плисецкая проявила в начале работы в Большом театре в полной мере, когда отказалась отрабатывать технику у станка, чем вызвала осуждение руководителей труппы. «Сотни раз говорила я всякому — нужно танцевать музыку, а не под музыку. Музыка сама по себе — балерина сама по себе. Музыка ей не мешает. Никогда не любила тренироваться и репетировать. Думаю, что в итоге это и продлило мою сценическую карьеру: у меня были неизмученные ноги», — отмечала она. Плисецкая выступала на концертах, куда ее постоянно приглашали. Во время одного из таких выступлений она показала прыжковую мазурку Шопена. «Я намеренно старалась в пике каждого прыжка на мгновение задержаться в воздухе, что вызывало у аудитории энтузиазм. Каждый прыжок сопровождался крещендо аплодисментов. Я и сама не предполагала, что этот маленький трюк придется так по душе зрительному залу», — вспоминала балерина.

От кордебалета и второстепенных ролей Плисецкая перешла к главным. В 1947 году она впервые исполнила партию Одетты-Одилии в «Лебедином озере».

Фото: Victor Lisitsin/ Russian Look / www.globallookpress.com

По ее собственным подсчетам, в этой роли она появлялась на сцене 800 раз. А за исполнение партии в «Дон Кихоте» она получила личные поздравления от легендарной Галины Улановой. Спустя годы балерина узнала, что на премьерном показе находился Рудольф Нуриев, который признавался ей, что рыдал от счастья. Весной 1951 года Плисецкая получила звание Заслуженной артистки РСФСР.

Как Плисецкая конфликтовала с властями

Статус одной из ведущих балерин труппы не дал Плисецкой той свободы, о которой она мечтала. На заграничные гастроли она не ездила. Артистка отмечала, что официального запрета не было, но каждый раз руководство отказывало ей в поездках. Позже она узнала, что генерал КГБ Иван Серов подозревал ее в связях с британской разведкой. Плисецкая называла эти обвинения большим пребольшим театром советского абсурда. Чтобы хоть как-то изменить ситуацию, она написала покаянное письмо Никите Хрущеву, в котором заявила, что много лет вела себя неправильно и нетактично на различных приемах. Послание сработало, и Плисецкая отправилась на гастроли в США. После ее выступления в «Метрополитен-опера» автор рецензии в газете The New York Times завершил ее словами благодарности советскому руководству.

Фото: Viktor Chernov/Russian Look / www.globallookpress.com

После прорыва железного занавеса Плисецкая начала заводить друзей на Западе. Французский хореограф Ролан Пети поставил для нее «Гибель розы», а дизайнеры Пьер Карден и Ив Сен-Лоран создавали для нее сценические костюмы. Гастроли продолжались по всему миру с полными залами, но денег, которые платили зрители, артисты не видели — все уходило чиновникам.

Они брали наши бешеные гонорары, а нам платили суточные. Рабские условия. Майя Плисецкая

Отдушину она находила в том, что за границей могла танцевать «Кармен-сюиту» и «Болеро», которые в СССР считали чрезмерно эротичными и дерзкими и даже хотели запретить. Когда в 1972 году Плисецкая сама поставила балет «Анна Каренина», Министерство культуры сопротивлялось до последнего: «Танцевать Толстого нельзя. Это кощунство». Однако балет покорил весь мир.

Как Плисецкая поссорилась с Григоровичем

Сделавший себе имя в Ленинградском театре оперы и балета имени Кирова (сегодня Государственный академический Мариинский театр) Юрий Григорович стал кандидатом на пост главного балетмейстера Большого театра. Плисецкая полностью поддерживала это решение, считая, что московской сцене не хватает новой крови. Министр культуры Екатерина Фурцева вызвала приму к себе, чтобы спросить, готова ли она танцевать в постановках Григоровича. Балерина с радостью согласилась. Но творческого тандема не получилось. Новый руководитель начал отстранять ведущих артистов, сокращая их партии и количество выступлений. Последней каплей стало то, что партию Плисецкой Григорович отдал своей жене Наталье Бессмертновой. Это дало начало многолетней закулисной войне. Балерина за глаза называла Григоровича «маленьким Сталиным» за авторитарный стиль работы.

