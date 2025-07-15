Сегодня 03:04 Самый несоветский режиссер. Что скрыл в своих фильмах Александр Митта 0 0 0 Фото: Valery Lukyanov/Russian Look / www.globallookpress.com Знаменитости

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Режиссер Александр Митта мыслил и творил в масштабах, раздвигающих привычные рамки. В эпоху оттепели он выпустил фильмы о подростках — поколении будущего, а после снял практически голливудский блокбастер «Экипаж», картины о приключениях и философские притчи. Его творчество осталось в памяти целых поколений. Великого мастера не стало 14 июля.

Судьба еврейского мальчика

Будущий создатель культовых картин родился в семье Наума Рабиновича и Ливши Каплан. Мать попала под сталинские чистки и пропала без вести в лагерях, поэтому его воспитанием занимался его отец — инженер завода ЗИС, которого оберегал от репрессий директор предприятия. «Он его раз за разом вычеркивал из списков на аресты. По семейной легенде это происходило 17 или 18 раз», — вспоминал Митта. Режиссер рассказывал, что отец прошел стажировку на автозаводах концерна Ford в США и считался очень ценным кадром, поэтому директор прилагал все усилия, чтобы не отдать инженера в руки спецслужб. Впоследствии он стал близким другом семьи.

Фото: РИА «Новости»

После окончания школы будущий режиссер поступил в художественное училище. Он видел себя настоящим художником, но преподавательский состав посчитал его выскочкой. Александр в итоге ушел в инженерно-строительный институт. Его наставником стал известный архитектор-конструктивист Константин Мельников.

Работать по специальности выпускник не захотел. Он начал рисовать карикатуры для «Крокодила» и иллюстрировал детские журналы. Один из редакторов предложил автору подумать над псевдонимом, потому что подписывать картинки фамилией Рабинович все еще было слишком рискованно. Так появился Александр Митта. По одной из легенд, так называют погребальные носилки иудеев, но сам режиссер опровергал эту версию.

Был такой чувашский писатель Петр Митта, который был репрессирован и погиб в лагерях. Отцу понравились его произведения, и он взял себе эту довольно редкую и необычную фамилию. Евгений Митта Сын кинорежиссера

В главную кузницу кадров для кино Александр Митта пришел в 1960 году. Сначала он ходил во ВГИК на занятия к Александру Довженко, а после подающего большие надежды талантливого студента пригласил к себе в мастерскую Михаил Ромм. Курс подобрался по-настоящему звездный. Вместе с Миттой учились Андрей Тарковский и Василий Шукшин.

Первые фильмы и успехи Александра Митты

Снятый Миттой с однокурсником Алексеем Салтыковым в качестве дипломного проекта фильм «Друг мой, Колька!» оказался лидером проката 1961 года. По всему Советскому Союзу зрители спешили в кинотеатры, чтобы посмотреть на историю о переживаниях простых школьников. В результате на ленту продали 24 миллиона билетов.

Фото: РИА «Новости»

Митта не оставил тему подрастающего поколения и после выпустил фильмы «Без страха и упрека», а за вышедшую в 1966 году картину «Звонят, откройте дверь» он получил главный приз Венецианского кинофестиваля «Золотого льва святого Марка».

«Звонят, откройте дверь» — это был серьезный фильм. У меня с ним связано одно воспоминание, от которого сердце щемит. Когда я его во ВГИКе показал, все аплодировали и встали. Александр Митта Кинорежиссер

Зрителей подкупала честность режиссера. Он показывал на экране не образцовых пионеров и комсомольцев, а простых подростков с их страхами настоящего и надеждами на будущее. Последней картиной о подрастающем поколении в кинографии Митты стал фильм «Точка, точка, запятая…», который достучался до международного жюри кинофестиваля в Салерно. Для создателя это оказался двойной успех, ведь Митта выступил не только режиссером, но и автором сценария.

Любимые соавторы и обход цензуры

Фильм «Гори, гори, моя звезда» Александр Митта называл своей любимой работой и отмечал, что у этой картины будет очень долгая жизнь. Он сравнивал его с ребенком, который появился на свет в муках, долго болел и наконец вырос.

Над сценарием режиссер работал с Юлием Дунским и Валерием Фридом. Этот дуэт стал источником лучших работ Митты: исторического комедийного бурлеска «Как царь Петр арапа женил» с Владимиром Высоцким в главной роли, фэнтезийной притчи «Сказка странствий» с Андреем Мироновым и первого советского фильма-катастрофы «Экипаж».

