05 февраля 2025 16:01 Шаман раскрыл правду об отношениях с Мизулиной. Но в Сети ждут 9 марта и свадьбу пары Шаман впервые после «поцелуя» объяснил, что его объединяет с Мизулиной 0 0 0 Фото: Sergey Elagin/Business Online / Global Look Press Знаменитости

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Шамана и Екатерину Мизулину уже давно шипперят в Сети. Поводом для слухов о романе становилось их появление на разных общественных мероприятиях, совместные видео, походы за продуктами и даже ужин в ресторане. Но последней каплей для поклонников стал их недавний поцелуй в московской школе во время концерта. После этого, казалось бы, ну никаких сомнений больше быть не могло — там точно любовь. Или нет?

Шаман и Мизулина поцеловались в школе Поцелуй Ярослава Дронова (настоящее имя Шамана) и главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной стал одной из самых обсуждаемых тем в Рунете вечером 3 февраля. Все случилось в одной из московских школ на концерте.

Призывать поцеловаться пару начали восторженные дети. Под крики учеников Шаман склонился к Екатерине, но прикрыл их лица рукой. Поэтому толком понять, было ли что-то наверняка, сложно. Хотя, судя по видео, которое успели снять с другого ракурса, можно сделать более однозначный вывод, что все-таки Дронов и Мизулина не целовались.

Фото: SHAMAN / Telegram

Сцена была, надо сказать, неловкая. Мизулина, по крайней мере, потупилась и даже покраснела. А Шаман отнесся к этому очень легко. Видимо, сказалось то, что он все-таки человек сцены. И нельзя исключать, что для него это было просто элементом шоу. Зрители попросили — зрители получили то, что хотели. Вместе с тем, по мнению профайлера Ильи Анищенко, для Екатерины этот «поцелуй» все же значил больше. «У нее к нему, как мне кажется, есть симпатия. Я это замечал еще на КВН, когда шутили, что-то про него упоминали. Там прямо видно было, что ее засмущали. Она хоть и дама уже не молодая, но эмоции у нее как у маленькой девочки, как у ребенка», — объяснил специалист в беседе с Life.

Фото: SHAMAN / Telegram

Шаман дал новое интервью и рассказал про Мизулину Оба после этого никаких комментариев не дали. Уже традиционно. Ну а пользователи продолжили строить теории. Часть решила, что этот эпизод с «поцелуем» и танцами в школе точно расставил все точки над i. Многих этот хайп просто очень позабавил. Но были и те, кто посчитал все это троллингом со стороны пары. Мол, вы нас считаете парой, придумываете всякое. Окей, мы вам подыграем.

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press / Global Look Press

Как дела обстоят на самом деле — все еще открытый вопрос. Шаман на вопрос об отношениях с Мизулиной ответил уклончиво. Новое интервью с артистом вышло на KP.RU рано утром 5 февраля. «Вас часто стали видеть в компании Екатерины Мизулиной. Для всех это главная интрига: что же вас объединяет?» — поинтересовались журналисты. Тот заверил, что объединяют их высокие чувства к Родине, а об остальном, по его словам, все смогут узнать уже в следующем месяце.

Нас объединяет любовь к России. А обо всем остальном узнаете 9 марта. На моей программе «Ты моя». Шаман

Уклончиво? Более чем. И если певец преследовал цель снова хайпануть и опять заинтриговать поклонников, то ее он точно достиг.

Спросили Дронова и о поисках идеальной женщины (Ярослав, как известно, с недавнего времени снова стал холостым). На это Шаман заявил, что никого не ищет. И не видит смысла заниматься подобными поисками в принципе.

Фото: SHAMAN / Telegram

«Если твое — оно само придет. Я сейчас занимаюсь музыкой, гастролями и просто пытаюсь прийти в себя, потому что прошлый год был непростой», — поделился он. Особенно сложной стала вторая половина года: пришлось покачаться на эмоциональных качелях. «Маятник в минус — когда и развод, и смерть моего друга Антона Коробкова-Землянского (пресс-секретарь артиста, — прим. ред.). Мне надо отойти от всего этого», — заключил Шаман.

Фото: РИА «Новости»

Почему словам Шамана о Мизулиной не верят? В Сети, впрочем, Ярославу не особо верят. По крайней мере, в Telegram можно найти множество комментариев людей, уверенных, что на самом деле пара скоро заключит брак. «Все у них есть. И лябофф и секус-мекус, просто поняли, что перегнули с игрищами. Вот и решили спустить на тормозах. Скоро свадьба», — написала одна из поклонниц Дронова. «Рано расходиться, ждем свадьбу», — согласилась другая пользовательница. Некоторых очень развеселил ответ певца о том, что на самом деле объединяет его и Мизулину.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / Global Look Press

«Вот, оказывается, как выглядит любовь к Родине?», «Они обжимаются перед малолетками и делают вид, что целуются, в зале школьном. В школе перед малолетками больше нечем заняться, показывая любовь к Родине?» — поинтересовались участники обсуждения. «А эту любовь к Родине можно не демонстрировать в школе перед маленькими детьми? Достал этот Дронов уже своими закидонами», — отрезал еще один комментатор. «Обманул Катьку, она аж покраснела», — пошутила фанатка Шамана.