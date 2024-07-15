Шэрон Стоун захейтили в Сети за фото в нижнем белье

Шэрон Стоун повторила культовую сцену из фильма «Основной инстинкт». Звезда поделилась в Instagram* снимком, где позирует в кресле, закинув ногу на ногу. В отличие от знаменитого кадра в белом мини-платье, на этот раз 66-летняя актриса решила ограничиться только нижним бельем. Зачем она решилась на такой шаг — в колонке обозревателя 360.ru Екатерины Малашенко.

Под ее постом больше 100 тысяч лайков, а вот комментарии не все позитивные. Одни писали, что Стоун почти не изменилась со времен съемок в «Основном инстинкте». Другие — что в ее возрасте выкладывать подобные снимки неприлично.

Шэрон Стоун не в первый раз публикует откровенные фотографии. То она позирует топлес на фоне своей картины, то делает селфи в купальнике в зеркале. Она явно гордится тем, как выглядит. Да и кто бы отказался выглядеть так в 66 лет?

В этом возрасте отражение в зеркале — это всегда результат труда, а не дар природы

В случае Шэрон Стоун — большого труда. В 2001 году звезда перенесла инсульт. Врачам с трудом удалось поставить ее на ноги, а с последствиями перенесенной операции она борется до сих пор.