Фото: Russian Look / www.globallookpress.com

Необычные по форме и подаче каждый из фильмов раскрывал Митту как режиссера-новатора, который нашел способы обойти цензурные запреты, действовавшие тогда в советском кино. Фильма «Экипаж» могло и не быть. Упорствующие чиновники Министерства культуры, увидев замах режиссера отказались предоставить ему финансирование. Митта не отчаялся и нашел внезапного спонсора — хотя тогда такого слова еще никто не знал — «Аэрофлот». Перевозчик предоставил настоящие самолеты для кадров взрыва и пожара. Эту историческую сцену пришлось снимать дважды из-за того, что на подготовленной декорации взорвалось завезенное пиротехниками горючее.

«За несколько часов до начала съемок произошло самовозгорание, да такое, что в окрестностях площадки сгорело все дотла. Хорошо, что съемочного оборудования на месте не было. Зарево пожарища было видно за несколько километров. Пришлось все начинать сначала», — отмечал Митта.

Фото: Russian Look / www.globallookpress.com

Несмотря на колоссальный успех на прокате, Митта ничего не заработал кроме статуса легенды советского кино, а приглашенные им актеры стали новыми звездами экрана. Картиной режиссер остался доволен не до конца. Митта неоднократно говорил, что очень жалеет, что на монтаже по настоянию цензоров пришлось вырезать эротическую сцену с Александрой Яковлевой, оставив только робкие намеки, а также полностью поменять финал.

Забытый фильм Александра Митты

В начале 1990 года режиссер Александр Митта начал работу над фильмом «Затерянный в Сибири» о сталинских лагерях. В эту историю он вложил личную боль о потере матери. Главным героем стал британский археолог, по ошибке похищенный с раскопок в Иране агентами МГБ.

Под пытками иностранец оговорил себя и признался в работе на американскую разведку. После этого героя отправили в ГУЛАГ, где его ждали новые испытания и большая любовь.

Фото: Valery Lukyanov/Russian Look / www.globallookpress.com

В фильм Митта включил небольшой сюжет из биографии своей супруги Лилии Майоровой, которая из-за тяжелой болезни родителей в 10 лет пекла пироги и продавала их на улице, чтобы заработать деньги.

Картина получила множество положительных отзывов в зарубежном прокате, ее показали на крупнейших кинофестивалях мира и почти не заметили в России. «Затерянный в Сибири» стал последним фильмом Александра Митты на долгие 10 лет пока он ездил с лекциями по разным странам.

Фото: Evguenii Matveev/Russian Look / www.globallookpress.com

Когда Митта вернулся домой, его снова ждал небывалый успех. За сериал «Граница. Таежный роман» режиссер получил Государственную премию. После были картины «Раскаленная суббота» и «Лебединый рай», а последней работой режиссера стал фильм «Шагал-Малевич» о противостоянии двух великих художников. После ухода из режиссуры Митта сконцентрировался на работе своей киношколы, а также выпуске детских книг.

Личная жизнь Александра Митты

С будущей женой прославленный режиссер познакомился еще до прихода в кино в издательстве детского журнала «Малыш», где она работала иллюстратором. Яркая и модная девушка сильно впечатлила недавнего выпускника института. По одной из легенд, за нарядами Майоровой следили все модницы Москвы, которые выучили ее расписание и знали, в какое время она спускалась в метро. Все свои образы художница мастерила сама, проводя за швейной машинкой все свое свободное время.

Она очаровала Митту, который стал за ней ухаживать. Но проблема заключалась в том, что тогда Майорова была замужем за корреспондентом газеты «Правда».

Фото: РИА «Новости»

Знакомая с семьей Митты кинокритик Лариса Малюкова рассказывала, что первый муж Майоровой был ярким представителем советской «золотой молодежи» и сильно ревновал супругу к ее коллеге. «Он пришел Сашу бить. Здоровый такой парень. Саша вышел к нему, раздетый по пояс, маленький, никудышный. Правдист решил, что ему ничего не угрожает», — рассказывала она. По ее словам, Лилия, узнав о случившемся, бросила мужа на кассе в магазине. Просто развернулась и ушла. Но на самом деле развод длился почти два года. У незарегистрированной пары уже родился сын Женя, которого Митта записал на себя только после свадьбы. Их союз стал одним из самых крепких среди известных российских пар и продлился 65 лет. Они сошлись на любви к рисованию и литературе. Майорова выпустила более 300 различных детских книг, которые переводились по всему миру.

Майорова умерла в ноябре 2022 года. Без супруги состояние режиссера значительно ухудшилось. Врачи диагностировали у него рак и на фоне перенесенного инсульта и пневмонии. В понедельник, 14 июля, стало известно, что Александр Митта скончался.