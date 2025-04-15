Новый роман в шоу-бизнесе. С кем встречается исполнитель хита «Гламур»?
Блогер Юля Гаврилина зажгла на вечеринке под популярный хит белорусского певца Nkeeei (настоящее имя — Никита Коробыко). Звезда TikTok посетила афтепати премии «Voice: Главные лица» и станцевала там под трек «Гламур», который знает наизусть, — совпадение ли это?
Новый роман в шоубизе
«Блонды и гламур» — теперь не просто слова из популярной песни, а четкое описание союза 22-летней блогерши и Nkeeei. Фанаты давно заподозрили, что отношения пары вышли за рамки дружбы и роликов в социальных сетях.
Юля и Никита неоднократно появлялись вместе на вечеринках. Прошлым летом, когда Nkeeei выступал в столице, он покинул площадку именно в компании Гаврилиной. Пара никогда не комментировала новости о своем романе, лишь подогревая слухи. В распоряжении Super.ru оказались кадры, которые не оставили сомнений в том, что у Юли и Никиты все серьезно.
Путешествия на вертолете и фото с пляжей
Однажды журналисты застали блогершу в тот момента, когда она уезжала с парковки своего ЖК в центре Москвы на розовом Porsche. На пассажирском сиденье находился Никита. После поездки по столице ребята вернулись домой к Гаврилиной — там музыкант побыл еще несколько часов, затем вышел из подъезда и уехал на каршеринге.
Роман подтверждают и косвенные факты. Например, в новогодние праздники Юля и Никита публиковали идентичный контент из Таиланда: путешествия на вертолетах, закаты и фото с пляжей. Ребята «шифровались» и пытались не светиться в соцсетях друг друга, но на одном видео Nkeeei можно услышать голос Гаврилиной.
Пара не живет вместе, но они часто проводят время друг с другом. Журналисты замечали машину блогерши возле дома Никиты.
Отожгла на вечеринке
Недавно Гаврилина отожгла на афтепати премии «Voice: Главные лица» под трек Nkeeei. На кадрах видно, как девушка подпевает.
«Блогер танцевала под хит „Гламур“, который знает наизусть. Совпадение? Не думаем», — написали журналисты Super.ru.
Несколько лет назад Гаврилина встречалась с блогером Даней Милохиным. Про их роман стало известно весной 2020 года, однако уже через год пара рассталась. Что касается лично жизни Nkeeei — ему в начале 2022-го приписывали роман с исполнительницей Simple Bratz, но эта информация не подтвердилась.