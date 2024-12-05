Сегодня 21:26 С приветом из 90-х. Как появился главный хит Dead Blonde «Мальчик на девятке» 0 0 0 Фото: Арина Буланова / «ВКонтакте» Знаменитости

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Несколько лет назад TikTok был буквально забит роликами под песни «Мальчик на девятке» и «Бесприданница» от любителей ностальгировать по 90-м. Исполнительница этих хитов — певица из Архангельска Арина Буланова, изначально планировавшая быть следователем, а не музыкантом. Что известно о Dead Blonde и почему ее песни так нравятся и взрослым, и зумерам, разбирался 360.ru.

Кто такая Dead Blonde Настоящее имя солистки проекта Dead Blonde — Арина Буланова. Родилась будущая звезда в Архангельске в 1999 году. После школы приехала в Петербурге и поступила в академию Следственного комитета, но в итоге бросила учебу ради музыки. Несколькими своими фото в форме Арина делилась в Telegram с подписью «А ведь она почти стала следователем…». Родители этот поступок сначала встретили без особо энтузиазма. Но со временем, как считает певица, все встало на свои места. Да и в целом, как позже говорила Буланова, высшее образование сейчас «настолько бездарно организовано и так мало решает, что большинству просто не стоит тратить на него свою драгоценную молодость».

Фото: дед инсайд блонд / Telegram

На официальном сайте Арины ее представляют как «поп-певицу, автора и исполнительницу хитов „Мальчик на девятке“, „Бесприданница“, „Снег растаял на плечах“ и многих других». Сольная карьера Dead Blonde началась в феврале 2020 года. За это время несостоявшийся следователь успела записать и выпустить четыре альбома альбома: «Пропаганда», «Княжна из хрущевки», «Сплетница» и «Перестройка». Сейчас, по словам Булановой, на улицах ее узнают даже чаще, чем ей хотелось бы. Свою популярность при этом певица считает умеренной, и убеждена, что коммерческий успех никак не изменил ее обычную жизнь и самоощущение.

Фото: дед инсайд блонд / Telegram

Почему Dead Blonde нравится и бумерам, и зумерам Музыка и образ Dead Blonde пронизаны ностальгией по совсем недавнему прошлому страны.Вероятно, в этом один из секретов ее популярности как у молодых слушателей, так и у более взрослой аудитории. Ведь и тех, и тех треки Арины могут перенести в теплый мир воспоминаний: кто-то вернется в детство и юность, вспомнит первую любовь, дискотеки и танцы, беззаботность и ощущение, что все мечты обязательно получится осуществить.

Звучит неплохо? Почему бы тогда не включить эту песню еще. А, может, и вовсе оставить на репите.

Фото: Арина Буланова / «ВКонтакте»

В одном из интервью Буланова говорила, что не сильно огорчилась, если бы привлекала только слушателей помладше, но пока, судя по соцсетях и публике на концертах, песнями интересуется все-таки и более возрастная аудитория. «Многие буквально вспоминают молодость под мои треки. Но даже если бы меня слушали только детишки, то меня бы это это абсолютно не смущало, ведь таким образом на моих песнях растет поколение», — пояснила она.

Фото: РИА «Новости»

Чем известна исполнительница Dead Blonde Дебютный альбом Dead Blonde «Пропаганда» вышел в конце апреля 2020 года. В него включили, пожалуй, самый популярный трек Булановой «Мальчик на девятке». В названии, конечно, есть отсылка к суперпопулярной в начале 90-х песне «Вишневая девятка» группы «Комбинация». В этой композиции Арина поет о том, как девушка влюбляется в 25-летнего бандита и отшивает обычного 17-летнего парня. Не такого опасного и не такого крутого, как молодой человек, который решает серьезные вопросы на стрелках и катается на своей легковушке.

Пока он на разборках в лесополосе. Ты едешь в свою школу на автобусе. Все знают, что он криминальный элемент. О, нет!

Причем сразу после выхода эта песня не произвела такого уж большого шума. Но помогли социальные сети. Примерно через год после релиза композиция «залетела» в TikTok, где пользователи внезапно начали постить огромное количество роликов под отрывки из «Мальчика».

Вскоре после это трек был уже на вершине чартов в Яндекс. Музыке, YouTube, iTunes, Apple Music и Spotify.

Фото: РИА «Новости»

Сама Арина считает, что такая популярность трека среди зумеров и их тяга к эстетике криминальной России 90-х связана с цикличностью моды. «Время было яркое, тренды броские — от малиновых пиджаков у парней до вызывающего неонового макияжа у девушек. А бандитская романтика всегда будет более-менее актуальна, это все еще от Робин Гуда идет», — объяснила она в разговоре с «Газетой.Ru» несколько лет назад.

Молодежи просто нравится «играть» в 90-е, как нравилось советским детям играть в войнушку во дворах. Вот и все. Наши подростки гораздо умнее, гуманнее и дипломатичнее своих родителей, а значит, откатиться к той жести точно не дадут. Арина Буланова (Dead Blonde)

Как Dead Blonde связана с GSPD В 2017 года Арина стала участницей музыкального проекта GSPD музыканта Давида Деймура (Декунова). А через три года оба решили, что им нужна женская группа, наподобие «Красок». Так появилась Dead Blonde, где Буланова стала солисткой.

Интересно, что в своем Telegram-канале певица рассказывала, что этот псевдоним у нее есть еще со времен школы, и в какой-то момент ей начало казаться, она его словно переросла.

Фото: дед инсайд блонд / Telegram

«Изначально в него был заложен вообще другой посыл, а сейчас если честно этот псевдоним мне только мешает) + элементарно Арина Буланова какая-нибудь лучше запоминается, чем dead blonde. А то я уже и „деад блонди“ была, и „ded blond“ и как угодно меня коверкали. И почему она не блондинка?» — пояснила девушка. Правда, уже в следующем посте она со смехом отметила, что обсуждать смену псевдонима нет никакого смысла, потому что, судя по комментариям, подписчики не особо в курсе, какие у нее настоящие имя и фамилия.

Хаха! Вон люди на меня подписаны и даже не знают, что я Арина Буланова. О чем мы вообще говорим. Какие псевдонимы… Арина Буланова (Dead Blonde)

Личная жизнь Dead Blonde Арина замужем за музыкантом Давидом Деймуром. Пара расписалась в сентября 2019 года. Но никакого торжества тогда не было. Воспоминаниями об этом Буланова делилась в Instagram*. При этом артистка не исключила, что они могут исправить это, но не просто устроив вечеринку, а заключив брак заново. «Хотим из баловства несколько раз развестись и снова жениться, каждый раз устраивая разные вечеринки. Первая по плану — сельская свадьба из 90-х и нулевых с дурацкими конкурсами, Веркой Сердючкой и выкупом невесты в подъезде», — такими планами она делилась с журналистами в 2021 году.

Фото: дед инсайд блонд / Telegram

Кстати, вопрос о знакомстве и отношениях с Давидом, судя по всему, один из самых популярных среди ее подписчиков. По крайней мере в одном из постов в конце ноября, когда Арина предложила пользователям поинтересоваться у нее чем угодно в комментариях, она сразу же дала ответы на те, которые ожидала больше всего. «Как мы познакомились с Давидом — сидела в его чате в тг в начале 2017-го, троллила всех, что я в него влюблена, он затроллил меня в ответ, перешли в лс [личные сообщения] и с тех пор не было ни одного дня, чтобы мы не общались», — поделилась она. Там же певица призналась, что пока не может ничего сказать о новых концертах, как и о новом альбоме. Зато новая песня, по ее словам, может появиться не в столь отдаленном будущем. *Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена