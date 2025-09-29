Ушедший из жизни после девяти месяцев комы Тигран Кеосаян до госпитализации дал большое интервью для программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым. Редакция его не выпускала, рассчитывая, что режиссер пойдет на поправку. Его похоронили 28 сентября. Записанное интервью стало его последним рассказом о себе, семье, карьере, политической ситуации в мире и спецоперации.

Как Тигран Кеосаян стал дедушкой

Старшая дочь Тиграна Кеосаяна Александра в феврале 2024 года родила сына. Режиссер признался, что только с появлением внука он понял, почему дети так любят своих бабушек и дедушек. «За своих детей ты реально волнуешься, потому что ты несешь ответственность. Ты должен воспитать не подонка, а нормального человека. А что такое внук? Есть родители — они отвечают за все, а у меня прозрачная безответственность», — заявил Кеосаян. Режиссер подчеркнул, что его главное дело заключается в том, чтобы внук радовался, когда он приходит, и ему ничего не нужно объяснять и доказывать.

Как Кеосаян отнесся к званию заслуженного деятеля искусств

Присвоение нового звания Кеосаян назвал признанием своих заслуг со стороны государства, что для него стало большой ценностью. Но в остальном в его жизни никаких изменений не произошло. Он пояснил, что благодаря урокам отца и собственной самоиронии ничуть не возгордился.

Фото: Alexei Moschenkov/Russian Look / www.globallookpress.com

«Я вспоминаю историю, когда папа, Эдмонд Гарегинович, долго не получал звание народного. Он любил говорить такую фразу: „Меня это абсолютно не беспокоит, потому что Чарльз Спенсер Чаплин не был даже заслуженным“. Поэтому надо легко к этому относиться», — заявил Кеосаян. Режиссер добавил, что он признает: сам он не является ни Робертом де Ниро, ни Оливером Стоуном и точно не Сергеем Эйзенштейном или Александром Довженко. Он просто живет свою жизнь.

Главные уроки отца и поступление во ВГИК

Кеосаян рассказал, что его отец скончался от обширного инфаркта в возрасте 57 лет. Причинами резкого ухудшения состояния он назвал два важных фактора, первым из которых стало его провальное поступление во ВГИК. Режиссер подчеркнул, что по каким-то личным счетам известный кинодеятель Марлен Хуциев через него сводил счеты с отцом: не только не дал ему поступить с первого раза, но и развернул целую кампанию. «Был фельетон в газете „Известия“, который назывался „Папа вне конкурса“, о том, как отец толкает сына-дебила во ВГИК. Он, как советский и правильный человек, воспринимал это как личный позор», — подчеркнул Кеосаян.

Фото: Russian Look / www.globallookpress.com

Он пояснил, что после провала год проработал на «Мосфильме», а потом спокойно поступил. Хуциева после смерти отца он долго не мог простить, но судьба подарила ему шанс спустя много лет.

Фильм Кеосаяна победил на фестивале «Сталкер», где председателем жюри был Хуциев, который вышел вручать ему главный приз.

Он, маленький такой, протягивает мне награду. В этот момент я ему все простил, потому что большего наказания не придумаешь. Тигран Кеосаян

Кеосаян отметил, что, вероятно, он последовал совету отца, который тот дал ему перед смертью: нужно научиться прощать людей и публично извиняться перед теми, кого обидел. Этому совету режиссер следовал до самой смерти, особенно на съемочных площадках. «Мне легко было извиняться, потому что я работал и работаю с профессионалами, которые понимают, что у меня нет задачи оскорбить или показать власть. Они как профессионалы знали, что я взорвался, потому что я хочу, чтобы было лучше», — заявил Кеосаян.

Фото: Semen Likhodeev/Russian Look / www.globallookpress.com

Второй причиной инфаркта отца стало его неприятие развала Советского Союза, а именно очернение прошлого страны.

Тогда все так было обставлено, что наши деды и отцы работали на кровавый режим. То есть перечеркивалась вся история. А папа не только не считал, что он жил плохо. Он очень любил свою страну и Родину. Все, что во мне есть, — это от родителей. Тигран Кеосаян

Он подчеркнул, что он также стоит на защите страны, которая ведет боевые действия, в которых умирают его соотечественники, поэтому он отказался от любой рефлексии. Родина важнее личного.

Причина развода с Аленой Хмельницкой

Развод с первой супругой, актрисой Аленой Хмельницкой, Кеосаян объяснил разницей во взглядах на некоторые жизненные вещи, в которых люди могут не сойтись.

