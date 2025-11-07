07 ноября 2025 05:37 Сбежала от мужа-тирана и не ужилась с молодым. Вечное одиночество Алены Бондарчук 0 0 0 Фото: Valery Lukyanov/Russian Look / www.globallookpress.com Шоу-бизнес

Редкий актерский талант Алены Бондарчук оказался скрыт в тени чрезмерно активного брата. О ней заговорили только после выхода «Тихого Дона», где она сыграла брошенную жену Наталью. Эффектная актриса тут же стала любимицей зрителей. В ноябре 2009 года она умерла от тяжелой болезни, которую так и не смогла победить. Известная фамилия оказалась для Бондарчук чрезмерно тяжелой ношей, которая привела к несчастьям в личной жизни.

Попросила называть себя Аленой

Будущая звезда родилась в творческой семье известного кинорежиссера Сергея Бондарчука и его третьей супруги — актрисы Ирины Скобцевой. Отец хотел назвать дочь Олесей, но мать и бабушка настояли на Елене. «Я терпеть не могу, когда меня зовут Леной. В какой-то момент я даже сказала: „Все! Я — Алена! Могу и паспорт переделать“», — рассказывала в своих интервью актриса.

Большую часть времени вместе с младшим братом Федором она проводила у бабушки: родители постоянно ездили на съемки, а когда возвращались домой, то времени у них было не так много.

Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look / www.globallookpress.com

«Папа всегда был в работе. Он даже не знал, в какой школе мы учимся. Одно время мы с Федором сильно обиделись, когда папа сказал: „Для меня важна работа, а не дети“», — делилась своей детской болью Бондарчук. После окончания школы она поступила в Школу-студию МХАТ, скрыв свою настоящую фамилию и указав в документах девичью фамилию бабушки — Токаренко. Она признавалась, что не хотела пользоваться положением отца. В мастерской Евгения Евстигнеева девушка оказалась главной звездой и окончила обучение с красным дипломом.

Работы Алены Бондарчук в театре и кино

Актриса говорила, что за ролями в кино никогда не гналась и считала, что ее стихия — это театр, но из-за семейного положения на экране она впервые появилась в 16 лет вместе с родителями в роли семейства Брэдвери в картине «Бархатный сезон».

Через четыре года старшая единокровная сестра Наталья пригласила ее на роль матери первоклассника Миши в фильме «Живая радуга».

Фото: Valery Lukyanov/Russian Look / www.globallookpress.com

Большую часть своих главных ролей она сыграла в классических театральных постановках: сначала в Театре имени Пушкина, после — в Театре Моссовета, пока не вернулась во МХАТ имени Горького, где стала ведущей актрисой. Со спектаклем «Дорогая Елена Сергеевна» она гастролировала в США, где снискала огромное количество оваций. Но из-за семейных обстоятельств остановила свою театральную карьеру на несколько лет.

Личная жизнь Бондарчук

Свою первую любовь она встретила еще в Школе-студии МХАТ. В учившегося на курс старше Андрея Подошьяна были влюблены все студентки, но он выбрал талантливую Алену. «Удивительная, чуткая, интеллигентная, хрупкая, нежная и ранимая девушка, она очень мне нравилась», — рассказывал он спустя много лет. Однако отношения быстро прервались, потому что молодые студенты встретили новых возлюбленных и остались хорошими друзьями. Подошьян подчеркивал, что, несмотря на попытки Алены скрыть фамилию, многие знали, чья она дочь, поэтому вокруг нее вились ухажеры, предлагавшие руку и сердце, чтобы породниться с известной семьей.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/ Russian Look / www.globallookpress.com

«Был в ее жизни некий проныра, которому она поначалу доверилась. А однажды услышала, как он с кем-то советуется, какая партия выгоднее — она или дочь Юлиана Семенова. Алена порвала с этим альфонсом», — подчеркивал Подошьян.

Новым избранником Бондарчук стал Владимир Ильин, с которым она по распределению попала в труппу Театра имени Пушкина. Но и его она оставила, познакомившись с журналистом-международником Виталием Крюковым, от которого родила сына Константина. Нового избранника близкие актрисы не приняли и за глаза называли пафосным мальчиком из провинции. Крюков родился в небольшом поселке Магаданской области, но после окончания школы поступил в МГИМО и стал работать ведущим журналистом в газете «Социалистическая индустрия». «Сначала она действительно была с ним счастлива, несмотря на разницу в возрасте в 14 лет. Костя родился от большой любви», — рассказывала подруга актрисы Елена Денисова-Радзинская.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/ Russian Look

После развала Советского Союза Крюков ушел в бизнес и перевез семью в Швейцарию, где показал свой тяжелый характер. Близкие актрисы отмечали, что после свадьбы он превратился в тирана и абьюзера, который измотал ее своим потребительским отношением.

Сама Алена не подтверждала проблем с мужем, объясняя свой отъезд тем, что ей просто стало тяжело и захотелось что-то сделать для себя. «Я взяла Костю и уехала с ним в Москву. Муж приехал за нами через какое-то время. Сына пришлось отдать в немецкую школу, так как он не умел писать по-русски», — рассказывала Бондарчук. Совместная жизнь после возвращения в Россию так и не восстановилась. После развода Крюков снова уехал за границу.

