15 апреля 2025 14:27 Новый роман в шоу-бизнесе. С кем встречается исполнитель хита «Гламур»? 0 0 0 Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com Знаменитости

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Блогер Юля Гаврилина зажгла на вечеринке под популярный хит белорусского певца Nkeeei (настоящее имя — Никита Коробыко). Звезда TikTok посетила афтепати премии «Voice: Главные лица» и станцевала там под трек «Гламур», который знает наизусть, — совпадение ли это?

Новый роман в шоубизе «Блонды и гламур» — теперь не просто слова из популярной песни, а четкое описание союза 22-летней блогерши и Nkeeei. Фанаты давно заподозрили, что отношения пары вышли за рамки дружбы и роликов в социальных сетях. Юля и Никита неоднократно появлялись вместе на вечеринках. Прошлым летом, когда Nkeeei выступал в столице, он покинул площадку именно в компании Гаврилиной. Пара никогда не комментировала новости о своем романе, лишь подогревая слухи. В распоряжении Super.ru оказались кадры, которые не оставили сомнений в том, что у Юли и Никиты все серьезно.

Фото: РИА «Новости»

Путешествия на вертолете и фото с пляжей Однажды журналисты застали блогершу в тот момента, когда она уезжала с парковки своего ЖК в центре Москвы на розовом Porsche. На пассажирском сиденье находился Никита. После поездки по столице ребята вернулись домой к Гаврилиной — там музыкант побыл еще несколько часов, затем вышел из подъезда и уехал на каршеринге. Роман подтверждают и косвенные факты. Например, в новогодние праздники Юля и Никита публиковали идентичный контент из Таиланда: путешествия на вертолетах, закаты и фото с пляжей. Ребята «шифровались» и пытались не светиться в соцсетях друг друга, но на одном видео Nkeeei можно услышать голос Гаврилиной. Пара не живет вместе, но они часто проводят время друг с другом. Журналисты замечали машину блогерши возле дома Никиты.

Фото: РИА «Новости»

Отожгла на вечеринке Недавно Гаврилина отожгла на афтепати премии «Voice: Главные лица» под трек Nkeeei. На кадрах видно, как девушка подпевает. «Блогер танцевала под хит „Гламур“, который знает наизусть. Совпадение? Не думаем», — написали журналисты Super.ru. Несколько лет назад Гаврилина встречалась с блогером Даней Милохиным. Про их роман стало известно весной 2020 года, однако уже через год пара рассталась. Что касается лично жизни Nkeeei — ему в начале 2022-го приписывали роман с исполнительницей Simple Bratz, но эта информация не подтвердилась.