Фото: Valery Lukyanov/Russian Look / www.globallookpress.com

«Мои взгляды понятны и ясны, я никогда их не скрывал. Но есть другие люди, которые по-разному смотрят на те же самые события. Ты можешь смотреть по-другому, но при этом не нарушаешь и не переходишь границ, которые, на мой взгляд, переходят в ранг предательства», — заявил режиссер. Свои коррективы внесло время, а также двое совместных детей — самый главный фактор, который полностью исправил ситуацию.

Семья с Маргаритой Симоньян

Режиссер познакомился с Симоньян в 2011 году. Тогда он ничего не знал о ее работе на Russia Today, потому что канал вещал на заграничную аудиторию.

Фото: Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com

Кеосаян признался, что помнил Маргариту по репортажам из Беслана, потому что тогда за ситуацией со школой следила вся страна. «У нас была абсолютно внутренняя история ухаживания настойчивого мужчины за красивой женщиной. <…> Потом к этому прибавилось с моей стороны восхищение ее уникальными умственными способностями. Она сейчас будет ругаться, если это услышит, она очень не любит, когда ее хвалят. Ну и безусловное уважение», — рассказал режиссер. Он добавил, что к моменту встречи с Маргаритой они оба были взрослыми людьми, которые добились высот в сферах своей деятельности. При этом никакого соперничества, как это часто бывает в таких семьях, у них не было. «Я искренне признался самому себе, что она намного умнее, быстрее, толковее и правильнее, чем я», — добавил Кеосаян.

У них сложилось разное отношение к браку. Он хотел жениться на Маргарите, она относилась к этому вопросу прохладнее. Пожениться они решили после начала спецоперации.

Это было в марте. Мы переглянулись, и я предложил: „А давай поженимся, а то чего-то столько негатива вокруг“. Она ответила: „А давай“. Так что это был наш акт против грусти. Тигран Кеосаян

Режиссер признался, что вступил в настоящую войну со своей мамой. По его словам, она человек старой формации, которая считает декольте неприличным, поэтому Маргарита, приходя домой, переодевается, чтобы свекровь осталась довольной. Кеосаян добавил, что жена часто возвращается с работы ночью, когда мама еще не спит, и потом его любимые женщины сидят на кухне и разговаривают.

Секрет счастья семейной жизни

Отвечая на вопрос, как ему удалось построить такой крепкий и счастливый брак, Кеосаян снова сослался на мудрость отца.

Фото: РИА «Новости»

Он пояснил, что папа в свое время процитировал ему фразу из фильма «Крестный отец»: «Никогда и ни с кем не объединяйся против семьи». «Семья — это такая маленькая форма Родины. <…> И если я хочу, чтобы в моей семье все было хорошо, то я должен сделать все что от меня зависит, чтобы все неправильное и плохое ушло. Это является и отношением к семье, и к своей стране», — пояснил Кеосаян.

Кеосаян рассказал, чем закончится спецоперация

Начало спецоперации связано не с территориями, а с вопросами безопасности, по которым Россия может договориться только с США, где понимание, что мировая ситуация изменилась, пока еще не пришло, заявил Кеосаян. «Россия — это страна, которая может уничтожить планету Земля 16 раз подряд по минимуму, а у них в голове все еще 1991 год, в котором мы все сдали. Но времена изменились, мы изменились, а самое главное — руководство у нас изменилось, а мозги на Западе остались прежними», — пояснил режиссер.

Фото: РИА «Новости»

Он отметил, что в любом случае все закончится переговорами. Но как быстро они придут, зависит от того, как американские власти вернутся к реалиям ядерного сдерживания, когда в мире был страх.

Страх — это очень хорошая вещь в международной политике. Страх не позволяет делать массы глупых поступков. Тигран Кеосаян

У России нет другого выхода, поэтому она продолжит давить и доказывать, что с ней проще сесть и договориться обо всем. В конце выпуска по просьбе ведущего Кеосаян дал совет, адресованный самому себе в далеком прошлом. «Не обижай никого. Никогда не думай о том, что с тебя этот мир начался и тобой кончится. Прощай и сам старайся не делать поступков, за которые надо просить прощения. А так, в принципе, жизнь у тебя будет хорошая. Веселая, грустная, сложная, но, безусловно, интересная. Поэтому то, что я тебе сказал, запомни, но оставайся таким, какой ты есть», — подытожил режиссер.