Фото: Viktor Chernov/ Russian Look / www.globallookpress.com

Плисецкая ставила свои спектакли в паре с Владимиром Васильевым, несмотря на попытки главного балетмейстера ей помешать. «Когда тебе аплодирует весь мир, а домработница в Большом тебя ненавидит — это и есть СССР», — так оценивала балерина происходящее в театре. В 1988 году Григорович провел радикальную чистку, уволив всех известных артистов. Свое решение он объяснил тем, что в балете на пенсию выходят в 38 лет и сцену нужно уступать молодым. За это решение Плисецкая возненавидела Григоровича. Это чувство она пронесла через всю жизнь. «Я не простила своих врагов и не собираюсь этого делать. С какой стати? За что мне их прощать, скажите на милость?» — говорила она. Без работы Плисецкая не осталась. Она переехала в Мюнхен по приглашению Баварского государственного театра, где заняла пост хореографа и главного балетмейстера.

Личная жизнь Майи Плисецкой

Известная балерина всегда пользовалась популярностью у мужчин, чего не скрывала. Со своим первым мужем — артистом балета Марисом Лиепой — она познакомилась в Большом театре. Плисецкой в то время был 31 год. Она имела звания и статус ведущей балерины. Своей внешностью и талантом она вскружила голову молодому артисту, который был моложе ее на 11 лет. Брак оказался недолгим и продолжался всего три месяца. Плисецкая говорила, что причиной стали разные характеры, но, по слухам, у нее появилось новое увлечение.

Со своим вторым мужем — композитором Родионом Щедриным — Плисецкая познакомилась, когда пришла в гости к Лиле Брик.

Фото: Gennadii Sergeev/Russian Look / www.globallookpress.com

Молодой композитор услышал, как Майя напевает мелодию «Золушки» Прокофьева, и был поражен. Но тогда роман не возник — они разошлись на три года. Только в 1958 году, когда Щедрин работал над «Коньком-Горбунком», он напросился на репетицию к Плисецкой и окончательно влюбился. В тот же вечер пригласил ее на свидание, а осенью они поженились. Они не стали устраивать торжества и после загса просто провели время вдвоем. Плисецкая признавалась, что муж оказался единственным человеком, который смог совладать с ее характером: «Он не балетный, но делал мне такие замечания — ни один педагог балетный настолько точно не говорил». Балерина говорила, что муж ее избаловал и называла его своей судьбой. Щедрин написал музыку для всех ее важных спектаклей: «Кармен-сюита», «Анна Каренина», «Чайка», «Дама с собачкой».

Фото: Said Gadzhiev/Russian Look / www.globallookpress.com

Детей пара не оставила. После отпуска в Карелии Плисецкая забеременела, но решила не рисковать карьерой.

Рождение ребенка — это минимум один пропущенный год карьеры. Я была не уверена, что смогу вернуться. Риск был огромен. И я не рискнула Майя Плисецкая

Беременность больше не наступила. Щедрин никогда ее не осуждал. Также Плисецкой приписывают роман с Робертом Кеннеди — братом президента США. Они познакомились во время гастролей в Нью-Йорке. Узнав, что родились в один год и один день, они разговорились. Кеннеди прислал ей розы и золотой браслет. Но Плисецкая подчеркивала, что роман так и не начался: она отказала ему.

Уход из жизни Майи Плисецкой

После переезда в Мюнхен Плисецкая продолжала работать. Муж сотрудничал с немецкими оркестрами, они много гастролировали. Балерина выступала в театре Colon в Буэнос-Айресе, работала с труппой в Чикаго, выступала во Франции, Испании и других странах. В 50 лет Плисецкая танцевала «Болеро», в 60 — «Даму с собачкой». В 70 вышла на сцену в номере «Аве Майя», поставленном Морисом Безаром. В 75 исполнила партию Небесной феи в постановке «Крылья кимоно».

Фото: Viktor Chernov/ Russian Look / www.globallookpress.com

Ее феноменально долгая карьера сломала стереотип о короткой жизни балерин на сцене. Только после 75 Плисецкая оставила сцену и наслаждалась семейным счастьем. Родион Щедрин рассказывал, что играл для нее Моцарта каждое утро. За неделю до смерти Плисецкая обсуждала с директором Большого театра Владимиром Уриным планы юбилейного концерта к ее 90-летию. Сердечный приступ настиг балерину 2 мая 2015 года. Родион Щедрин пережил жену почти на 10 лет и скончался 29 августа 2024 года. В своем совместном завещании пара просила объединить их прах и развеять над Россией.