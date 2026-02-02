Сегодня 20:11 «С пробниками закончили». Как Константин Соловьев бросил трех жен ради поклонницы 0 0 0 Фото: Petrov Sergey/news.ru / www.globallookpress.com Знаменитости

Четверть века актер Константин Соловьев покоряет сердца россиянок ролями военных, следователей и полицейских. При этом каждая попытка артиста создать крепкий семейный союз заканчивалась провалом. Недавно он женился на своей поклоннице — младше него на 19 лет. Как сложилась судьба звезды «Литейного» — в материале 360.ru.

Детство Константина Соловьева Будущий актер родился и вырос в семье сотрудника правоохранительных органов, но с самого детства был настоящим хулиганом. Он прогуливал и срывал уроки, устраивал драки и попадал в отдел милиции. Позже Константин увлекся тяжелой атлетикой, направив энергию в нужное русло. Взялся за ум, задумался о будущем и решил стать врачом. Молодой человек даже поступил в медучилище, но диплом так и не получил. По совету отца Соловьев подал документы в школу милиции, все вроде бы шло хорошо, но через три года весь интерес к профессии исчез. Сестра в шутку предложила парню попробовать себя в качестве актера — тот загорелся идей, но не прошел жесткий отбор. Все решил случай — на пути Константина появилась Марина Голуб. Благодаря ее поддержке Соловьев поступил сразу в несколько театральных учебных заведений, выбрав Щукинское.

Фото: Соцсети

Карьера Константина Соловьева Студента заметили в театре имени Вахтангова, когда тот учился на третьем курсе. Соловьев участвовал в серьезных постановках, таких как «Земля обетованная» и «Сирано де Бержерак». Но широкую популярность артист получил благодаря многочисленным сериалам. Первая значимая роль досталась ему в проекте «Будем знакомы». Уже через два года Соловьев стал востребованным актером — он запомнился как Фома в «Бригаде», Борис в драме «Я остаюсь», а также ролями в «Литейном», «Бойце», «Склифосовском», «Анне Герман» и других. Фильмография артиста насчитывает более 100 ролей.

Фото: Соцсети

Личная жизнь Константина Соловьева Первая любовь На четвертом курсе Щукинского училища Соловьев потерял голову от любви. Его избранница мечтала о карьере в Европе, а Константин готов был следовать за ней повсюду. Причем его пассия закрутила роман с испанцем. Когда он узнал об этом, то так разочаровался, что захотел наложить на себя руки.

На острове Майорка в Испании я стоял на скале, душа рыдала. И вдруг как прозрение: а если никто не узнает, и не оценит, и, может быть, даже не найдет меня? И потом скажут: «Еще один русский погиб. Пьяный, наверное». Константин Соловьев

Первый брак Оправившись от потрясения, Константин обратил внимание на одногруппницу Ину Баррон. Она была не только красавицей, но и амбициозной девушкой — мечтала покорить Голливуд. Соловьев и Баррон поженились, перебрались в США и обустроились в Лос-Анджелесе. Но талант россиянина за рубежом не оценили, в том числе из-за языкового барьера. «У меня не было желания пробиваться в Голливуде. Иначе я бы остался и играл там», — рассказывал актер. В итоге Константин устроился тренером в фитнес-клуб, мечтая увидеть Арнольда Шварценеггера, и ему это удалось. За океаном Соловьев провел 10 лет, итогом этой истории стал развод с Баррон.

Фото: РИА «Новости»

Второй брак Периодически Константин приезжал в Россию на съемки. Во время работы над проектом «Кружево» коллегой Соловьева стала актриса Евгения Ахременко. Она тоже жила в США и порой посещала родину. Отношения у них стали развиваться очень стремительно, вскоре пара поженилась, а затем и обвенчались. Евгения забеременела — на свет появился сын Даня. Когда супруги ждали второго ребенка, муж завел любовницу, в итоге союз распался.

Фото: РИА «Новости»

Отказ от сыновей Второй брак Соловьева продержался три года. Актер ушел из семьи к любовнице, когда младшему сыну Тимофею было три месяца. Отец двоих мальчиков назвал свой второй брак пиар-ходом, появление первого сына — ошибкой, а в случае со вторым, по его словам, все вообще должно было закончиться абортом. Соловьев прекратил общаться с мальчиками и не участвовал в их воспитании. Старшему сыну потребовалась помощь психолога. «Видимо, я была триггером, но ответа, почему он не видел 10 лет детей, у меня нет. Мы имеем семь или восемь СМС и одно голосовое. Даня хочет с ним общаться, а младший — вообще не хочет», — рассказала Евгения.

Фото: Соцсети

Третий брак С третьей женой Анастасией Лариной актер познакомился на съемках сериала «Литейный». Очередная возлюбленная работала ассистенткой и была на 15 лет младше мужа. «Мне было тогда 20 лет. Я помню, что у меня были муки совести, я переживала, увидела страдания с той стороны. Все эти неприятные моменты я выслушивала, мы общались, я с ней созванивалась, извинилась за все, это было тяжело», — вспоминала Ларина в программе «Секрет на миллион» на НТВ.

Фото: РИА «Новости»

Она родила двоих дочерей — Лизу и Лену. В 2020 году Соловьеву пришлось работать таксистом из-за финансовых трудностей, его стали замечать с другими женщинами, через два года брак распался.

У нас разница в возрасте 15 лет. Готовка, зарабатывание денег, нравоучения — это все было на мне. Я был не муж, а как папа. В какой-то момент забыл себя и не давал ей расти как женщине, персоне и личности, и я тоже перестал расти. Константин Соловьев

Четвертый брак Соловьев недолго ходил в холостяках. В начале 2024-го он отправился в село Ванино Хабаровского края, чтобы выступить в спектакле. Там он познакомился с Валентиной Карачевской и принял решение о женитьбе. «Я увидел ее в машине и подумал: какая симпатичная девушка! Вживую как увидел, остановился, у меня челюсть упала, сердце упало. Думаю, все, не могу, я влюбился», — делился Константин.

Фото: Соцсети

Оказалось, что новая избранница была его давней поклонницей. Она моложе Соловьева на 19 лет. Артист публиковал фото со свадьбы — не исключено, что церемония была тайной и прошла в кругу самых близких людей. «С пробниками закончили… вот оно, настоящее», — писал актер. Карачевская уговорила мужа возобновить отношения с сыновьями, с которыми тот не общался целых восемь лет.

Фото: Соцсети

Долг в 13 миллионов Во время брака с Лариной Соловьев оформил ипотеку. После развода дети и квартира остались на супруге, но позже Анастасия узнала, что Константин прописал в жилье четвертую жену. В качестве алиментов актер платил чуть больше прожиточного минимума на каждого ребенка. Ларина пыталась договориться о сумме покрупнее, но получала отказ. Последней каплей стало требование Константина вернуть 13 миллионов рублей за квартиру. В противном случае он грозился подать или сдать свою долю. Бывшие супруги так и не смогли найти компромисс.