Сегодня 02:08 Самый русский итальянец. Как Тото Кутуньо покорил всех женщин СССР всего за один вечер 0 0 0 Фото: Photoagency Interpress/Russian Look / www.globallookpress.com Знаменитости

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Праздничные концерты на Центральном телевидении были редкой возможностью для советских людей увидеть выступления западных исполнителей. В эфире 1 мая 1984 года на экранах появился обаятельный темноволосый итальянец с песней Serenata. Тото Кутуньо всего за один вечер покорил всех женщин СССР, а через год влюбился в страну, о которой ничего не знал до своего первого визита.

Успех Кутуньо в СССР

Показанное по Центральному телевидению выступление Тото Кутуньо оказалось записью музыкального фестиваля в Сан-Ремо того же года. Тогда исполнитель занял со своей песней только второе место, но в Советском Союзе Serenata стала главным хитом.

Через несколько месяцев исполнитель по приглашению генерального секретаря Михаила Горбачева приехал в Советский Союз и за 20 дней в Москве и Ленинграде дал 28 концертов. Залы Дворца спорта «Лужники» и СКК ломились от количества зрителей.

Фото: United Archives/kpa via www.im/www.imago-images.de / www.globallookpress.com

По выходным Кутуньо выходил на сцену дважды за вечер, а перед отъездом успел заехать в телецентр «Останкино», чтобы сняться в новогоднем «Огоньке», где исполнил свой главный хит, ставший негласным гимном L’italiano («Итальянец»), строчку из которого «лашатеми кантаре» знает каждый.

Артист признавался, что во время первого визита в СССР испытал шок. В стране, про которую он ничего не знал, его популярность зашкаливала. За Кутуньо ходили толпы поклонниц, из-за чего он вынуждено попросил предоставить ему охрану.

Певец рассказывал, что одна из девушек оказалась настолько настойчивой, что встречала его кортеж с букетом каждый раз, когда он приезжал к концертной площадке. В последний раз Кутуньо не выдержал, вышел из машины, взял цветы и поцеловал незнакомку.

Фото: United Archives/kpa via www.im/www.imago-images.de / www.globallookpress.com

«В Москве я оставил половину своего сердца. Боюсь, что вторую половину я оставлю в Ленинграде. Немножко утешаюсь тем, что сердце у меня большое», — заявлял артист. Вдохновленный Москвой Кутуньо написал песню Buona notte «Спокойной ночи», которая пополнила его репертуар. Он неоднократно говорил, что это песня именно о российской столице, которая сильно поразила его во время первого визита.

Как Тото Кутуньо влюбился в Россию

Еще одним важным для Кутуньо концертом стал его первый выход на сцену Большого Кремлевского дворца в 1994 году. Тогда на ломанном русском языке он исполнил «Очи черные» и «Подмосковные вечера», вызвав море оваций. «Начиная с 1985 года я очень часто бываю как в Москве, так и в других городах России. Для меня Россия — вторая Родина. Я полюбил ее с первого взгляда, и по сей день несу в сердце эту любовь», — рассказывал Кутуньо.

Певец шутил, что в следующей жизни обязательно женится на русской девушке, потому что с ними быть мужчиной очень просто.

Фото: Victor Dmitriev/Global Look Press / www.globallookpress.com

С того года Тото Кутуньо начал наведываться в Россию регулярно, не только с обычными концертами, но и выступлениями на корпоративах. «Я делал это исключительно в знак дружбы к тем, кто меня приглашал. Уровень гонорара не был для меня ключевым фактором, хотя деньги, конечно, играют в жизни важную роль. Но не определяющую. Не знаю, что сказали бы вам англичане или американцы, но для итальянца это так», — подчеркивал артист. В марте 2006 года Кутуньо снова вышел на сцену Большого Московского дворца в рамках турне, посвященного 50-летию. Поздравить мэтра вышли звезды российской эстрады, с которыми он сотрудничал и даже записывал совместные песни. Среди них были Диана Гурцкая, Игорь Николаев, Александр Маршал и Татьяна Овсиенко. Принимавшая участие в поздравлении певица Светлана Светикова рассказывала, что запомнила свой дуэт с Тото Кутуньо на всю жизнь. «Он — легенда. Но выйдя с ним на сцену, я, может быть, впервые ощутила себя действительно привлекательной женщиной. Мне было всего 23 года. Я не ожидала такого открытого и страстного отношения. Это меня и испугало, и покорило», — призналась она.

Итальянский исполнитель не только сотрудничал, но и дружил со многими российскими артистами. Он хорошо общался с Михаилом Боярским и дружил с Аллой Пугачевой, с которой познакомился еще во время первого визита в Советский Союз.

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press / www.globallookpress.com

«На один из концертов пришла Алла. После шоу она подошла ко мне и пригласила к себе на ужин. С тех пор мы общаемся, но из-за сложных гастрольных графиков видимся, конечно, очень редко», — рассказывал артист.

В 2013 году Кутуньо выступил на фестивале в Сан-Ремо вместе Академическим ансамблем песни и пляски Российской армии имени Александрова. Сегодня представить себе что-то подобное практически невозможно.

В последние годы Тото Кутуньо приезжал с концертами не только в Москву и Санкт-Петербург. Он очень любил ездить в глубинку, чтобы пообщаться со зрителями там.

Фото: Victor Dmitriev/Global Look Press / www.globallookpress.com

«Москва для меня — это международный город, как Париж, Лондон, Рим. А в российской провинции сохранилось что-то от традиционного уклада. Вот где настоящая Россия! Там меня всегда принимают великолепно. Люди очень отзывчивые, знают многие мои песни», — признавался артист. В последний раз в Россию он приезжал в 2019 году. С возрастом обнаруженный у Кутуньо еще в 2007 году рак простаты все чаще давал о себе знать. Певец постоянно проходил лечение, добиваясь рецидива, но в последний раз болезнь захватила его целиком. Тото Кутуньо скончался в больнице 22 августа 2023 года. Главного романтика Италии похоронили в церкви Святых Нерея и Ахиллея.