История «Тихого Дона»

Семейная жизнь Алены Бондарчук и Виталия Крюкова начала трещать в том числе из-за съемок «Тихого Дона», ради которого актрисе приходилось постоянно ездить между странами. Отказаться от роли Натальи она не могла. «Папа прекрасно понимал, что мне очень близок ее характер. В ней одновременно сочетаются гордость и скромность, страсть и спокойствие», — рассказывала Алена, подчеркивая, что это ее лучшая роль в кино.

Актриса рассказывала, что отец во время съемок требовал с нее больше, чем с остальных участников, и ей постоянно приходилось оправдывать его доверие. После окончания съемок картина оказалась в залоге у итальянского банка, добиться ее возвращения режиссер не смог.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look / www.globallookpress.com

«Тринадцать лет работы, писем, разговоров, обращений к адвокатам. За месяц до смерти отец не мог слышать об этом. Он так и сказал: „Вопрос о ‚Тихом Доне‘ закрыт!“ Да и мы за 13 лет устали биться, подумали: „Как будет — так будет“», — делилась Алена. О том, что фильм все же удалось вернуть в Россию, она узнала от брата, который позвонил с радостными новостями и заодно спросил, кто сообщит об этом матери. Алена возложила эту ответственность на Федора. «Я тогда очень обрадовалась. Подумала: „Рукописи не горят. У каждого события есть свой час. Наверное, где-то сверху было решено, что именно в это время все должно произойти“», — подчеркивала она. После возвращения в Россию Алена Бондарчук устроилась работать в частный театр «Империя звезд», где играла в спектаклях «Оскар» и «Трамвай „Желание“», который она называла своим любимым. «Тема трудная, глубокая драматургия. Говорили, что зритель не пойдет, но все опасения оказались напрасны. Каждый вечер зал набит битком, а после спектакля женщины со слезами на глазах несут мне шоколадки», — рассказывала актриса.

После показа «Тихого Дона» ее начали приглашать на съемки. Она сыграла императрицу Александру Федоровну в сериале «Бедная Настя» и мать главной героини в еще одной многосерийной драме — «Дорогая Маша Березина».

Второй разрушенный брак Алены Бондарчук

Во время работы в театре «Империя звезд» Бондарчук познакомилась с продюсером Евгением Морозовым, который занимался ее любимым спектаклем «Трамвай „Желание“». Разница в возрасте в 10 лет актрису не смутила, но брак продлился всего два года.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/ Russian Look / www.globallookpress.com

Знакомые актрисы рассказывали, что она хотела изменить супруга, заставить его немного остепениться, давала мудрые советы, которые он воспринимал как ненужные поучения. Выйти на компромисс они не смогли. Бондарчук ушла от своего второго супруга, а все его попытки ее вернуть оставила без внимания. Она не отвечала на его звонки и отказывалась принимать букеты, которые он постоянно присылал. Многие считали, что женщина испугалась повторения ошибок первого брака. «После развода жизнь не заканчивается! Не бойтесь жить, не чувствуйте себя убогими или обделенными. Если ты одна, то это не значит, что в тебе что-то не так», — заявляла Бондарчук.

Последние годы жизни Алены Бондарчук

За работой Алена Бондарчук даже не заметила, как повзрослел ее сын, который внезапно объявил, что собирается жениться. «Мне слегка поплохело. Я сразу представила, что Кости со мною нет, что утром я не готовлю ему завтрак и что я отпускаю его куда-то далеко-далеко», — вспоминала она тот день. Но все же она смирилась с выбором сына. Молодожены отдельно от нее прожили всего месяц и потом снова вернулись в ее дом.

Фото: Juliya Khanina/Russian Look / www.globallookpress.com

Бондарчук успела стать бабушкой и даже понянчить внучку. Она не упрекала сына в том, что его брак просуществовал всего год. Тогда же врачи обнаружили у нее уплотнение в груди. Из-за съемок в кино и работы в театре актриса не стала обращаться к медикам за помощью. Дошло до того, что она потеряла сознание.

Федор Бондарчук организовал срочное лечение старшей сестры в клинике Израиля. После первого курса химиотерапии актриса почувствовала себя лучше и решила, что восстанавливаться станет дома.

После возвращения в Москву ее состояние резко ухудшилось. В больницу ее привезли прямо из аэропорта и сразу поместили в реанимацию, но 7 ноября 2009 года Алена Бондарчук умерла на руках сына. Врачи установили, что рак груди дал огромные метастазы, которые добрались до гортани.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Федор Бондарчук узнал о смерти сестры на съемочной площадке и объявил о временном прекращении работы над фильмом. «Я сложно справлялся, потому что во мне так устроено, что иногда эти тумблеры не работают и становится очень тяжело. Потому что это как у тебя сердце вырвали. У нас разница пять лет. Она ушла в 47. За год сгорела», — рассказывал режиссер. Алену Бондарчук похоронили на Новодевичьем кладбище Москвы рядом с отцом. Этот участок Ирина Скобцева купила очень давно для себя и даже не представляла, что могилу придется уступить дочери. Последними работами в кино и театре Алены Бондарчук стали фильм «Одноклассники», где она сыграла вместе с сыном, и спектакль «Трамвай „Желание“». Ее партнер по сцене — актер Алексей Гуськов — рассказывал, что Алена просила не прекращать показ пьесы, чтобы ее увидело как можно больше зрителей.